Az uniós pénzforrások szabályos felhasználása közérdek

Magyarország hatékonyabbá tudja tenni az uniós támogatások megfelelő felhasználásának érdekében az audit- és ellenőrzési mechanizmusokat 0150 hangzott el a törvényhozásban.

2023. április 13. 14:59

Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese felszólal az állami projektértékelői jogviszonyról szóló, valamint egyes kapcsolódó törvények módosítását célzó javaslat vitájában az országgyűlés plenáris ülésén 2023. április 13-án. MTI/Máthé Zoltán

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi törvény módosítását kezdeményező javaslat vitájával kezdte meg munkáját az Országgyűlés csütörtökön.

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára expozéjában kifejtette: a kormánynak kiemelten fontos, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat a lehető leghatékonyabban, a nemzeti és az európai uniós költségvetés védelmét szem előtt tartva, a magyar családok és emberek érdekében használja fel.

Az államtitkár kiemelte: az állami projektértékelők rendszere biztosítja a projektek objektív, átlátható és a piaci szereplőktől független értékelési feltételeit, és a rendszer hatékonyságát, átláthatóságát és függetlenségét az Európai Bizottság is több alkalommal megerősítette.



Elmondta: az állami projektértékelői jogviszony létesítésekor általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot kell tenni. A jelen törvényjavaslat célja, hogy ehhez adatkezelési és eljárási szabályokat rögzítsen - mutatott rá.



Hangsúlyozta: a módosításokkal Magyarország hatékonyabbá tudja tenni az uniós támogatások megfelelő felhasználásának érdekében az audit- és ellenőrzési mechanizmusokat. A módosítások az európai uniós források szabályos felhasználását szolgálják azáltal, hogy az állami projektértékelőknek a továbbiakban általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtani - mondta.



Megjegyezte: a törvényjavaslat rendelkezik arról is, hogy a jelenleg állami projektértékelői jogviszonyban állóknak szintén be kell nyújtani nyilatkozatot.



Latorcai Csaba közölte: a kormány prioritásként kezeli a nemzeti és az európai uniós költségvetés védelmét, továbbá az európai uniós forrásokból finanszírozott pályázatok szabályszerű megvalósítását, és e cél megvalósulása érdekében kéri a törvényjavaslat támogatását.

KDNP: a javaslat célja az uniós források szabályos felhasználásának megerősítése

Vejkey Imre (KDNP) elmondta, hogy a javaslat célja az uniós forrásfelhasználás szabályosságának megerősítése. Kijelentette: nem érti, ezt miért nem akarja a DK.



Szükségesnek nevezte a kormányzati igazgatásról szóló törvény belső ellenőrzési és integritási igazgatóságról szóló részének módosítását is, az állami projektértékelőkre nézve ugyanis az igazgatóság ellenőrzési hatáskörrel nem rendelkezik.



Hangsúlyozta: a jogszabály megfelel a célnak. Rögzíti, hogy az állami projektértékelő jogviszony létesülésével együtt összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenni, amelyet a munkáltató kezel.

Kijelentette, méltatlannak tartja az állítást, hogy a kormányoldal miatt nem érkeznek meg az uniós források, Gyurcsány Ferenc DK-elnök ugyanis maga közölte: pártja lépéseket tett azért, hogy ezen összegek nehezebben érkezzenek meg.

A külügyi tárgyú törvények módosításának általános vitája

KDNP: előnyös a törvénymódosítás

Vejkey Imre (KDNP) kiemelte: a külügyi tárgyú törvények módosítása tartalmazza egyrészről a konzuli védelemről szóló törvény módosítását annak érdekében, hogy a képzési és vizsgakötelezettségek a modern közigazgatás követelményeinek megfelelők legyenek.



A konzuli védelemre történő regisztráció előnyének nevezte, hogy gyorsabban megtörténhet az állampolgárok vészhelyzeti értesítése.



A javaslat mások mellett a külképviseletekről és tartós külszolgálatról szóló törvény módosítását is tartalmazza gyakorlati tapasztalatok alapján - mondta a képviselő, jelezve, hogy a KDNP támogatja a javaslatot.



Az egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló javaslat vitája

KDNP: az egyszerűsített honosítás bevált

Vejkey Imre (KDNP) kijelentette, hogy az egyszerűsített honosítás bevált, annak létjogosultsága nem képezheti vita tárgyát. A visszavonás jogintézményének erősítése pedig össztársadalmi és egyben kiemelt nemzetbiztonsági érdek - tette hozzá. A módosítás ezeknek az eljárásoknak a hatékonyságát kívánja növelni azzal, hogy pótolja azokat a joghézagokat, amelyeket jogi norma hiányában a hatósági jogalkalmazók, valamint a bíróságok kívántak megtölteni tartalommal - közölte.



Az anyakönyvi eljárásokkal minden magyar állampolgár találkozik élete során, ezért azok egyszerűsítése és elektronizálása évek óta kiemeltnek számít - jelentette ki.



A KDNP támogatja a javaslatot - közölte.



MTI