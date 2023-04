KDNP: hálás szívvel köszöntjük a Szentatyát!

A pápa látogatása, akinek a szavára és tetteire világszerte milliárdok figyelnek, magabiztosságot is ad számunkra, hogy nem vagyunk egyedül a béke és az igazságosság melletti kiállásban - írta Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében.

2023. április 28. 11:17

A Miniszterelnökség által közreadott képen Ferenc pápa megérkezik a budapesti Liszt Ferenc-repülőtérre 2023. április 28-án. Az egyházfő háromnapos apostoli látogatásra érkezett Magyarországra. Ferenc pápa mögött Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. MTI/Miniszterelnökség/Botár Gergely

Ferenc pápa péntek délelőtt érkezett háromnapos apostoli látogatásra Magyarországra.



Simicskó István kiemelte: kereszténydemokrata politikusokként különösen nagy tisztelettel és szeretettel várják Ferenc pápa magyarországi látogatását.



"Hisszük, hogy szavai és tettei iránymutatást adnak minden katolikus hívőnek és minden jóakaratú, a keresztény értékrendet tiszteletben tartó embernek is" - mutatott rá, hozzátéve: ezekben a vészterhes időkben, amikor szomszédunkban véres háború zajlik és egy világégés réme fenyeget, lelki megerősítést jelent, hogy az egyházfő személyes jelenlétével tiszteli meg a magyarokat.



Magyarország a békefolyamat előmozdításában szövetségest lát Ferenc pápában, aki elkötelezetten vallja a békés rendezés szükségességét - hangsúlyozta a KDNP frakcióvezetője.



Simicskó István kiemelte: az Egyházfő a csíksomlyói búcsú és az Eucharisztikus Kongresszus után immár harmadik alkalommal találkozik a magyar hívők közösségével.



Hozzátette, sok erőt, jó egészséget kívánnak neki, és köszönik apostoli útját, amely az egész Kárpát-medencének lelki megújulást és szilárd hitet adhat, hogy a kihívások korában is "helyt állhassunk és meg tudjunk maradni igaz keresztény hitünkben".



Ferenc pápa 2023. április 28-30-ai apostoli útjáról és a látogatásához kapcsolódó minden nyilvános eseményről beszámol a közmédia szinte valamennyi csatornája. A Duna tévécsatornán, illetve a Kossuth rádióban összesen hat - pénteken, szombaton és vasárnap is két-két - élő közvetítés lesz látható, hallható.



MTI