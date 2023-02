Energiaforrások: ne kerüljünk cseberből vederbe

Az energetikai függés problémáját egyidejűleg és úgy kell megoldani, hogy az ne eredményezzen egy másik egyoldalú függést - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke Pozsonyban a V4-es országok parlamenti elnökeinek találkozóján pénteken.

2023. február 3. 21:20

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Markéta Pekarová Adamová, a cseh képviselőház elnöke, Milos Vystrcil, a cseh szenátus elnöke, Boris Kollár, a szlovák parlament, a nemzeti tanács elnöke, Elzbieta Witek, a lengyel alsóház, a szejm elnöke és Tomasz Grodzki, a lengyel szenátus elnöke (b-j) a visegrádi csoport (V4) országai parlamenti elnökeinek találkozóján tartott sajtótájékoztatón a pozsonyi várban 2023. február 3-án. MTI/Filep István

A pozsonyi házelnöki találkozón központi témaként a régió biztonsági helyzete, az ukrajnai háború, valamint az energiaválság és az illegális migráció volt terítéken.



A magyar házelnök a találkozót úgy értékelte, hogy az közelebb vitte a résztvevőket egymás álláspontjainak megértéséhez, valamint a találkozó lehetőséget adott annak megerősítésére is, hogy a visegrádi négyek nagyon fontos regionális összetevői az európai együttműködésnek. Ez utóbbival kapcsolatban rávilágított: a V4-es együttműködés tartós sikerének az a titka, hogy azokban a témákban keresik az együttműködést, amelyekben több a közös, mint az elválasztó elem, és megpróbálják elkerülni azokat a kérdéseket, amelyekben különböznek a vélemények.



Kövér László a napirendre vett témákról elmondta: az egyik stratégiai témában, az orosz-ukrán háború jelentette biztonsági kihívások tekintetében az a stratégiai egyetértés teremtette meg a közös nevezőt, hogy egyrészt mindannyiunknak az a célja, hogy Oroszország ambíciói ne fenyegethessék a térségünket, másrészt pedig ehhez elengedhetetlenül szükség van egy szuverén és demokratikus Ukrajna létére. A házelnök az ukrajnai háborúval kapcsolatban hangsúlyozta: Magyarország olyan rendkívüli mértékű humanitárius akciót valósít meg a háború kitörése óta, amilyenre eddig soha nem kényszerült.



Az Országgyűlés elnöke beszélt az illegális migráció problémájáról is, rámutatva, hogy ez folytatódik, és a háború mellett továbbra is befolyásolja a térség biztonságát. "Az a veszély is fenyeget, hogy a háború árnyékában elsikkad az, hogy az illegális migráció problémája nem enyhült, hanem növekedett az Európába illegálisan beáramló embereknek a tömege" - mutatott rá Kövér László. Kifejtette: tavaly az egy évvel korábbihoz képest csak Magyarországot tekintve - amelynek egyébként erősen védettek a határai - több mint megduplázódott, 120 ezerről 270 ezerre nőtt a határról visszafordított illegális migránsok száma.



"Mi a magunk részéről elégtelennek tartjuk azokat a lépéseket, amelyeket az EU tesz annak érdekében, hogy támogassa azon az országokat, amelyek az illegális migráció feltartóztatásáért a legtöbbet teszik" - szögezte le. Kiemelte: az illegális migráció visszaszorításától alapvetően függ az, hogy meg lehessen őrizni a schengeni térség működtetését, ez utóbbi pedig a térség gazdasági működésének egyik feltétele.



A házelnök az energiaválsággal és az arra adható válaszokkal összefüggésben hangsúlyozta: egyidőben és úgy kell megoldani az energetikai függés problémáját, hogy az ne eredményezzen egy másik egyoldalú függést, valamint a megoldáskeresés során tekintettel kell lenni az egyes országok specifikus helyzetére is.



A pozsonyi parlamenti elnöki találkozó résztvevői egy közös nyilatkozatot is elfogadtak. Ebben egyebek mellett kijelentik, hogy a közös érdekek hatékony eszközeként tekintenek a V4-es együttműködésre, határozottan elítélik az Ukrajna ellen folytatott háborút, és kiállnak az ország szuverenitása és területi integritása mellett, valamint megerősítik elkötelezettségüket az Ukrajnát célzó segítségnyújtás mellett az egyes V4-tag országok szuverén döntései alapján. A nyilatkozatban megerősítik azt is, hogy a V4-es országok közös érdeke egy erős, koherens és hatékony Európai Unió, az energiaválsággal összefüggésben pedig hangsúlyozzák az uniós tagállamok közti egység és szolidaritás fontosságát, ugyanakkor az energetikai függőség megszüntetése tekintetében elismerik a diverzifikáció kihívásait regionális kontextusban. A dokumentumban aggodalmukat fejezik ki az illegális migráció növekedése miatt, és elengedhetetlenül szükségesnek tartják az EU külső határainak megerősítését.



