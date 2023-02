Soltész Miklós: nem rombolunk, hanem építünk

2023. február 4. 22:46

Soltész Miklós – archív/vasarnap.hu

Nem rombolunk, hanem építünk, nem bezárunk, hanem újat nyitunk - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Miskolcon, a megújult Nagyboldogasszony minorita templomban.

A felújítást követő hálaadó szentmisén Soltész Miklós felidézte, Mexikótól Olaszországig, a Közel-Keleten és Afrikában sok keresztény templomot újítottak fel Magyarország támogatásával. Volt, ahol földrengés pusztított, máshol szándékos rongálás, gyújtogatás történt.



Ezekhez a segítségnyújtásokhoz képest eltörpül az a munka, amelyet az elmúlt 10 évben az egyházakkal közösen a Kárpát-medencében megvalósítottak. A felújított templomok száma meghaladja a 3 ezret, több mint 200 épült és 1500-nál is több parókia, plébánia, közösségi ház szépült meg, bővült vagy épült.

Ezek a beruházások gazdagítják és szépítik a települést, az országot - hangoztatta.



"Azzal, hogy megerősödik az egyházunk, hogy marad a kereszténység, nem rombolunk, hanem építünk; nem bezárunk, hanem újat nyitunk. Nem fogadjuk el, hogy a kereszténységet üldözik, hanem sokkal inkább segítünk, ahol lehet, ezzel erősítve közösségeinket, a településeket, a nemzetet és a nemzetek közötti összefogást" - hangsúlyozta.



A hálaadó szentmisét bemutató, a felújított templomot megáldó Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke kiemelte, a mostani alkalom is bizonyítja: a katolikus egyházban továbbra is fontos szerepe van a szerzetesi életnek.



Hangsúlyozta: egy város lelki megújulásában "kiemelkedő, helyettesíthetetlen szerepe van" a templomnak, tartozzon bármelyik keresztény felekezethez.



A szentmisén részt vettek Csöbör Katalin és Kiss János, a Fidesz országgyűlési képviselői, valamint a társegyházak vezetői. Jelen volt Veres Pál, Miskolc ellenzéki polgármestere is.



A műemlék templomot több mint 870 millió forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően tudták felújítani.



Az épületet 2012-ben részben adományoknak köszönhetően, részben önkormányzati támogatással statikailag megerősítették, helyreállították a romos főhomlokzatot, és restaurálták a szobrokat.



A komolyabb rekonstrukció 2020 végén kezdődött meg: a helyükre kerültek a templomtornyok új sisakjai, a főhajó tetőzetét megerősítették, a mellékhajókét újraépítették. Elkészült a Mária monogram aranyozása, a bádogozás, rendbe tették a teljes külső homlokzatot, felszerelték az esőcsatorna levezető elemeit.



A felújítás 2022 januárjában kezdődött második ütemében a belső terekben dolgoztak: visszakapta eredeti színét a főoltár, a padlóburkolatokat kicserélték, ahogy a szentély padozatát is.



A minorita templom 1729 és 1743 között épült barokk stílusban. Az 1843-as nagy miskolci tűzvész során súlyos károkat szenvedett, teljes helyreállítása csak 1845-re készült el.



MTI