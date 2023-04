Elárulta a siker titkát Kemény Dénes

Interjú az aranykovács szövetségi kapitánnyal A nemzet aranyai című film díszbemutatója előtt. A stratégiai gondolkodás a fontos.

2023. április 16. 09:39

A magyar férfi vízilabda aranycsapatról, a háromszoros olimpiai bajnok együttesről készített filmet Zákonyi S. Tamás rendező, amelyet szerdától vetítenek a mozikban. A nemzet aranyai című film főszereplői az olimpiai- és világbajnok játékosok s a sikerkapitány, Kemény Dénes. A vasárnapi díszbemutató előtt az aranykovács szakvezetőt a páratlan sikersorozat forrásáról is kérdeztük.





– A nemzet aranyai filmet nézve milyen volt átélni újra az éles mérkőzéseket, a 2000-től sorozatban három olimpiai győzelmet?

– A filmmel eddig kétféle kapcsolatom volt. Az egyik, amikor szerepeltem, amikor felvették az interjúkat az uszodában. A másik pedig, amikor néhány hete megnéztem a kész filmet. Amikor nyilatkoztam, sok újdonság nem ért, hiszen a gondolataimat mondtam el. Amikor viszont a filmet néztem, számomra nagyon kellemes meglepetés volt, hogy a korábbi rivális csapatok edzői, játékosai milyen elismerően nyilatkoztak rólunk. Ez számomra is újdonság volt.

– A forgatás miatt ismét összejött az aranycsapat, amelynek tagjai mennyire tartják a kapcsolatot egymással?

– Ilyen-olyan módon szinte napi szinten tartjuk a kapcsolatot egymással. Mert van, ki edző lett, van, ki sportvezető vagy jogász, de mindenki benne maradt a vízilabdában. Sőt több évig az olimpiai bajnokok játszottak a veterán csapatunkban, a 2017-es budapesti világbajnokságon a Millennium nevű válogatottunk nagy sikert is aratott. De ezt befejeztük, mert rendszeres edzések nélkül nem akarunk az egykor világverő csapatunk paródiája lenni.

– A három olimpiai sikerről több könyvet is írtak. Mégis, hogyan tudná röviden összefoglalni, hogy mi volt ennek a páratlan sikersorozatnak a forrása?

– Az elő a játékosállomány tehetsége, felkészültsége, hiszen a felnőtt válogatottba már kész vízilabdázók érkeznek. A másik faktor az edzői munka. Ebben a legfontosabb a körültekintően kidolgozott, megfelelő stratégia kijelölése. Mert ha ez jó, akkor az éles helyzetekben is az edző a megfelelő taktikai elemet veszi elő. Ezért a testnevelési egyetemen tanítva is azt tartom fontosnak, hogy nem a napi edzéstervet kell megtanítani a fiataloknak, hanem a célzott gondolkodást, az eredményre vezető stratégia kiválasztását. Mert enélkül világklasszis játékosokkal sem lehet olimpiát nyerni.

– Az utolsó, pekingi győzelem óta három olimpiát rendeztek, kétszer ötödik lett a válogatott, 2021-ben pedig bronzérmes. Hogyan látja, miért szakadt meg 2012-ben ez a sikersorozat?

– Az a csoda, hogy ilyen sokáig tartott! Mert ha megnézzük, csak 2004-es athéni olimpia előtt nyert a csapatunk világbajnokságot, 2000 és 2008 előtt is ezüstérmes lett. Tehát már akkor látható volt, hogy nem tart örökké, tehát az volt a csoda, hogy zsinórban lett belőle három győzelem. Erre most a szerbeknek van esélyük, akik jövőre sorrendben harmadszor nyerhetnek Párizsban. De ők könnyebb helyzetben vannak, mert 2016 óta a keretük jelentős része kicserélődött. Mert a legnagyobb csapdája az egymás utáni győzelmeknek, ha a játékosállomány nem változik. Mert nagyon nehéz ugyanannak az edzőknek felkészíteni, motiválni ugyanazokat a játékosokat, hogy újra kivívják a sikert. Míg a szerbeknél egy-két játékos maradt a riói csapatból, nálunk hatan mint a három győzelemnek a részesei voltak. Ami a csapat fele!

– A sikeres múlt után visszatérve a jelenre, a tavalyi csalódást keltő világbajnoki hetedik helyezés után az idei vébén mire számíthatunk?

– Látszott már a tavalyi Európa-bajnokságon Splitben és az idei világkupán is, hogy a csapat versenyképes. Nehéz azonban elvárást megfogalmazni, mert a korábbi délszláv válogatottakhoz, a szerb, horvát, montenegrói csapatokhoz felzárkózott a dél-európai olasz, spanyol, görög együttes, plusz még az Egyesült Államok is. Így most van hét olyan csapat, amely ellen nehéz nyerni. De ellenünk is nehéz győzni



