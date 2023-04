Roppant kétszínű a baloldal magatartása

"Miközben itthon a pedagógusokat arra biztatják, hogy demonstráljanak a béremelések mellett, aközben ők minden nap Brüsszelben azért dolgoznak, hogy az ehhez a béremeléshez szükséges uniós forrás soha ne érkezzen meg" - leplezte le a szélsőségeseket Rétvári Bence.

2023. április 14. 12:36

Rétvári Bence – hirtv.hu

Kétszínűnek nevezte a hazai baloldal magatartását a pedagógusok béremelésének ügyében Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

"Miközben itthon a pedagógusokat arra biztatják, hogy demonstráljanak a béremelések mellett, aközben ők minden nap Brüsszelben azért dolgoznak, hogy az ehhez a béremeléshez szükséges uniós forrás soha ne érkezzen meg" - tette hozzá.



Rétvári Bence úgy fogalmazott a baloldal módszeréről: "a pedagógus-szakszervezeteket előre küldik, majd utána hátba szúrják".



Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője több alkalommal egyeztetett a pedagógusok szakszervezeteivel.



Először 2021 augusztusában adtak ki közleményt, amelyben tudatta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), hogy más szakszervezetekkel közösen konzultációt folytattak Dobrev Klára miniszterelnök-jelölttel, ami része volt a DK miniszterelnöki kampányának.



"Szeretnénk tudni: ott beszámolt-e Dobrev Klára a szakszervezeteknek arról, hogy Brüsszelben azért dolgozik, hogy ne legyen a pedagógusbér-emelésekhez uniós fedezet" - szögezte le a politikus.



A kormány a pedagógusbérek emeléséhez az első időszakban európai uniós forrásokat szeretne felhasználni - ismertette Rétvári Bence, jelezve: ezzel megvalósulna az elmúlt 30 év legnagyobb mértékű béremelése, hiszen 2025 januárjára 75 százalékkal emelnék meg a pedagógusok bérét, ezáltal mintegy 800 ezer forintot keresne átlagosan egy magyar pedagógus.



Emlékeztetett arra is, hogy az idén elindult ez a béremelési program, a magyar költségvetésben egy 10 százalékos részt előlegeztek meg. Amikor majd megérkeznek az európai uniós források, ez egy jóval 20 százalék fölötti emelkedés lenne, amit a következő években további emelkedések követnek, hogy meglegyen a kitűzött 75 százalékos emelés - közölte.



Rétvári Bence kiemelte: ez lenne ennek az európai uniós költségvetési ciklusnak a legnagyobb arányú pedagógusbér-fejlesztése.



Hozzátette: mintegy 800 milliárd forintot terveznek uniós forrásból pedagógusbér-emelésre fordítani. Majd 2030-ig ennek a bérnek a vásárlóértékét megőriznék, vagyis az folyamatosan emelkedne. Ezzel további 5600 milliárd forint nemzeti forrást is mellé tennének, hogy "a pedagógusok bére valóban azon a szinten maradjon, ami tisztes megélhetést garantál minden pedagógusnak".



Az államtitkár közölte: ha az uniós források csak az év második felében érkeznek meg, a pedagógusok akkor is visszamenőlegesen megkapják a különbözetet, tehát "pénzt nem tudnak veszíteni, csak időt".



A baloldal mindezt meg akarja akadályozni - jelentette ki az államtitkár, aki kitért Gyurcsány Ferencnek arra a rádiónyilatkozatára, amelyben a DK elnöke szerinte egyértelművé tette: azon dolgoznak, hogy megakadályozzák akár egyetlen eurocent átutalását is Magyarországnak.



Utalt Donáth Anna európai uniós képviselő kijelentésére is, aki azt mondta, hogy a Momentum az LMBTQ-jogok érvényesüléséhez kötné a támogatások kifizetését.



Rétvári Bence leszögezte, amit ezek a kijelentések képviselnek, az elfogadhatatlan és kétszínű magatartás a baloldal részéről.



"A baloldal csak politikai céljai eléréséhez akarja felhasználni a pedagógusokat" - tette hozzá.



Kérdésre válaszolva kitért a napokban is megismétlődött "antifa támadásokra", amelyekkel kapcsolatban kijelentette, a baloldal igyekszik relativizálni ezeket az eseteket, védeni próbálja az elkövetőket. Jámbor András Szikra mozgalmát említette, amely - mint mondta - úgy beszél ezekről a támadásokról, mintha egy "fiatalos hóbortról" lenne szó.



Rétvári Bence szerint a baloldal nyomást akar gyakorolni a rendőrségre, hogy ne nyomozzanak ez ügyben, de a nyomozásokat folytatják. A magyar rendőrség a külföldi társszerveket is megkereste, mert itt "import erőszakról" van szó - fogalmazott.



Az államtitkár hozzátette: semmilyen ideológiai erőszak nem elfogadható, sem a Magyar Gárdától, sem az antifa mozgalmaktól.



MTI