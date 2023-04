Ferenc pápa megérkezett Budapestre

Megérkezett Ferenc pápa háromnapos apostoli látogatásra Magyarországra, repülőgépe pénteken nem sokkal 10 óra előtt szállt le a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren.

Utoljára frissítve: 2023. április 28. 11:52

2023. április 28. 10:39

Ferenc pápa megérkezik a budapesti Liszt Ferenc-repülőtérre 2023. április 28-án. Az egyházfő háromnapos apostoli látogatásra érkezett Magyarországra. Ferenc pápa mögött jobbról Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. MTI/Kovács Tamás

Megérkezett Ferenc pápa háromnapos apostoli látogatásra Magyarországra, repülőgépe pénteken néhány perccel 10 óra előtt szállt le a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren. A pilótafülkéből a landolás után a repülőgép ablakába kihelyeztek egy vatikáni és egy magyar zászlót.

A Miniszterelnökség által közreadott képen Ferenc pápa érkezését követően négyszemközti megbeszélést folytat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel (j) a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren 2023. április 28-án. Az egyházfő háromnapos apostoli látogatásra érkezett Magyarországra. MTI/Miniszterelnökség/Botár Gergely

A repülőgépen az egyházfőt Michael Wallace Banach apostoli nuncius köszöntötte, majd Ferenc pápa lifttel hagyta el a gép fedélzetét.



A pápát állami részről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az egyház képviseletében Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Kocsis Fülöp érsek-metropolita fogadta.

Gyerekek fogadják Ferenc pápát a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren 2023. április 28-án. Az egyházfő háromnapos apostoli látogatásra érkezett Magyarországra. Ferenc pápa mögött jobbról Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Jobbról elöl Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.



Jelen volt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is.

Diákok integetnek zászlóval, amikor a Ferenc pápát szállító konvoj elhalad a Dózsa György térnél a budai Várba vezető úton 2023. április 28-án. A katolikus egyházfő háromnapos apostoli látogatásra érkezett Magyarországra. MTI/Illyés Tibor



A pápai delegáció tagja mások mellett Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár és Paul Richard Gallagher érsek, a vatikáni államközi kapcsolatok vezetője.



A repülőtéren száz gyerek is várta Ferenc pápát, közülük két, magyar népviseletbe öltözött gyerek kenyeret és sót adott át neki; a szentatya evett is a kínált kenyérből.



A katolikus egyházfő a megérkezése után elsőként, mitegy húszperces négyszemközti találkozón vett részt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel.



Ferenc pápa a repülőtérről a budai Várba, a Szent György térre megy, ahol részt vesz a tiszteletére tartandó ünnepélyes fogadási ceremónián.



Ezután az egyházfő a Sándor-palotában találkozik Novák Katalin köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel, majd a karmelita kolostorban az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel.



Péntek délután Ferenc pápa a Szent István-bazilikában püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozik.



Ferenc pápa szombat reggel magánlátogatást tesz a vak gyerekeket gondozó Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonban. Ezt követően a budapesti Rózsák terén található Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban szegényekkel és menekültekkel találkozik, majd átmegy a szintén a téren lévő Istenszülő oltalma-templomba a görögkatolikus közösséghez.

Ferenc pápa elindul autóval a budapesti Liszt Ferenc-repülőtérről 2023. április 28-án.



Szombat délután a Papp László Budapest Sportarénában fiatalokkal találkozik, este pedig magántalálkozón fogadja a magyarországi jezsuita közösséget szálláshelyén, az Apostoli Nunciatúrán.



A vasárnap délelőtti Kossuth téri pápai szentmise után, magyarországi látogatása utolsó programjaként, az egyházfő a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karán találkozik az egyetemi és kulturális élet képviselőivel.



Az egyházfő és a vatikáni delegáció repülőgépe a hivatalos búcsúztatást követően, vasárnap késő délután indul vissza Budapestről Rómába.



Ferenc pápa 2023. április 28-30-ai apostoli útjáról és a látogatásához kapcsolódó minden nyilvános eseményről beszámol a közmédia szinte valamennyi csatornája. A Duna tévécsatornán, illetve a Kossuth rádióban összesen hat - pénteken, szombaton és vasárnap is két-két - élő közvetítés lesz látható, hallható.

Ferenc pápa replülőgépe megérkezik a budapesti Liszt Ferenc-repülőtérre 2023. április 28-án. Az egyházfő háromnapos apostoli látogatásra érkezett Magyarországra. MTI/Kovács Tamás

Szentszéki államtitkár: Ferenc pápa a béke zarándokaként érkezik Magyarországra

Háromnapos magyarországi látogatásával Ferenc pápa az európai testvériség erősítését kívánja hangsúlyozni, valamint köszönetet mond a Magyar Katolikus Egyháznak, amiért lehetővé tette az Ukrajnából érkező több mint négymillió ember biztonságos áthaladását Magyarországon - jelentette ki Pietro Parolin szentszéki államtitkár nem sokkal Ferenc pápa Magyarországra indulása előtt.

A Vatican News hírportálnak adott interjújában Parolin kiemelte, hogy bár a pápa látogatását már korábban előirányozták, így elsősorban nem a jelenlegi helyzet motiválja, az ukrajnai háború iránt érzett aggodalom a béke iránti elkötelezettség hangsúlyozására indítja a pápát.



"Biztos vagyok benne, hogy a látogatás során egyetlen helyzetet sem hagynak ki, melyben lehetőség kínálkozik a béke hirdetésére" - fogalmazott.



Pietro Parolin méltatta "Magyarország élő hitét", kiemelve több magyar egyházi személyt, köztük Mindszenty József bíborost.



"Ahogy Ferenc pápa emlékeztetett rá, nem csupán változó időkben élünk; korszakváltásnak vagyunk tanúi" - fogalmazott az államtitkár, kiemelve, hogy az új idők új kihívásai a klérust is érintik.



Figyelmeztetett arra, hogy "a kommunizmus veszélyei után" a hívőket - különösen a fiatalokat - újabb, "látszólag ártalmatlan" kihívások fenyegetik, példaként pedig a fogyasztói társadalmat és a materializmust említette.



Elmondta továbbá, hogy látogatásával Ferenc pápa egyúttal teljesíti a 2021 szeptemberében Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tett ígéretét, mely szerint ismét fel fogja keresni a magyar fővárost.



Mint mondta, a katolikus egyházfő csak Budapestet keresi fel, mégpedig azért, hogy az idén egyébként fennállása 150. évfordulóját ünneplő városban a lehető legtöbb találkozót meg tudja tartani a további utazásokra fordított idő nélkül.



Az Ukrajnából menekülőkre kitérve kiemelte, hogy bár a menekültek közül csak körülbelül 35 ezren maradtak Magyarországon, a Magyar Katolikus Egyház - elsősorban a Katolikus Karitász humanitárius szervezeten keresztül és a kormány segítségével - a tőle telhető legtöbbet tette a menekültekért, beleértve a nők és gyermekek védelmét is.



Aláhúzta: már több mint nyolcmillió ukrán menekült lépett az Európai Unió területére, így Európa a második világháború óta nem látott menekültválsággal néz szembe.



Mindazonáltal leszögezte: a Vatikánt aggasztja a balkáni útvonalon érkezők helyzete is, és azt mondta, hogy bár sokan, akik a szerb-magyar határnál várakoznak, "nem menekültek", többségüknek védelemre van szüksége, "és mindannyiukat megillet az emberi bánásmód". "Ez a probléma azonban nem csupán Magyarország sajátja, hanem a térség összes állama küzd vele, elsősorban az Európai Unió határországai" - tette hozzá.



Úgy vélte, Európának felelősséget kell vállalnia azokért, akik a jobb élet reményében igyekeznek a kontinensre, ám ebbe beletartozik az is, hogy igyekezni kell a migránsokat saját országaikban segíteni, "s így nem lesznek kénytelenek a békét, a biztonságot és a megélhetést külföldön keresni".



Ferenc pápa 2023. április 28-30-ai apostoli útjáról és a látogatásához kapcsolódó minden nyilvános eseményről beszámol a közmédia szinte valamennyi csatornája. A Duna tévécsatornán, illetve a Kossuth rádióban összesen hat - pénteken, szombaton és vasárnap is két-két - élő közvetítés lesz látható, hallható.



MTI