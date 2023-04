Nacsa Lőrinc: a „dollárbaloldal" ismét lebukott

Itt az ideje, hogy a "dollárbaloldal" felhagyjon a hazudozással és válaszoljon három nagyon egyszerű kérdésre: "egész pontosan mennyi pénz érkezett Soros Györgytől; továbbra is áramolnak-e Soros-dollárok a dollárbaloldalhoz és a dollármédiához; végül mit kért cserébe a dollárokért a Soros-féle hálózat?"

Utoljára frissítve: 2023. április 23. 00:25

2023. április 23. 00:10

Nacsa Lőrinc – MTI/Kovács Tamás

A "dollárbaloldalt" ismét hazugságon kaptuk, lebuktak, mert kiderült, hogy a dollárok Soros György pénztárcájából "gurultak" a baloldalhoz - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője szombaton, az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.

A frakciószóvivő azt mondta: miközben a "dollárbaloldal" kézzel-lábbal próbálja tagadni, hogy a régi szövetségesektől, Soros Györgytől kapták volna a kampánypénzeket, az igazság lassan utat tör magának.



Maga Korányi Dávid, Karácsony Gergely főpolgármester főtanácsadója és a pénzosztást felügyelő Action for Democracy alapítvány "magyarországi helytartója" is tagadta, hogy Soros Györgytől származnának a dollárok. Igaz egy cinkos mosollyal azért hozzátette, hogy őt bizony nem zavarná, ha tőle érkezne a pénz - folytatta a politikus.



Közölte, sajtóinformációk szerint azonban a "dollárbaloldal" külföldi finanszírozása ezer szállal kötődik Soros Györgyhöz: az amerikai pénzek legalább kétharmada a milliárdostól származik.



A "dollárbaloldal" persze ezt végig tagadta, de úgy látszik, hogy ismét lebuktak - mondta Nacsa Lőrinc.



Hangsúlyozta: itt az ideje, hogy a "dollárbaloldal" felhagyjon a hazudozással és válaszoljon három nagyon egyszerű kérdésre: "egész pontosan mennyi pénz érkezett Soros Györgytől; továbbra is áramolnak-e Soros-dollárok a dollárbaloldalhoz és a dollármédiához; végül mit kért cserébe a dollárokért a Soros-féle hálózat?"



"A dollárbaloldalnak most már nincs hova menekülnie a válaszok elől, álljanak elő a farbával" - hangoztatta Nacsa Lőrinc.

MTI