A pápalátogatást előkészítő vatikáni-magyar delegáció

Megtartotta utolsó ülését a Ferenc pápa látogatását előkészítő vatikáni-magyar delegáció: a Karmelita kolostorban egyeztettek a szervezők.

Utoljára frissítve: 2023. április 24. 20:18

2023. április 24. 18:49

Michael Wallace Banach apostoli nuncius és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Ferenc pápa hivatalos látogatását előkészítő vatikáni-magyar delegáció utolsó ülésén a Karmelita kolostorban 2023. április 24-én.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) megbízásából elkészült a KAPP, a katolikus egyház mobilapplikációja, amelyet bárki letölthet a Play áruházból (Android) és az App Store-ból (IOS) - közölte az MKPK sajtószolgálata az MTI-vel.

Az applikáción a Magyar Katolikus Egyház hírei, eseményei, hasznos letölthető anyagai kapnak helyet, valamint tematikus menüpontjai is lesznek - olvasható a közleményben.



A közelgő pápalátogatás hasznos tudnivalói is felkerültek az applikációba. Az Események menüpont alatt megtalálhatók a pápalátogatás helyszínei, ahova útvonaltervező segíti az eljutást a résztvevőknek - írták.



A Liturgikus énekek menüpont tartalmazza az Adoremus különszámát, a vasárnapi Kossuth téri ünnepi szentmise énekeit és liturgikus olvasmányait.



Hozzátették: az applikáció a pápalátogatást követően is frissülni fog.



Ferenc pápa április 28. és 30. között tesz apostoli látogatást Magyarországon, a pápalátogatás minden részletéről beszámol a közmédia.



Hazánk az egyetlen ország, ahová Ferenc pápa másodszor is ellátogat

Magyarország a világon az egyetlen ország ahová - Olaszországon kívül - Ferenc pápa egynél többször ellátogat - mondta hétfőn a szombathelyi megyés püspök a vasi vármegyeszékhelyen.

Székely János a sajtótájékoztatón, amelyen a május 19-20-án Szombathelyen másodszor megrendezendő Lélek fesztivál programját ismertették, hangsúlyozta, Ferenc pápa látogatása mutatja, hogy az egyházfő nem sémákban gondolkodik, hanem nagyon egyéni módon, nem az esetleges kritikákra figyel, amelyeket esetenként Magyarországról hallhat, hanem igyekszik személyes tapasztalatokat gyűjteni.



Ferenc pápának a jezsuita rendben magyar rendtársai is voltak, akik közül többen mély benyomást tettek rá - közölte a megyés püspök.



Székely János megosztotta a jelenlévőkkel, hogy amikor Ferenc pápa fogadta Magyarország vatikáni nagykövetét, Habsburg-Lotharingiai Eduárdot, elmosolyodott és annyit mondott: "a magyarok hősök".



Ez arra enged következtetni - tette hozzá -, hogy a Szentatya tud valamit a nagyon nehéz, küzdelmes magyar történelemről. Arról a "csodáról" is, hogy ez a kicsi nép természetes szövetségesek nélkül, ebben a "szláv tengerben" meg tudott maradni, és ezt keresztény hitének és nagyon bátor kiállásának köszönheti - hangoztatta.



Székely János szólt arról is, hogy a szombathelyi egyházmegyéből külön buszokkal indulnak zarándokok a pápai szentmisére és a pápalátogatás más eseményeire. Aprilis 29-én például több mint 450 vasi fiatal lesz ott a Papp László Sportarénában, ahol Ferenc pápa fiatalokkal találkozik.



A szombathelyi Lélek fesztivál programjainak ismertetésekor a megyés püpök a zenei dicsőítéseket, koncerteket emelte ki.



Székely János elmondta azt is, hogy pünkösdkor olyan "állandó diakónusokat" szentelnek fel Szombathelyen, akik világiak, családos keresztény emberek, saját közösségük megbecsült tagjai.



Az állandó diakónusok egyházi szolgálatot látnak el azokban a templomokban, ahol nincs minden héten szentmise, közös imát vezethetnek, áldoztathatnak, kórházban fekvőkhöz vihetik el az oltáriszentséget.



Magyország több egyházmegyéjében szolgálnak állandó diakónusok.



MTI