Hazánk biztonságos hely a fontolva haladók számára

Orbán Balázs a Leadership Summit elnevezésű politikai konferencia egyetlen külföldi felszólalójaként felhívta a figyelmet a magyar családpolitika eredményeire; a házasságok számának megkétszereződésére, a válások számának megfeleződésére. Beszámolt arról is, hogy a jogi szabályozás bármiféle megváltoztatása nélkül a terhességmegszakítások száma a felére csökkent a családpolitika átalakítása nyomán.

2023. április 21. 14:55

Magyarország képes volt egyfajta biztonságos hellyé válni a konzervatívok számára - mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Washingtonban a Heritage Foundation, az egyik meghatározó amerikai konzervatív elemzőintézet konferenciáján.

Hozzátette, hogy a politika megváltoztatására az emberek cselekvéssel reagálnak, és "amennyiben valaki a konzervatívok számára képes egy biztonságos helyet kialakítani egy ország egészét tekintve, akkor nyert ügye van". A családok megítélése körül zajló vitával kapcsolatban kijelentette: az apa férfi, az anya nő, és "ezen a ponton a vita Magyarországon lezárul".



A Heritage Foundation fennállásának 50. évfordulója alkalmából megrendezett magas szintű konferencián felszólalt az Egyesült Államok törvényhozásának több tagja.



Josh Hawley, a szenátus tagja, Missouri állam szenátora az Egyesült Államok külpolitikai kihívásaival kapcsolatban egyebek mellett arról beszélt, hogy a legnagyobb hiba volt Kínát beengedni a Kereskedelmi Világszervezetbe (WTO), mert annak eredményeképpen nagyvállalatok munkahelyek millióit vitték el a távol-keleti országba.



Az Egyesült Államokban zajló kulturális harcról azt mondta, az országot érő összes kihívás közül a legsürgetőbb és legveszélyesebb "az új radikális baloldal és a marxizmus új formája, amelyet felkarolt" a baloldal. amely "arra törekszik, hogy alapvetően átalakítsa az amerikai életet, megváltoztasson és elfoglaljon minden intézményt, amelyet értékelünk".



A republikánus szenátor a Republikánus Párt megreformálását is sürgette, mert az szerinte nincs felkészülve arra, hogy a kihívásokkal szembe tudjon szállni.



Kevin Roberts, a Heritage Foundation elnöke köszöntőjében a többi között azt mondta: az elmúlt évek során a konzervatívoknak meg kellett tanulniuk, hogy nem elég megtartaniuk a hatalmat, hanem bánni is tudniuk kell azzal.



A kétnapos esemény pénteki záróbeszédét, Ron DeSantis, Florida kormányzója tartja, akit Donald Trump egyik legnagyobb párton belüli kihívójának tartanak a 2024-es választások előtti republikánus elnökjelölti versenyben.



