Magyar összetartozás

Az összetartozás a magyarságban most erősebb, mint bármikor az elmúlt 100 esztendőben - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Szepsiben, ahol köszöntőt mondott a Felvidéki Népviseletes Bálon szombaton.

2023. február 5. 00:03

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára bukovinai székely népviseletbe öltözve köszöntőt mond a Felvidéki Népviseletes Bálon Szepsiben 2023. február 3-án. MTI/Vajda János

A magyar kormány támogatásával megépített Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban tartott rendezvényen - amelyet immár 13. alkalommal tartottak meg - a nemzetpolitikai államtitkár a népszokások és a népviselet identitásmegőrző mivoltáról, az összetartozás érzésének megéléséről, valamint a magyar kormány által a külhoni magyar oktatási intézményeknek nyújtott segítségről és annak eredményeiről is beszélt.



Potápi Árpád János elmondta: a népviseletes bál gondolata azért is nagyon időszerű, mert a népi kultúra reneszánszát jelző táncházmozgalom 1973-ban, tehát 50 éve kezdte el megszervezni a mindenki számára nyitva álló táncházakat. Rámutatott arra, hogy a táncház, a népszokások és a népviselet az élet különböző területein ugyanazt üzenik: van sajátos, jól megkülönböztethető magyar módja az életnek, a népviselet pedig azért is különösen értékes mert azzal "őseink kultúráját öltjük magunkra." Az elmondottakkal összefüggésben leszögezte: " a magyarság barátai azok, akik ebben nem fenyegetést, hanem az európai kultúra gazdagságát ismerik fel".



Az államtitkár beszédében hangsúlyozta: Magyarország kormányának nemzetpolitikája arra az elhatározásra épült föl, hogy az összetartozás érzése és tudata mentén egy gondoskodó közösségként erősítse meg nemzetünket. Megjegyezte: ez a törekvés sok fejlődést, építkezést és még több örömöt hozott a külhoni magyarságnak, s az egyik ilyen öröm éppen a bál helyszínén, Szepsiben érte a közösséget, amikor tavaly márciusban sikerült átadni a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont épületét. A nemzetpolitikai államtitkár hozzáfűzte: az elmúlt 12 évben 1200 oktatási célú beruházást valósítottak meg, s gyakorlatilag minden magyar külhoni oktatási intézményt - mintegy 1500-at - támogattak valamilyen formában, ami főre lebontva azt jelenti, hogy hogy a Kárpát-medencében és a világban 300 ezer gyermek számára tették elérhetővé a minőségi anyanyelvi oktatást.



"Azonban a legfontosabb eredményünk nem kőben, intézményekben és beruházásokban van, hanem abban, hogy az összetartozás a magyarságban most erősebb, mint bármikor az elmúlt 100 esztendőben" - hangsúlyozta Potápi Árpád János.



Az államtitkár beszéde záró gondolatában kijelentette: az idén az a cél, hogy megőrizzék az eddig elért eredményeket és fenntartsák a gondoskodó közösségek erejét. "Egy háborús és szankciós válságokkal induló esztendőben nem lehetünk nagyravágyóak, de amit ígérünk, azt meg fogjuk tartani. Magyarország kormánya továbbra is felelősséget visel minden magyarért"- szögezte le Potápi Árpád János.

