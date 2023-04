Növekedhet az Európába zúduló migráció

2023. április 27. 11:32

political geography

Jelentősen növelheti az Afrikából Európába irányuló illegális migrációt a szudáni polgárháború és az, hogy az övezet más térségéből származó emberek nagy számban érik el Líbiát, hogy onnan Európába jussanak - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Bakondi György szavai szerint mindez súlyos veszélyt jelent Európa biztonságára, szociális ellátórendszerére, társadalmi feszültségek alakulnak ki azokban az országokban, ahol a migránsok létszáma a kritikus határt eléri.



A tömeges beáramlással járó változások már 10 százalék felett is visszafordíthatatlanok, Németországban jelenleg 18,4 százalék a migrációs hátterű lakosok száma - mutatott rá.



Közölte, a migránsok jellemzően vízi úton érkeznek Európába: jelentősen nő a török partoktól a görög szigetekre indulók száma, valamint azoké is, akik kishajókkal Törökországból Olaszországba tartanak, vagy Líbiából, Tunéziából indulnak, a "Soros-szervezetek által bérelt hajók felszedik és kikötőkbe viszik őket".



Bakondi György a magyar határral összefüggésben kiemelte, "intenzív határsértő mozgást tapasztalnak", idén eddig 39 ezer illegális határsértőt és több mint 300 embercsempészt fogtak el.



A módszerek igen változatosak: a migránsok a magyar-román határszakaszon elsősorban tehergépjárművekbe rejtőznek, a Dunánál csónakos átkeléssel próbálkoznak, ezért ott motorcsónakos határellenőrzést is folytatnak - jegyezte meg.



A belbiztonsági főtanácsadó kiemelte, az embercsempészet nagy üzletté vált, az embercsempész csoportoknak rendkívül komoly bevételük van, óriási hálózatot működtetnek, külön részlegeik foglalkoznak szállítással, pihentetéssel, eszközbérléssel, okmányhamisítással.



"Ezért is hangsúlyozzuk, hogy az embercsempészbandák elleni fellépés nemzetközi összefogással, nemzetközi rendőri és titkosszolgálati együttműködéssel lehet sikeres" - mondta.



Hozzátette, hogy a magyar kormány partner ebben, mindent megtesz a szervezett bűnözés felderítésére, tevékenységének akadályozására.



Bakondi György szólt arról is, hogy bár Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője az EU külső határainak megerősítéséről és a szükséges források biztosításáról nyilatkozott a közelmúltban, "ezek azonban szavak", a valóságban sem a finanszírozásban, sem a jogalkotásban nincs nyoma", sőt, Magyarország ellen bírósági eljárás van folyamatban a határőrizeti rendszer miatt.



A tagállamok erőfeszítései más irányba mutatnak, az osztrák kormány az utóbbi hónapokban számos esetben hívta fel a figyelmet a balkáni útvonallal összefüggő rendkívül nehéz helyzetre, és nemcsak felvetette, hanem ténylegesen javaslatokkal is élt az állam- és kormányfők tanácskozásán - mondta.



A belbiztonsági főtanácsadó hangsúlyozta: "ha a schengeni övezet minden előnyét fenn kívánjuk tartani, valóban komoly erőfeszítéseket kell tenni a külső határok őrizetéért".



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának is vendége volt, itt arról beszélt, hogy két pont miatt elfogadhatatlanok az Európai Parlamentnek a migrációs csomaggal összefüggő határozatai.



A főtanácsadó kifogásolta a kötelező kvóták bevezetését a migránsok elosztásáról, befogadásáról és ellátásáról, valamint azt is, hogy civilekkel figyeltetnék meg a határőrizeti feladatokat ellátó erőket, nem követnek-e el "visszairányítási szabálytalanságokat".



Magyarázata szerint ez nincs összhangban az elmúlt 7-8 évben a migrációs feladatokban szerzett tapasztalatokkal.

MTI