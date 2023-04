A brüsszeli korrupciós mocsár lecsapolása

Gyurcsány világosan és egyértelműen a nyilvánosság előtt is beismerte egy rádióinterjúban, hogy a magyar dollárbaloldal összes európai parlamenti képviselője, főként pártja, a DK EP-képviselői, minden energiájukat latba vetve a saját hazájuk és a magyarok ellen dolgoznak" - hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás.

2023. április 20. 00:11

Deutsch Tamás – archív

A Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői "kemény hangvételű" írásbeli kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz, mert abban az ügyben vár "nem mismásoló" választ a brüsszeli testülettől, hogy milyen módon játszott össze a magyar dollárbaloldallal annak érdekében, hogy Magyarországgal szemben a politikai nyomásgyakorlás eszközét alkalmazzák - jelentette ki Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő szerdán Strasbourgban az MTI-nek adott nyilatkozatában.

„Közismert tény - habár ez politikusi személyiségével összefüggésben szinte elképzelhetetlen - hogy néhány héttel ezelőtt Gyurcsány Ferenc tiszta vizet öntött a pohárba. Rá nem jellemzően - mivel ő a hazudozás művésze a magyar közéletben - világosan és egyértelműen a nyilvánosság előtt is beismerte egy rádióinterjúban, hogy a magyar dollárbaloldal összes európai parlamenti képviselője, főként pártja, a DK EP-képviselői, minden energiájukat latba vetve a saját hazájuk és a magyarok ellen dolgoznak" - hívta fel a figyelmet.



A képviselő emlékeztetett: "Gyurcsány Ferenc nem kevesebbet állított, mintsem hogy nincs semmilyen megalapozottsága annak, hogy az Európai Bizottság bármiféle jogi, jogállamisági kifogást emeljen Magyarországgal szemben. Ő maga ismerte be a nyilvánosság előtt, hogy az Európai Bizottságnak politikai kifogása van Magyarországgal kapcsolatban, ami önmagában elképesztő."



„Az Európai Unió alapszerződésével ellentétes ez a bizottsági magatartás, ami ezt a politikai véleménykülönbséget jogi köntösbe öltözteti, hogy szó szerint idézzem a magyar dollárbaloldal vezetőjét" - mutatott rá.

Hozzátette: "Gyurcsány azt is elismerte, hogy ennek a politikai nyomásgyakorlás jogi köntösbe öltöztetésének a munkálataiban kőkeményen, hatalmas energiával vettek részt a dollárbaloldal európai parlamenti képviselői. Folyamatosan egyeztettek az Európai Bizottság tagjaival, és ők találták ki a Magyarországgal szemben megfogalmazott politikai elvárásokat, a kizárólag csak ürügyként szolgáló úgynevezett jogállamisági mérföldkő feltételeket, amelyeket végül a testület befogadott.



Deutsch elmondta, hogy a bizottsághoz intézett levelükben három világos és egyszerűen megválaszolható kérdést tettek fel.

"Az első kérdésünk az arra vonatkozik, hogy az Európai Bizottság tagjai és munkatársai, tehát a brüsszeli bürokrácia vezető tisztségviselői közül konkrétan kik és hány alkalommal folytattak titkos, nem nyilvános politikai egyeztetéseket a magyar baloldali politikusokkal a Magyarországot érintő európai bizottsági lépésekről döntéseket megelőzően. Ez azért lényeges kérdés, mert az Európai Bizottság működésére vonatkozó világos, egyértelmű és szigorú alapszerződési rendelkezés pártatlan, elfogulatlan, pártpolitika semleges eljárást ír elő az egész testület számára" - hangsúlyozta.



Mint fogalmazott a második kérdés "arra vonatkozik, hogy a jogi köntösbe bújtatott politikai követelések közül pontosan melyeket javasolták a magyar baloldali politikusok, a harmadik pedig arra, hogy tettek-e javaslatot ezeken a titkos politikai egyeztetéseken arra, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény eltörlése is az Európai Bizottság által támasztott feltételek között legyen".

A politikus úgy véli továbbá, hogy a magyar baloldal politikusai "folyamatosan lépnek ugyanabba a folyóba,", például Donáth Anna, a Momentum politikusa hosszú ideig tagadta, hogy egyeztetést folytatott volna európai biztosokkal, a Magyarországra gyakorolt politikai nyomásgyakorlást elősegítve, azonban a politikus végül bevallotta az ellenkezőjét.

Deutsch szerint a bizottságnak egy hónapja van, hogy válaszoljon a kérdésekre. "Csodálkoznék, ha most kivételesen betartanák, és egyébként pedig, ha nem tartják be, akkor majd tájékoztat minket arról, hogy még mennyi idővel hosszabbítják meg a válaszadást, mi meg türelemmel kivárjuk" - mondta.

A brüsszeli korrupciós ügyekkel kapcsolatban elmondta: "a brüsszeli korrupció rendszere az arra épül, hogy az Európai Unió intézményein kívüli szereplők, keleti államok, nyugati NGO-k, üzleti élet szereplői, pénzért, más javakért cserébe politikai befolyást vásárolnak törvénytelenül. Korrumpálják a döntés előkészítőket és a döntéshozókat az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban, ami azt mutatja, hogy nem az európai polgárok érdekében, nem az európai polgárok akaratát képviselve, működik ez az egész brüsszeli gépezet".

"Jövő évben ismét európai választások lesznek, ami lehetőséget ad a brüsszeli korrupciós mocsár lecsapolására. El kell zavarni azokat, akik ezt a rendszert működtetik, mert ha ők maradnak, akkor újabb és újabb formában, de ez a rendszerszintű korrupció megmarad" - hangoztatta Deutsch Tamás.

MTI

„Egyre aljasabbak a brüsszeli módszerek"

A Spiegel és a Daniel Freund nevével fémjelzett EP-bizottság német cégek állítólagos kiszorítása miatt kongatja a vészharangot, a fideszes EP-képviselő szerint ez megint a klasszikus közmondásos helyzet: nem fosztogatnak, hanem osztogatnak. Mint a Mandinernek kifejtette, újabb „történetet” építenek, ezúttal a hamarosan Budapestre is ellátogató testülettel, aminek a végén további forráselvonások lehetősége sejlik fel.

„Érdemes tisztázni, hogy ez megint a klasszikus közmondásos helyzet: nem fosztogatnak, hanem osztogatnak” – reagált a Mandinernek Deutsch Tamás tömören annak kapcsán, az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága – a Népszava értesülései szerint – a jövő héten, alighanem a Spiegel cikke nyomán ülésezik, mondván, „él a gyanú, hogy a magyar kabinet zsarolja az európai vállalatokat”. Ahogy arról ugyancsak beszámoltunk: a német lap szerint „Orbán Viktor újabban maffiamódszerekkel igyekszik kiszorítani egyes német vállalatokat Magyarországról”.

Daniel Freund is Budapestre látogat hamarosan

Az EP-bizottságnak tagja a német zöldpolitikus, Daniel Freund is, aki a napokban ugyancsak kikelt az Orbán-kormánnyal szemben – sokadszorra. Sőt, az említett testület a hírek szerint májusban Budapesten is tiszteletét teszi, hivatalosan azért, hogy meggyőződjön a jogállamisági eljárásban tett magyar vállalások teljesüléséről, némi DK-s és momentumos asszisztálással. Természetesen szó lesz a szokásos korrupcióvádról is – akárcsak az április 25-i bizottsági ülésen.

Deutsch Tamás kifejtette: szemben azzal, amit a Spiegel és Freund próbál sugallni, a szikár valóság az, hogy ma Magyarországon mintegy 6000 német cég tevékenykedik, akik több mint 300 000 magyar embernek adnak munkát.

A német-magyar kereskedelmi kamara tavalyi felmérése szerint e vállalkozások 88 százaléka azt válaszolta, ma is Magyarországot választaná befektetési helyszínként. Sőt, hihetetlen ütemben bővülnek a kétoldalú gazdasági kapcsolatok, „beszédes példa, hogy Kína és Németország mellett csak Magyarországon van nagy gyára mindhárom német autóipari óriásnak”.

„Ez lenne a maffiamódszerekkel való kiszorítás? Aligha”

További adalék – mutatott rá a fideszes politikus –, hogy a magyarországi közvetlen külföldi tőkebefektetés huszonegy százaléka, összesen mintegy 17,6 milliárd euró érkezett Németországból. Ráadásul a tendencia tavaly és idén januárban is további bővülést jelzett: 2022-ben 13 százalékkal bővült az áruforgalom, míg idén januárban 19 százalékos exportnövekedés történt. „Ezek a tények. Ez lenne a maffiamódszerekkel való kiszorítás? Aligha” – jegyezte meg Deutsch, aki szerint így nehéznek tűnhet megmondani, hogy ha tisztában van a helyzettel, Freundot mégis mi motiválja.

„Az egyik lehetséges magyarázat egész egyszerűen az, hogy bolond. Ez talán félig igaz. Másrészt a pártja részvételével bukdácsoló berlini kormány számára lassan az a kép alakulhat ki, hogy Németországnál Magyarország vonzóbb befektetési célpont kezd lenni egyes német cégek számára.

Persze Németország továbbra is Európa legnagyobb gazdasága, de látszik azért valamiféle tendencia” – jegyezte meg óvatosan a politikus.

Soros is feltűnhet a háttérben

Deutsch ugyanakkor utalt arra is, hogy ez a „történet” valójában évek óta épül, a jól ismert módszerekkel. „A volt TASZ-os, Soros-pénzen berlini NGO-t alapító Dénes Balázs pár éve egy hangfelvétel szerint bevallotta, hogy a német kormányra igyekezett nyomást gyakorolni a magyar kormánnyal szembeni fellépés, gazdasági nyomásgyakorlás érdekében, mindezt a civil törvénnyel összefüggésben. Vagyis: nincs új a nap alatt.”

Ahogy annak idején a Mandiner is beszámolt, a Jerusalem Post által közzé tett felvétel szerint Dénes arra a kérdésre, Németország hogyan tud egy magyar törvénnyel szemben fellépni, a magyarországi német gyárakra, a Mercedesre, Audira és Boschra utalt válaszában. Szerinte, ha a német külügyminisztérium akar valamit, ezeken keresztül el tudja érni a céljait.

„Az a pechük, hogy működik a memóriánk. Ez a mostani cirkusz csupán újracsomagolása egy régi vádnak.

Tisztázzuk: szó sincs róla, hogy német cégeket szorítanának ki, ellenkezőleg, az érintettek éppen hogy jönnek.

Ez ugyanakkor már nem sima korrupcióvád, agyafúrtabb, ami most épül, a cél végeredményben az, hogy aztán majd erre a hazugságra és rágalomra hivatkozva megint egy vélt, most éppen belső piaci jogsérelmi kifogást dobjanak be. Ami később megjelenhet a különböző jelentésekben és az ország-specifikus ajánlásokban, majd azokra alapozva lehet az európai pénzek visszatartását ismételten kezdeményezni” – részletezte az EP-képviselő.

Aláhúzta: „Gyurcsány Ferenc minapi önvallomása óta tudjuk, hogy valójában jogi köntösbe öltöztetett politikai problémákról és nyomásgyakorlásról van szó. Most újabb fokozatra kapcsoltak. Sajnos ahogy eddig, úgy ezután is igazunk lesz, amikor egyre aljasabb brüsszeli módszerekről beszélünk.”

mandiner/Kacsoh Dániel

MTI/mandiner.hu