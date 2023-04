Az RMDSZ első helyre a magyar érdekeket teszi

A jelkép- és anyanyelvhasználat kapcsán indított számtalan perről szólva Kelemen Hunor elmondta: egyértelművé kell tenni a különbözőképpen értelmezhető törvénycikkeket, hogy "egyetlen bíróság se érvényesíthesse a saját elképzeléseit a törvény helyett".

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) első helyre a magyar érdekeket teszi, a közösségért kormányoz, az eredmények pedig közösek - jelentette ki politikai beszámolójában Kelemen Hunor szövetségi elnök az RMDSZ 16. kongresszusán szombaton Temesváron.

Az RMDSZ elnöke számba vette az elmúlt négy év sikereit és kudarcait, kitért a legutóbbi önkormányzati és parlamenti választások eredményére, a kormányzás hozadékaira, az ukrajnai háború okozta nehéz helyzetre. A közösségért kormányzunk - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy kormányra lépésekor és azóta is ez az elv vezéreli a szövetséget. Kijelentette: sikeresnek érzi a kormányzati munkát, és a felmérések szerint ezt a romániai magyarok kétharmada is így gondolja.



A legutóbbi önkormányzati választások legnagyobb eredményének az elnyert négy megyei elnöki és kétszáz polgármesteri tisztségen belül kiemelte a marosvásárhelyi polgármesteri posztot, mert ott húsz év után most van ismét magyar polgármester. Úgy vélte, "az örömnél csak a felelősség nagyobb", bizonyítani kell, hogy jó kezekben van a város.



Az akadályoztatás folyamatos - mondta -, példaként a katolikus iskola ügyét említve, amelyet a Maros megyei tanfelügyelőség a napokban gátolt meg abban, hogy a Bolyai-gimnázium alegységeként működjék. Amikor egy közhivatalnok önkényesen megakadályozhatja egy közösség jogszerű igényét egy iskola megalapítására, "jogosan kérdezzük, hogy hányadán állunk Romániában a jogállamisággal" - fogalmazott Kelemen Hunor.



A választási kudarcokról szólva elmondta, hogy elsősorban a szórványban voltak komoly veszteségek, Brassótól Máramarosig, de megvizsgálták az okokat, és ahol szükséges volt, elvégezték a szükséges korrekciókat.



A 2020-as év legnagyobb kihívásának a koronavírus-járványt nevezte, amelyre felkészületlenül kellett jó választ adni, ennek ellenére sikerült megszervezni a segítségnyújtást. Kiderült: a közösségből nem veszett ki a mások iránti felelősségérzet, a járvány nem csak veszteségeket okozott, meg is erősítette az erdélyi magyar közösséget.



Az ukrajnai háborúról szólva elmondta: a háború morális kérdés, ő pedig békepárti, hiszen a béke az életet, a szabadságot jelenti. Emlékeztetett: az erdélyi magyarok egyetlen háborúból sem nyertek semmit, mindegyikben veszítettek. Hangot adott abbéli reményének, hogy minél hamarabb béke lesz.



Addig is enyhíteni kell a háború rossz gazdasági hatásait, az energiaválságot - mondta, felsorolva az RMDSZ bukaresti kezdeményezéseit e téren, egyebek között az energiapiac hatósági árszabályozását, a nyugdíjemelést és a családok támogatását. "Az egyik kezünkkel tüzet oltunk, a másikkal építkezünk" - jelentette ki Kelemen Hunor.



A mulasztások között azt említette, hogy a kétharmados kormánytöbbség nem élt az alkotmánymódosítás lehetőségével, mivel - bár a kisebbségi törvény a kormányprogramnak is része -, a háborús helyzet nem kedvez a kisebbségi kérdéseknek. Az RMDSZ nem mond le róla, de nem akar egy előre borítékolható kudarcot, amire korábban már volt példa - mondta.



A nemzetpolitikáról szólva hangsúlyozta: az RMDSZ első helyre a magyar érdekeket teszi, ez 33 éve alaptézis. "Bennünket ez egységessé, erőssé, rendíthetetlenné forrasztott. Ez a közös érték erősebb, mint a bennünket elválasztó különbségek bármelyike" - monda a két kisebb erdélyi magyar párttal való együttműködésre is kitérve.



Emlékeztetett, hogy az RMDSZ a Fidesszel és a KDNP-vel erős partneri, "egymás érdekeit figyelembe vevő és tiszteletben tartó stratégiai együttműködést alakított ki, amire korábban is volt próbálkozás, de nem volt példa. "Amikor kellett, egymás segítségére siettünk - és volt erre jó néhány példa az elmúlt négy esztendőben is -, egymást mindig meghallgattuk. Ez a mi nagy közös sikerünk, eredményünk" - fűzte hozzá Kelemen Hunor.



A szövetségi elnök zárásként megköszönte munkatársainak a támogatásukat, munkájukat, hangsúlyozva: közösen voltak sikeresek, és az eredmények is közösek.

