Brutális erejű földrengés Törökországban

Több erős földrengés rázta meg Törökország délkeleti és Szíria északi részét hétfő hajnalban, a katasztrófa halálos áldozatainak száma az első összesítések szerint eléri a négyszázat – közölték a helyi hatóságok.

2023. február 6. 11:06

A legnagyobb rengés egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte. Epicentruma az amerikai földtani intézet szerint 18 kilométer mélyen, Gazianteptől körülbelül 33 kilométerre volt. Több utórengés követte. A térség számos településén házak dőltek romba, sokan a törmelékek között rekedtek. Adana polgármestere szerint a városban két toronyház is összedőlt. A városban található épületek mellett a földrengés következtében a 2200 éves Gaziantep-vár több bástyája is leomlott.

Süleyman Soylu belügyminiszter a CNN televíziónak azt mondta, hogy a katasztrófa több tartományt érintett, és halálos áldozatai is vannak. Malatya tartomány kormányzója arról számolt be, hogy a tartományban 23-an meghaltak és 420-an megsérültek a katasztrófában. Sanliurfa kormányzója tíz halálos áldozatról számolt be. Az Anadolu állami hírügynökség arról adott hírt, hogy Osmaniye tartományban öten vesztették életüket.

A rengések Szíria északi részét is sújtották, a beszámolók szerint Aleppóban is több ház összedőlt. Aleppó, Hama és Latakia városokban 42 emberéletet követelt a katasztrófa, és több mint 200-an megsérültek – közölte a Sana állami hírügynökség az egészségügyi minisztériumra hivatkozva.

A földmozgást a média beszámolója szerint Libanonban és Cipruson is érezni lehetett. A térségben gyakorik a földrengések, Törökország két kontinentális talapzat határán fekszik. 1999-ben az északnyugati Izmit térségében több mint 17 ezer emberéletet követelt egy földrengés.

Csak Szíriában több mint 230 halottja van a földrengésnek

Szíriában több mint 230-an vesztették életüket a hétfő hajnali földrengésben, a sebesültek száma eléri hatszázat – közölte egy vezető egészségügyi tisztségviselő a szíriai állami tévében. A kormány ellenőrzése alatt álló Aleppó, Latakia és Hama kormányzóságban 111 ember vesztette életét – mondta Ahmed Dhamirijeh egészségügyiminiszter-helyettes. Az al-Ihbarija állami tévécsatorna jelentése szerint tovább tartanak az utórengések Szíriában. A szíriai elnök válságtanácskozást hívott össze.

A katasztrófa által különösen érintett Aleppóban az összedőlt épületek romjai alatt emberek várják a kimentésüket, és sebesültek nagyobb csoportjai tartanak a kórházakba – közölte egy helyi egészségügyi tisztségviselő a Reutersszal. A fővárosban, Damaszkuszban és a libanoni fővárosban, Bejrútban és Tripoliban az emberek az utcára siettek és beültek autójukba, hogy elmenekülhessenek, ha összedőlnének az épületek – közölték szemtanúk.

MTI