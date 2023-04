Norvég rakétarendszer hazánk légvédelméhez + videó

Hazánk légvédelmi rendszerének kiépítéséhez Norvégia a NASAMS – Norwegian Advanced Surface to Air Missile System – rakétarendszerrel járul hozzá.

2023. április 21. 00:11

Munkában a NASAMS – kongsberg

Norvégia jelentősen hozzájárul Magyarország védelmi képességeinek egy fontos területéhez, légvédelmének biztosításához - jelentette ki a honvédelmi miniszter csütörtökön Oslóban.

A Honvédelmi Minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében idézte Szalay-Bobrovniczky Kristófot, aki hangsúlyozta: "háború idején különösen fontos, hogy partnereinkkel és szövetségeseinkkel megerősítsük együttműködésünket".



A közlemény szerint a tárcavezető megbeszéléseket folytatott a norvég kormány és a parlament képviselőivel is.



A honvédelmi miniszter Bjorn Arild Gram norvég védelmi miniszterrel több fontos témában is egyeztetett. Első és legfontosabb pontként Magyarország légvédelmi rendszerének kiépítéséről beszéltek, amelyhez Norvégia a NASAMS rakétarendszerrel járul hozzá. A közlemény szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a rendszer leszállítása, valamint a kiképzés a megállapodásnak megfelelően történik, a tárcavezető egyúttal reményét fejezte ki, hogy ezt az együttműködést a későbbiekben továbbiak is követik.



Megvitatták a miniszterek az ukrajnai háború miatt kialakult helyzetet és a két ország arra adott válaszait. A magyar honvédelmi miniszter a közlemény szerint azt mondta: a személyes találkozások adnak lehetőséget arra, hogy a felek "torzításmentesen, első kézből hallgathassák meg egymás álláspontját".



Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a háborút más nézőpontból látják a magyarok, akik a közvetlen szomszédságban élnek, és akiknek jelentős nemzeti közössége él Ukrajnában, ahol ráadásul nemcsak magyar életek esnek a harcok áldozatául, hanem a magyar kisebbségek jogait ismét csökkentik.



Magyarország a béke pártján áll, és megvédi a magyarokat, éljenek akár a határ magyar vagy ukrán oldalán - mondta, hozzátéve, Magyarország ezért nem ad sem fegyvert, sem lőszert Ukrajnának, és ezért nem enged át fegyverszállítmányokat és eszközöket a határain Ukrajna felé.



Kiemelte: mindazonáltal Magyarország a kezdetektől elítéli a háborút, kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett, és történetének legnagyobb humanitárius akciójában segít a háborútól sújtottaknak, mind Magyarországon, mind Ukrajna területén.

nasams



Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszámolt arról, hogy találkozott a norvég parlament külügyi és védelmi bizottságának képviselőivel is. A képviselőket szintén biztosította arról, hogy Magyarország elkötelezett, és erején felül teljesítő NATO-szövetséges, amit több nemzetközi szerepvállalása is alátámaszt, kiemelten a balti légtérrendészetben, továbbá a NATO legnagyobb szárazföldi műveleteként ismert koszovói békefenntartó erőknél, a KFOR-ban, valamint az is, hogy Magyarország a keleti szárny megerősítéseként létrehozott egyik többnemzeti harccsoport keretnemzete.



A magyar védelmi kiadásoknak az észak-atlanti szervezet által elvárt mértéke már idén elérheti az elvárt két százalékot, ez pedig "a magyar kormány számára nem a plafon, inkább a küszöb" - mondta a honvédelmi tárca közleménye szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf.



MTI