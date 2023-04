Fészek – ez is lehetne egy híres nagy könyvtár neve

Ha az emberek spontán módon adnak nevet egy helynek, akkor az azt jelenti, hogy érzelmi viszony fűzi őket hozzá, és ezt értékelni kell. Az egykori Petőfi Csarnokot a fiatalok elnevezték Pecsának. Szabályos mozaikszó, de kétségtelenül vulgáris asszociációt is kelt – idézi föl Balázs Géza professzor.

Fészek – a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár budapesti tájszavas elnevezése. Dzsumbuj – a dzsungel és a lebuj szóból városrésznév. Centi – a Centenáriumi lakótelep neve a Kertvárosban. A pesti nyelv – Városnyelvi kalauz címmel írt könyvet Balázs Géza nyelvész professzor. Őt kérdezte a Gondola.

– Professzor úr, a Köki tréfás elnevezése volt a Kőbánya-Kispest vasútállomásnak. Ma nagy bevásárlóközpont hivatalos neve. Miért jó az, ha a helyi társadalom nyelvi leleménye idővel hivatalossá emelkedik, s netán ez az út a Fészek számára is bejárható lehet?

- Az ember ősi ösztöne a névadás. A névadásnak gyakorlati oka van, hogy tudjunk azonosítani valamit vagy valakit, és mindig van benne érzelem. A helynévadásban is. Ha az emberek spontán módon adnak nevet egy helynek, akkor az azt jelenti, hogy érzelmi viszony fűzi őket hozzá, és ezt értékelni kell. Az egykori Petőfi Csarnokot a fiatalok elnevezték Pecsának. Szabályos mozaikszó, de kétségtelenül vulgáris asszociációt is kelt. Ismertem az igazgatót, eleinte küzdött ellenére. Később beadta a derekát, azt mondta, a pesti folklór, a pesti szleng része lett, és föltette a plakátokra: Pecsa. A Fészek esetében föl sem merül esztétikai kérdés, csodálatos, kifejező szó önmagában, ráadásul a könyvtár nevét is felidézi.

– Aszfalthumornak, flaszterköltészetnek is nevezik a jellegzetesen pesti szóalkotásokat. Különösen szórakoztatóak az összetévesztő játékok: amikor a csárda zaját a zárda csajával, a száradt füzet a fáradt szűzzel, a harcsa máját a Marcsa hájával, a réti pipacsot a péti ripaccsal állítjuk szembe. Miért jó, amikor a pesti szójáték a politikába is betör, és a mezőgazdasághoz a földműveseknél is jobban értő szélsőségest flaszterparasztnak nevezi el a köznyelv?

- Sokra értékelem, szeretem a humort. Akinek van humora, az könnyebben megbirkózik az élet nehézségeivel, mert képes a dolgokat más nézőpontból nézni. Amikor az élet lehetetlen helyzetek elé állítja az embert, akkor jólesik hangoztatni ilyen aszfaltbölcsességeket, mint hogy: Nem számít, majd a mentő elszállít vagy azt, hogy: Az a lényeg, hogy tapadjon a bélyeg. Ezek az bugyuta kis humoros rigmusok szerintem segítik a túlélést, mert kiemelnek a hétköznapiságból. Sokkal jobb, ha ilyeneket mond az ember, mintha befeszül és szétrobban.

– Vegyék gondjaikba az elvtársat – parancsolta Rákosi Mátyás, miután autója elütött egy embert. A vezér kórházi ápolásra gondolt, gorillái azonban a recski munkatáborba vitték az áldozatot. Az ideológiai megnevezések áldozata lett a Royal mozi, amely Vörös Csillag filmszínházként ragyogott fel, a Fradi, amely egy ideig Kinizsi néven futott ki az Üllői úti gyepre. Milyen károkat okoz ma, amikor egy bűnözőt „fiatalnak", egy gyilkost „gyanúsítottnak", esetleg egy nemi irányultság képviselőjét „melegnek" nevez a média?

- Ez más téma: a szakirodalom politikai korrektségnek nevezi. Egyetértek azzal a törekvéssel, hogy ne árts, így fölöslegesen szavakkal ne bélyegezzünk meg másokat. A bűnöző valóban csak akkor bűnöző, ha ezt a bíróság kimondja, a gyilkos mindaddig csak gyanúsított, ameddig nem ítélik el. Egyes kisebbségi társadalmi csoportok jogosan érzékenyek a megnevezésükre, mert egyik vagy másik szóhoz negatív asszociáció tapad. Ezeket a kulturált ember elkerüli, mert indokolatlanul pusztán a szavakkal megsérteni embertársunkat nem illendő. A politikai korrektség túlhajszolása – ami jelenleg a nyugati világban zajlik – viszont káros, mert lassan már minden szót, nevet le akarnak cserélni, ami valakinek, valamiért fájhat, ez pedig a nyelv alapvető hagyományos jellege elleni támadás, és oda vezet, hogy előbb-utóbb nem fogjuk egymást megszólítani és megérteni. Ha a szándék tisztességes és egyenes, akkor nem kellene fönnakadni a kifejezésen.

