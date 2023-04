Szovjet minta: „Béke"-keretből háborút pénzel az EU

Ha Amerika protezsáltjai lopnak, az nem korrupció. Ha azonban az ellenfelei, akkor fel kell lépni ellenük. A korrupció elleni küzdelem mára a politikai harcok, a politikai leszámolás egyik fontos eszközévé vált, ami eleve akadályozza e métely megfékezését – rögzíti Stier Gábor.

2023. április 15. 14:09

Volodimir Zelenszkij és környezete tavaly legalább 400 millió dollárt sikkasztott el az üzemanyag vásárlásra szánt amerikai pénzekből – állítja legújabb írásában Seymour Hersh amerikai oknyomozó újságíró. Hersh a blogján megjelent írásában amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozik, akik azt állítják, hogy ráadásul Kijev Oroszországtól vásárolja az üzemanyagot fantomcégeken keresztül, amelyek egy része Lengyelországban, Csehországban vagy éppen olyan adóparadicsomokban vannak bejegyezve, mint a Kajmán-Szigetek – írja a sajtó. Stier Gábornak, a moszkvater.com főszerkesztőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

– Főszerkesztő úr, Afganisztánban több milliárd dollár segély tűnt el a helyi elit kezei között az ország 20 éves amerikai megszállása során. Miért tudjuk, hogy Washington is, Brüsszel is süketnek, vaknak tetteti magát a jövőben is?

- A kettős mérce tipikus bizonyítéka ez is. Ha Amerika protezsáltjai lopnak, az nem korrupció. Ha azonban az ellenfelei, akkor fel kell lépni ellenük. A korrupció elleni küzdelem mára a politikai harcok, a politikai leszámolás egyik fontos eszközévé vált, ami eleve akadályozza e métely megfékezését. Ne menjünk messze példákért, hiszen a szomszédos Romániában Laura Codruta Kövesi a korrupcióellenes hatóság élén olyan jól megfelelt megbízói elvárásainak, hogy kinevezték az Európai Ügyészség élére. De így állították félre a bolgár Bojko Boriszovot is. Manapság az Egyesült Államok ezt az eszközt is előszeretettel használja azok ellen, akik nem akarnak beállni a sorba. Így aztán a szuverenitást védő vezetőknek különösen ügyelniük kell arra, hogy tiszta kezűek legyenek, és ne adjanak fel magas labdát a korrupcióval ellenfeleiknek. De visszatérve Afganisztánra, tudjuk, hogy a világnak ezen a részén az átlagosnál is nagyobb a korrupció. E kérdésben említett tény pedig azt is bizonyítja, hogy a demokráciát, politikai rendszereket nem lehet csak úgy exportálni. Ezzel Amerikában is tisztában vannak, és a hangzatos retorika mögött inkább korrumpálják, megveszik a helyi eliteket, így a geopolitikai befolyást. Aztán amikor az érdek úgy kívánja, elárulják őket, mint tették a kivonuláskor, amikor a csapatok biztonságos kivonásáért cserébe az amerikaiak átadták a táliboknak a velük együttműködők névsorát. Ez intő jel lehet az ukrán elit számára is. Egyébként pedig miután korábban hagyták ellopni a segélyeket, a tálibok hatalomra kerülésével zárolták az afgán valutatartalékokat. Így most a lakosság nagy része éhezik.

– Egészségkárosító növényvédőszer-tartalma miatt betiltják az ukrán gabona feldolgozását és felhasználását Szlovákiában - jelentette be Samuel Vlcan, a szlovák agrártárca vezetője. A szlovák szaktárca a vizsgálattal összefüggésben közölte: annak eredményeiről tájékoztatják az összes EU-tagországot. Miért tudjuk, hogy szlovák ellenes hisztéria nem tör ki sem Kijevben, sem Brüsszelben?

- Aki több fegyvert adott Ukrajnának, mint a lengyelek, azok meg is állapodhattak Ukrajnával a gabona szállítás leállításáról. Kijev dühe tehát meglehetősen szelektált. Úgy tűnik, az ukrán hatalom barátságát néhány ócska MiG-gel, vagy hidegháborús harckocsikkal meg lehet venni. Brüsszel pedig igazából azokkal szemben keménykedik, akik nem állnak be a sorba. Aki ezt megteszi, lehet korrupt, blokkolhatja az ukrán gabona importját, és még kompenzációt is kap Brüsszeltől a gazdák kárpótlására. De a gabonával kapcsolatban hadd kérdezzek vissza. Mi lesz így az éhező afrikaiakkal!? Hogy az egész nem erről szólt? Itt is megmutatkozik az álszent magatartás.

– Az európai uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács döntést hozott arról, hogy az Európai Békekeretnek (EPF) nevezett program keretében az EU egymilliárd euró értékben lőszerrel támogatja Ukrajna önvédelmét az Oroszország elleni háborúban. Miért vagyunk tisztában azzal, hogy az EU nem az ukrán hadsereget, hanem a lőszergyártó vállalatokat támogatja úgy, hogy az egymilliárd dollárból bizonyos személyeknek luxusvillák is épülhessenek?

- Ez a lőszer mennyiség lényegében semmire sem elég. Az ukránok ezzel a mennyiséggel még egy normális ellentámadást sem tudnak indítani. Néhányan azonban tényleg kaszálnak ezen is. De ha már felmerült ez a kérdés, akkor legalább ráirányította a figyelmet arra is, hogy mennyire leépült az európai hadiipar. Ezen is elsősorban az angolszászok nyernek.

– Miért fordul fel a gyomrunk, ha azt látjuk, hogy „Békekeretnek" nevezik azt a kasszát, amely éppen a háború folytatását, ukrán katonák megölését segíti elő?

- Ilyet már láttunk. Emlékeznek még a békeharcra? Gondoltuk volna, hogy még visszatérnek azok az idők, amelyeket annyira szerettünk volna elfelejteni?

