Gyurcsány pártja rendíthetetlenül a baloldal vezető ereje

A hétvégi rendezvények mondandója megerősíteni látszik azt, hogy ma Gyurcsány Ferenc DK-ja számít a baloldal meghatározó erejének, amely gyakorlatilag elszívja más pártok korábban fontos politikusait, és hogy végső soron a Momentum, valamint az egyes törpepártok is hozzá viszonyítják a saját pozíciójukat.

2023. február 6. 15:53

Vasárnap a Demokratikus Koalíció XIII. kongresszusán, a Budapest Kongresszusi Központban Gyurcsány Ferenc mondott évértékelő beszédet. A pártelnök, egykori miniszterelnök a tőle megszokott szenvedélyességgel, de a politikai jóízlés határait is túllépő szónoklatában elemezte a politikai baloldal és Magyarország helyzetét. Összességében Gyurcsány kongresszusi beszéde jól láthatóan arra irányult, hogy megpróbálja az ellenzék többi, kisebb erejét még gyengébbként, magát az ellenzék tengelyeként, fő gravitációs központjaként és egyetlen esélyeként feltüntetni. A beszédben feltűntek a jól megszokott, Nyugat-Európát éltető, sőt a nyugati (pénz)támogatás és érdekek előtti, feltétlen megalázkodásról árulkodó elemek.

A pártelnöki beszédből valamelyest körvonalazódott a DK nemzetpolitikai álláspontja is, amely gyakorlatilag alig létezik. Természetesen néhány felszínes és hangzatos mondata volt erről, azonban ezek gyakran túlmentek a realitás és a jó ízlés határán, és rávilágítottak a bukott baloldali kormányfő nemzeti identitás nélküli, globalista politikai credójára, amelyet már megszokhattunk tőle. A reálpolitikai aktualitásokat figyelmen kívül hagyó és az érdekeknek megfelelően megválasztott hitvallás, értékrend elemei Gyurcsánynak ezt a beszédét is végigkísérték.

Beszédében többször hitet tett a brüsszeli politika feltétel nélkül kiszolgálása és a nyugati érdekeknek való, önkéntes alávetés útja mellett, amelyet ő „nyugatos”, „tisztességes hazafias politikának” nevezett. A beszéd fő motívuma a kormánnyal való teljes szembenállás fontosságának hangsúlyozása volt, és a DK központi szerepének kiemelése, az ellenzék saját pártjába történő olvasztásának céljával. Kissé bizarr módon a kormánnyal való teljes szembenállást a hazával való teljes azonosulásként jelölte meg, mint az ellenzéki győzelem útját.

A „nincs harmadik út” hangoztatása is figyelmeztető felhívás a baloldali térfél többi szereplőjének, hogy identitásuk és politikai levegőjük elszívásán tevékenykedik a Demokratikus Koalíció. Röviden összefoglalva, Gyurcsánynak a DK-kongresszuson elmondott beszédéből talán a két legfontosabb tanulság az, hogy a Demokratikus Koalíció szándékai egyáltalán nem demokratikusak, illetve hogy nekik politikai és morális tekintetben semmi sem szent, minden feláldozható, ha azzal a kormánynak politikailag ártani tudnak.

A hétvége folyamán a Demokratikus Koalíció rendezvényével párhuzamosan több évértékelőt, illetve „jövőértékelőt” is tartottak az ellenzéki pártok. A párthálózatát aktívan építő, az elmúlt időszakot az ellenzék bekebelezésének szentelő Gyurcsány Ferenc lépéskényszerbe hozta a liberális és baloldali pártokat. Az LMP, a Momentum és az MSZP különböző rendezvényeken fedte fel azt, amit már a 2022-es országgyűlési választások során is vélni lehetett: az ellenzéki összefogás csak szóban létezett.

Az LMP társelnöke, Ungár Péter úgy fogalmazott, hogy „az összefogás halott”, véleménye szerint az ellenzéki politizálást új pályára kell állítani. Ungár a pártja jövőjét a zöldpolitizálásban és a „csapatépítésben” látja, az egyéb pártok zöldprogramjait pedig nem tartja hitelesnek. Szavaiból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az LMP célja az ellenzéken belüli zöldpárti pozíció megszerzése, a cél érdekében pedig nem félnek a korábbi szövetségeseiket kritizálni: az LMP nem kíván a DK „zöldtagozata” lenni, a Momentumot pedig egyfajta „identitászavarral” vádolják.

Ungár Péter továbbá akkumulátorgyár-stopot hirdetne, amely annak a fényében ellentmondásos kijelentés, hogy az európai zöldek – amely frakciónak tagjai azok a német zöldek is, akiknek a politikusai nemrégiben boldogan adtak át Németországban akkumulátorgyárat – társelnöke, Thomas Waitz is tiszteletét tette a rendezvényen. A Momentum eseménye „jövőértékelő” címszó alatt futott, de a Dobrev Klárát kímélő Donáth Anna főleg a múlttal és a DK-val foglalkozott, utalást tett Gyurcsány őszödi beszédére, de az elmúlt harminc év politizálását is kritizálta.

Donáth Anna a jövőépítésen való töprengést azért tartja fontosnak, mert: „Ahogy a Rákosi-korszaknak is vége lett, (...) ennek is vége lesz. Mi pedig itt leszünk.” A jövőt tekintve az „ellenzéki hazugságspirálból” kilépni kívánó liberális párt vezetője a geopolitikai tömbösödésben a nyugati oldalon szeretné látni hazánkat. Ez közhelyszerűnek is tűnhet tekintve azt, hogy hazánk ma teljes jogú tagja az Európai Uniónak, a NATO-nak vagy éppen az OECD-nek, vagyis Magyarország mind katonai-diplomáciai, mind pedig gazdasági és kereskedelmi tekintetben szerves része a nyugati és transztatlanti világnak. A Momentum számára az egyik legnagyobb kihívás Fekete-Győr utódjának megtalálása, mindeddig sikertelenül.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke is levonta a következtetéseket a 2022-es országgyűlési választásokról, bár Kunhalmi más konklúzióra jutott, mivel véleménye szerint „a fasiszta úton lépkedő kormányt és kormányfőt jobboldalról nem lehet legyőzni, csak baloldalról”, ehhez pedig igazi baloldali fordulatot várna el ellenzéki kollégáitól. Kunhalmi Ágnes a 2024-es önkormányzati választásokon való ellenzéki koordinációt szorgalmazza, amely a szebb napokat is megélt MSZP támogatottságát figyelembe véve nem meglepő.

A rendezvényen továbbá Tüttő Kata főpolgármester-helyettes kiemelte, hogy kulcsfontosságú a 2024-es EP-választások során a szocialisták frakcióját tovább erősíteni, amely aligha könnyű feladat európai szinten annak a fényében, hogy nagy lesz a verseny az EP-helyekért. Az MSZP esélye a politikai túlélésre inkább az önkormányzati választások kapcsán merülhet fel. A hétvégi rendezvények mondandója megerősíteni látszik azt, hogy ma Gyurcsány Ferenc DK-ja számít a baloldal meghatározó erejének, amely gyakorlatilag elszívja más pártok korábban fontos politikusait, és hogy végső soron a Momentum, valamint az egyes törpepártok is hozzá viszonyítják a saját pozíciójukat.

A volt miniszterelnök beszéde azt mutatta, hogy ennek teljes tudatában is van, előrevetítve ezzel azt is, hogy a hegemón pozíciót a jövő tavasszal esedékes EP- és önkormányzati választások előtti időszakban igyekszik is majd kihasználni.

Magyar Hírlap