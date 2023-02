Erdélyben utakat zártak le a hóviharok miatt

A Fogarasi-hasokban lavina temetett maga alá egy turistákkal teli menedékházat, vasárnap délelőtt még folyt a mentés. Vasárnap reggel mentőcsapat indult a mintegy 2000 méter magasan rekedt turisták kimentésére.

2023. február 5. 13:46

A drónfelvételen behavazott táj a Kolozs megyei Ajton hatátában 2023. február 5-én. MTI/Kiss Gábor

Közlekedési gondokat okoz az erős szél kísérte havazás a hétvégén Erdély több megyéjében, több utat lezártak, számos településen szünetel az áramszolgáltatás. A Fogarasi-havasokban lezúdult lavina egy turistákkal teli menedékházat is megrongált.

Az Agerpres hírügynökség vasárnapi beszámolója szerint a hóvihar elsősorban Erdély déli részén okozott fennakadást a közlekedésben, de a Románia keleti részén lévő Dobrudzsa több megyéjét is érintette. Az országos vészhelyzeti főfelügyelőség azt közölte, hogy 18 megye 40 településén keletkezett fennakadás.



A másodfokú viharriasztás alatt álló Arad, Hunyad, Temes és Krassó-Szörény megyében fákat és villanyoszlopokat döntött ki a vihar, vasárnap reggel számos településen szünetelt az áramszolgáltatás.



Részben villanyáram nélkül maradt szombat este Hargita megye 21 települése, de Fehér megyében is több ezer háztartás. Le kellett zárni az A1-es autópályának a Fehér megyei Konca és a Szeben megyei Bojca közötti szakaszát.



A Szeben megye egyetlen sípályájára, Paltinisre (Szebenjuharos) vezető út is járhatatlan volt vasárnap reggel, míg szombaton délután Krassó-Szörény megye Szemenik-hegységbeli üdülőtelepein okozott gondot a viharos időjárás: a csendőrségnek 30 elakadt gépkocsit kellett kimentenie a hó fogságából.



Resicabánya közelében egy 14 éves fiú életét vesztette szombat este, mert egy kidőlt fa maga alá temette a gépkocsit, amelyben családjával utazott - írta a hírügynökség.



A Fogarasi-hasokban lavina temetett maga alá egy turistákkal teli menedékházat, vasárnap délelőtt még folyt a mentés. A Capra menedékházban vasárnapra virradóra 60 ember tartózkodott, amikor lezúdult a lavina, a hógörgeteg több gépkocsit és az épületet is megrongálta. Vasárnap reggel mentőcsapat indult a mintegy 2000 méter magasan rekedt turisták kimentésére, az Arges megyei tűzoltók mellett a hegyimentők, csendőrök és utászok is segítenek a mentésben.



Az argesi rendőrség közölte: vizsgálatot indít, hogy a turisták miként jutottak fel a menedékházhoz, miután a Fogarasi-havasokon áthaladó hegyi út (Transzfogaras) ide vezető szakasza télen le van zárva a gépkocsiforgalom előtt.



A Szeben megyei hegyimentők vasárnap figyelmeztették a térségben tartózkodó turistákat: ne hagyják el a menedékházakat, mert a legmagasabb fokozatú lavinaveszély van érvényben.



Az országos vészhelyzeti felügyelőség korábban közölte, hogy hétvégére több mint 5300 tűzoltót helyeztek készenlétbe az időjárás okozta esetleges károk elhárítására. A meteorológiai szolgálat vasárnap estig több megyére érvényes, hóviharokra és havazásra figyelmeztető első- és másodfokú riasztásokat adott ki.



MTI