A pápalátogatás nagy értéke

A köztársasági elnök elmondta, hogy Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatása mindenki számára kiemelt esemény, amely az ember életében lehet, hogy csak egyszer történik meg. "Személyesen és lélekben is készülök erre a találkozásra" - mondta.

2023. április 28. 00:11

Az államelnök katolikus újságíróknak ad interjút – Magyar Katolikus Rádió

Több olyan érv van, amely a jelenlegi helyzetben felértékeli Magyarország jelentőségét és Ferenc pápa magyarországi látogatása mellett szól - hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök csütörtökön a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorában.

Az államfő elmondta, hogy meggyőződése szerint a pápa magyarországi látogatása melletti döntésben szerepet játszott az, hogy a magyar emberek határozottan kiállnak a béke, a családi értékek és a gyermekek védelme mellett, valamint az, hogy támogatják az üldözött keresztényeket.



Felidézte: Ferenc pápa húsvéti homíliájában megfogalmazta, hogy egyszerre imádkozik az ukrajnai és az orosz elesettekért is, mert minkét oldalon vannak súlyos veszteségek.



A háborúban álló mindkét féllel szükségesnek tartja a katolikus egyházfő a kapcsolat felvételét, a kapcsolattartást, hiszen ez vezethet ahhoz, hogy elkezdjenek egymással beszélni egy későbbi béke érdekében - mondta.



Hozzátette, hogy ebben is hasonló álláspontot képvisel Magyarország, hiszen "mi magyarok hisszük, hogy mielőbb békére van szükség".



Novák Katalin kiemelte, hogy államfőként is mindent megtesz azért, hogy közelebb jussunk a békéhez és ne eszkalálódjon a háború.



A Vatikán olyan állam, amely a nemzetközi fórumokon számos ügyben hallatja a hangját és "számos olyan helyzet van, amikor államként is együttműködünk egymással" - fogalmazott az államfő.



A köztársasági elnök elmondta, hogy Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatása mindenki számára kiemelt esemény, amely az ember életében lehet, hogy csak egyszer történik meg. "Személyesen és lélekben is készülök erre a találkozásra" - mondta.



Amíg Ferenc pápa Budapesten lesz, a világ egy része ide fog figyelni. "Úgy érzem, hogy fel tudja ébreszteni sokakban azt a kérdést, hogy egyáltalán tényleg helyes-e az, hogy a háború táplálásának az irányába teszünk lépéseket és nem a béke irányába. Én erőteljesen vágyom arra, hogy olyan békeüzenet induljon el innen Budapestről a Szentatya magyarországi látogatása alatt, amely sokakat megindít majd" - hangsúlyozta Novák Katalin.



Hozzátette: "ha emberek békéért kiáltanak, ha az emberek bátran kifejezésre juttatják a békevágyukat, akkor az el kell, hogy jusson a döntéshozókig is. És ez a békevágy imádságban megfoganva tudja igazán elindítani a döntéshozókat arra, hogy ők is tegyenek meg mindent a béke érdekében".



Az államfő meghatározónak nevezte a 2021-ben Magyarországon rendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust és Ferenc pápa akkori látogatását.

Mint fogalmazott, az olyan "erődemonstráció volt", amely megmutatta, hogy milyen a keresztény közösségek ereje idehaza.



Meggyőződése szerint ez is megerősítette Ferenc pápát abban, hogy érdemes visszajönnie Magyarországra, mert "lehetünk ilyen értelemben a kereszténység megerősödésében fontos szerepet játszó hely".



Novák Katalin az interjúban különlegesnek nevezte Magyarország és a Vatikán kapcsolatát. "Úgy látom, hogy a Vatikánban számon tartanak minket, ez megítélésem szerint részben köszönhető a történelmi gyökereknek, a több mint ezeréves magyar keresztény államiságnak."



A beszélgetés során Novák Katalin beszélt arról is, hogy hisz a diplomácia és a személyes találkozás erejében.



"Mi szövetségi rendszerekben élük, nem tudunk és nem is akarunk elvonatkoztatni attól a világtól, ami körbevesz minket. Ebből a szempontól az, hogy a szomszédunkban háború van, (...) és ideológiai értelemben szintén háborús időszak van a világ nyugati részében, az, hogy a nyugat és a kelet ismét szembefordulni látszik egymással, ezek mind szükségesebbé teszik a többi országgal való kapcsolatunkat" - fogalmazott.



Novák Katalin kérdésre válaszolva elmondta, hogy külpolitikai értelemben aktív államfő és "ez így fog maradni a következő négy évben is, amíg a megbízatásom tart".



MTI