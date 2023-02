Márciusban Frankofón Filmnapok

Egy hónap múlva, március 2-án a 75. Cannes-i Filmfesztivál nyitófilmjével, a Csapó! című vígjátékkal kezdődik a 13. Frankofón Filmnapok. Március 2-12. között a budapesti Uránia és Toldi moziban, az Art+ Cinemában és a Francia Intézetben 26 kortárs frankofón - francia, belga, kanadai, koszovói, marokkói, román, svájci és tunéziai - alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. A Velencei, a Cannes-i, a Berlini és a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál programjából több film és díjnyertes alkotás is szerepel a kínálatban. Többek között olyan nagyszerű színészeket láthatunk majd, mint Isabelle Huppert, François Cluzet, Chiara Mastroianni, Matthieu Kassovitz, Virginie Efira, Charlotte Gainsbourg és Romain Duris, Louis Garrelt pedig rendezőként is megismerheti a magyar közönség. Március 4. és április 4. között több vidéki városban mutatnak be egy szűkebb válogatást a 13. Frankofón Filmnapok programjából.

2023. február 6. 14:30