Hadműveleti szintre kell emelni seregünk képességeit

Meg kell tölteni tartalommal, mentálisan meg kell újítani a Magyar Honvédséget és egy ütőképes, elkötelezett haderőt kell létrehozni, ami NATO-kötelékben is képes tevékenykedni és működni - fogalmazott Böröndi generális.

Utoljára frissítve: 2023. május 2. 20:05

2023. május 2. 16:57

A Honvéd Vezérkar főnökének jelölt Böröndi Gábor altábornagy a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén 2023. május 2-án. MTI/Illyés Tibor

Harcászati szintről hadműveleti szintre kell emelni a Magyar Honvédség képességeit és ehhez a megfelelő ember a Honvéd vezérkar főnökének jelölt Böröndi Gábor altábornagy - mondta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, újságíróknak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Böröndi Gábor kinevezés előtti meghallgatását követően, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának keddi ülése után arról beszélt: a kormány és ő maga is elhúzódó háborúra számít. Mint mondta, a magyar kormány a béke és tűzszünet oldalán áll, de katonai értelemben fel kell készülni arra, hogy ez a konfliktus elhúzódik, jelen lesz Európa keleti határán.



Kiemelte: erre a Magyar Honvédségnek fel kell készülnie, ezért javasolta a "megfelelő ember a megfelelő helyen, a megfelelő időben" elvét követve, hogy Böröndi Gábor altábornagy vezesse a harcászati szintről a hadműveleti szintre a honvédséget.



El kell jutnunk oda, hogy a Magyar Honvédség a NATO mint védelmi szövetség tagjaként, de a nemzeti haderőre épülve, az újonnan beérkező eszközök rendszerbe állításával, az ehhez kapcsolódó harceljárások kidolgozásával és legfőképpen egy megújult morális, lelki alapon, egy mélyreható szervezetikultúra-váltást követően egy magasabb harckészségi állapotba kerüljön - fogalmazott.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf megköszönte a csütörtökön a vezérkari főnök beosztásából felmentett Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy munkáját, mint mondta, benne egy kitűnő embert és katonát ismert meg, aki különleges műveleti, harcászati ismereteit kamatoztatva az elmúlt két évben a Magyar Honvédséget "egy új útra tette".



Böröndi Gáborról a miniszter azt mondta, kiváló katonai pályafutás áll mögötte, volt már a vezérkari főnök helyettese is, és a legutóbbi időkig Magyarországot képviselte a NATO-ban, így az ő tudása, kapcsolatrendszere a legfrissebb, legmélyebb, legaktuálisabb a háború hatására jelentősen átalakuló védelmi szövetséggel. Megjegyezte: a NATO története legnagyobb adaptációs folyamatát éli, amiben Magyarország földrajzi helyzetét és haderőfejlesztését tekintve is megkerülhetetlen szerepet tölt be.



Böröndi Gábor altábornagy a bizottság ülése után megköszönte a megelőlegezett bizalmat, és jelezte: ő kinevezésében "feladatot és felelősséget" lát.



Most, amikor a határaink mellett háború dúl, ez a hivatás új értelmet nyer: meg kell tölteni tartalommal, mentálisan meg kell újítani a Magyar Honvédséget és egy ütőképes, elkötelezett haderőt kell létrehozni, ami NATO-kötelékben is képes tevékenykedni és működni - fogalmazott.



Megjegyezte: nagy a feladat, "de jó a csapat", a tisztek jól képzettek. Elmondta: meg kell újítani az altisztképzést.

A katonáknak élményszerű kiképzést kell adni.

Kiemelte azt is, hogy meg kell találni a hangot a fiatalokkal, közelebb kell őket hozni a hadsereghez és aztán meg kell őket tartani. Ehhez az egyik eszköz a mindennapos megmérettetés, mert lelki támaszt ad és végigkíséri őket egész életükben.



Böröndi Gábor szerint a Magyar Honvédség közössége egy jó közösség, de mindenkinek meg kell találni a helyét. Hozzátette: mire ez a közösség ütőképes csapat lesz, lesznek változások.



"Én azt szeretném, ha elsősorban fejben lennének változások: higgyük el, hogy tudjuk, ha tudjuk, akkor akarjuk, ha akarjuk, akkor tegyük meg" - fogalmazott.



Kósa Lajos (Fidesz), a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke elmondta, a bizottság nyolc igen és egy tartózkodás mellett támogatta Böröndi Gábor kinevezését a honvéd vezérkar főnökévé. Mint mondta, a meghallgatáson igyekezett megelőzni, hogy a leendő vezérkari főnök politikai vitákba keveredjen.



A vezérkari főnöknek a haza védelme a kötelessége, függetlenül attól, hogy milyen kormánya van az országnak - jelentette ki, hozzátéve, elutasítják az ellenzék felvetését, hogy a honvédség a kormányt szolgálja.



"A Magyar Honvédség a hazát szolgálja" - szögezte le Kósa Lajos.



MTI