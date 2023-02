Az EB együttműködött-e az Action for Democracy-val?

2023. február 2.

Az igazságügyi miniszter a magyar kormány nevében kérte az Európai Bizottság tájékoztatását arról, hogy a testület együttműködött-e bármilyen programban az Action for Democracy nevű szervezettel.

Varga Judit a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett bejegyzésben számolt be arról, hogy levelet küldött Vera Jourová értékekért, átláthatóságért és jogállamiságért felelős uniós biztosnak, az Európai Bizottság alelnökének.



A levél közzétett szövege szerint a tárcavezető azt írta: több mint harminc évvel ezelőtt, amikor Közép-Európában (olyan országokban, mint Magyarország vagy az egykori Csehszlovákia) megindult a rendszerváltás folyamata, "nemzeteink kinyilvánították, hogy a szuverenitás, a demokrácia, valamint a politikai és gazdasági értelemben vett önrendelkezés megvalósulását alapvető értéknek tartják".



Ezen elvek érvényesülésének egyik fő feltétele volt annak kizárása, hogy "bármilyen külső nyomás vagy befolyás jelentős hatással legyen a hazai választásokra. Csak így alakulhat a nemzeti politika a polgárok valódi akarata szerint, ami egyúttal a demokratikus berendezkedésnek is alapfeltétele" - fűzte hozzá Varga Judit.



A miniszter azt írta, "sajnálatos módon" a 2022-es magyarországi választásokhoz kötődően az elmúlt hónapokban nyilvánosságra került, hogy az egyesült ellenzéki pártok választási kampánya jelentős mennyiségű külföldi - az Európai Unión kívülről származó - támogatást kapott az Action for Democracy nevű szervezettől.

Hozzátette: az eddig feltárt adatok nyilvánosan elérhetők. Varga Judit álláspontja szerint ennek az ügynek a jelentősége "számottevő" nemcsak a magyarok, hanem az európai polgárok számára is. Úgy fogalmazott: "ellenőrzött információkkal kell rendelkezniük a demokratikus választási folyamataikra gyakorolt bármilyen külső befolyásról. A Katargate árnyékában az ügy különös figyelmet igényel az EU intézményei részéről."



Az igazságügyi tárca vezetője ezért a levélben a magyar kormány nevében kérte az Európai Bizottság tájékoztatását arról, hogy együttműködött-e a testület bármilyen programban az Action for Democracy nevű szervezettel. Kérte azt is, hogy az Európai Bizottság - a demokratikus választások tisztaságának, és ezáltal az unió közös értékeinek védelmével összhangban - országjelentéseiben "tekintse kockázati tényezőnek az Európai Unión kívülről származó, a tagállami választások befolyásolására irányuló támogatásokat" - írta Varga Judit.



A miniszter hozzátette: az Európai Bizottság az elmúlt években bizonyította, hogy kész rugalmasan értelmezni hatáskörét a demokrácia és a jogállamiság védelmével kapcsolatban. Ezt - jegyezte meg - a jogállamisági jelentések és az abban foglalt ajánlások gyakorlata is jól példázza.



Varga Judit azt írta: bízik abban, hogy a bizottság hasonlóképpen jár el, amikor a magyar kormány kéri fel együttműködésre ezen értékek védelmében.

"Egyes ügyekben ugyan lehet köztünk véleménykülönbség, de azt hiszem, hogy mindketten egyetértünk Václav Havel (volt cseh köztársasági elnök) szavaival: +Csak egy dolog van, amit nem ismerek el: az, hogy értelmetlen lenne egy jó ügyért harcolni+" - zárta sorait a magyar igazságügyi miniszter.

