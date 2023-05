Ferenc pápa látogatása üdvtörténeti jelentőségű volt

Semjén Zsolt emlékeztetett arra, hogy az állami és az egyházi szervek 100 százalékban megtették kötelességüket, de ahhoz, hogy "ez a három nap ilyen csodálatosra sikerüljön", kellett a Szentatya karizmája, a Szentlélek tapintható jelenléte, a közreműködők ezreinek munkája és százezernyi résztvevő, aki eljött az eseményekre.

Utoljára frissítve: 2023. május 2. 18:57

2023. május 2. 18:30

Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (b-j) a Ferenc pápa április 28-30-i magyarországi apostoli látogatásáról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2023. május 2-án. MTI/Bruzák Noémi

Történelmi, sőt bizonyos értelemben üdvtörténeti jelentőségű volt Ferenc pápa április 28-30-i magyarországi apostoli látogatása - értékelte az eseményt kedden Budapesten Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki a politikai élet szereplőinek és a sajtónak is köszönetet mondott korrekt hozzáállásukért.

A miniszterelnök-helyettes köszönetet mondott mindazoknak a szervezőknek, akik rendőrként, mentősként, civil önkéntesként éjjel-nappal dolgoztak a látogatás sikerén.

Hozzátette, három napig mintha megvalósult volna a treuga Dei, azaz Isten békéje.

Semjén Zsolt köszönetet mondott a politikai paletta minden oldalának, amiért felelősségteljes és méltó hozzáállásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy békességben lehessen fogadni a pápát.



Úgy fogalmazott: "minden politika, de a politika nem minden", hozzátéve: mindezt az egész magyar társadalom érezte, ezért is volt ilyen méltóságteljes ez a három nap.



A társadalmi összefogás példáiként megemlítette, hogy a P. Mobil együttes hozzájárult szombati Papp László Sportarénában való koncertje, az Újpest FC és az FTC labdarúgócsapatai pedig vasárnapi mérkőzésük egy nappal való halasztásához.



Semjén Zsolt kiemelte: "a Szentatya tanítása, azok az üzenetek, amelyeket hozzánk intézett, megerősítenek minket, és megszívleljük azokat, amiket mondott".



Emlékeztetett: Ferenc pápa látogatása apostoli út, lelkipásztori látogatás volt. Tapintható volt, hogy az egész magyar társadalmat megerősíti lelkileg: nemcsak a katolikusokat, hanem a más felekezetekhez tartozókat vagy olyanokat is, akik nem vallásosak - jegyezte meg.



Semjén Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a látogatás résztvevői megtapasztalhatták a Szentatya örömét, aki jól érezte magát Magyarországon, és ennek számtalan jelét adta.



"A látogatás túlzás nélkül nevezhető történelminek, sőt bizonyos értelemben napjaink üdvtörténeti eseményének is" - jelentette ki.



A miniszterelnök-helyettes elmondta: búcsúzáskor azért adott egy szál fehér rózsát a Szentatyának, hogy ő a római Santa Maria Maggiore-bazilikában a Szűzanya Salus Populi Romani ikonja elé helyezze el a virágot a magyar nép nevében.



Végül Semjén Zsolt köszönetet mondott a magyar sajtónak is a pápalátogatás tudósításában tanúsított korrektségéért.



Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy Ferenc pápa és Hilarion metropolita találkozója magánlátogatáson történt a nunciatúrán, így nem szerepelt az apostoli út hivatalos programjában.



Semjén Zsolt hozzátette: személyesen helyesnek tartja, hogy a találkozás létrejött, de ebben a magyar kormánynak nem volt, nem is lehetett szerepe.



Mint emlékeztetett a látogatás programjában nem szerepelt egyetlen testvéregyház képviselőjével való találkozás sem, mivel két éve, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején ez megtörtént.



Semjén Zsolt kérdésre válaszolva megerősítette a Hilarion metropolitával folytatott szombat délelőtti megbeszélését aktuális kérdésekben.



Szintén újságírói kérdésre válaszolva a miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy valóban megérintette őt a Szentatyának a nyitott kapukról és a szívek megnyitásáról szóló felszólítása.



Elmondása szerint a magyar politikai élet viselkedése a pápalátogatás három napja alatt messze meghaladta várakozásait. "Ez lehet egy olyan alap, hogy ellenségeskedés helyett értelmes párbeszédet folytassunk. Én kész vagyok erre" - közölte Semjén Zsolt.

Veres András: nemzeti ünnep volt a három nap

Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke "nemzeti ünnepnek" nevezte a pápalátogatás három napját, amelynek hatása hónapokon, éveken keresztül el fog kísérni.

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke (b) beszél a Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásának biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten 2023. április 25-én. Mellette Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

Veres András a Ferenc pápa április 28-30-i apostoli látogatásáról tartott keddi budapesti sajtótájékoztatón megköszönte a teljes magyar sajtónak "tiszteletreméltó hozzáállását" a pápalátogatáshoz, kiemelve a köztelevízió munkáját, hiszen az egész világon az ő képeiket látták a három nap eseményeiről.



Az MKPK elnöke megköszönte a kormány segítségét is, hozzátéve, az egyház nem lett volna képes megvalósítani a programot a kormány nélkül. Értékelése szerint az egyház és az állam közötti együttműködés szép, tiszteletet érdemlő példája volt a pápalátogatás.



Kiemelte: a Szentatya szavaiból megerősítés sugárzott, hogy Közép-Európában kulcsszerepe van a magyarságnak. A magyar egyház feladata, hogy híddá váljon Kelet és Nyugat között, az kereszténységét elveszítő világ és a kereszténység között, és minden körülmények között kitartson az evangéliumi értékek mellett.



Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, a pápalátogatás nemzeti koordinátora elmondta: 2-2,5 hónapjuk volt a felkészülésre.



Megköszönte a többezer önkéntes munkáját, az egyházmegyék, szerzetesrendek koordinátorainak, egyes helyszínek felelőseinek a munkáját, majd megjegyezte, a szentlélek segítségére is szükségük volt.



Értékelése szerint a pápalátogatás egyedülálló lehetőség volt, hogy bemutassuk a világnak, "kik vagyunk, mi magyarok".



Megjegyezte: a pápalátogatás után a feladat, hogy Ferenc pápa szavait, gesztusait, gondolatait a hétköznapi életben minél inkább "életre és konkrét tettekre tudjuk váltani" - fogalmazott.



Kérdésre válaszolva Veres András imponálónak nevezte a Szentatya felkészültségét magyar történelemből. Meglátása szerint Ferenc pápa tudatosan hivatkozott magyar szentekre, tudva, hogy minden népet a saját őseik, szentjeik által lehet a legkönnyebben megszólítani.



Ferenc pápa gondolatai közül kiemelte a Rózsák terén mondott felhívását, hogy a szeretet nyelvét folyékonyan beszélő egyházra van szükség.



Hozzátette: igyekeztek bemutatni Ferenc pápának a Katolikus Karitász országos hálózatát, illetve a többi katolikus szolgálatot, valamint azt is, hogy nemcsak katolikus, hanem más egyházak is működtetnek segélyszervezeteket Magyarországon.



Veres András kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy a másfél évvel ezelőtti pápalátogatáshoz hasonlóan most is összegyűjtik és kiadják a Szentatya Magyarországon elhangzott beszédeit, hiszen "a szövegek egyszeri meghallgatása nem elegendő ahhoz, hogy az ember az összes üzenetet befogadja."



"A beszédeket mindenki számára elérhetővé tesszük, ez minimális kötelezettségünk a látogatás lezárásaként" - fűzte hozzá.



A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a pápalátogatásról az egyház mellett az állam is készít nyomtatott kiadványt, valamint kiadnak egy werkfilmet a szervezés kulisszatitkairól, továbbá elérhető lesz egy, a közmédia által forgatott dokumentumfilm is a háromnapos eseménysorozatról.

Kovács Zoltán: a pápa valamennyi beszéde kifejezte a béke iránti vágyat

Ferenc pápa valamennyi beszéde kifejezte a béke iránti vágyat, mindez a nemzetközi sajtó "rosszindulatú próbálkozásainak ellenére is" egybecsengett a magyar kormány álláspontjával, hiszen Magyarország a háború kitörésének első napja óta a béke oldalán áll - emelte ki Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a pápa magyarországi apostoli látogatásáról tartott keddi budapesti sajtótájékoztatón.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (b4) beszél a Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásának biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs ülését követő sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta, a pápalátogatás ékes bizonyítéka volt annak, hogy Magyarországon az állam és az egyház együttműködésének új modellje jött létre, amely a feladatmegosztásból táplálkozik, nem pedig alá- vagy fölérendeltségből. Jó úton indultunk el több mint tíz éve - rögzítette az államtitkár, aki szerint az elmúlt három napban mindenki megelégedésére, tökéletesen működött együtt az állam és az egyház.



A magyar kormánynak a hagyományos családról és a hagyományos nemi szerepekről vallott felfogása is teljes mértékben egybecseng a pápa által elmondottakkal - folytatta Kovács Zoltán. Hozzátette, a mindent eltörölni igyekvő woke-kultúra Közép-Európában "masszív" politikai és egyházi falakba ütközik.



Kovács Zoltán hangsúlyozta: a Papp László Sportarénában a fiatalok megszólításával nyilvánvalóvá vált, hogy az egyház üzenetei a társadalom szempontjából élő, szerves üzenetek, "rezonálnak a társadalommal." Úgy fogalmazott: ahogyan a Szentatya megszólította a fiatalokat, az minden szempontból "menő volt".



Közölte: az egyházfő Budapesten töltött három napja a biztonságról szólt, erre Ferenc pápa nem várt cselekedetei is utaltak, például amikor a bazilika lépcsőjénél az emberek közé ment.



A szervezés kereteiről az államtitkár elmondta, hogy a pápalátogatás megszervezésére hétmilliárd forintos keretösszeg állt rendelkezésre, az pedig rekordidőnek számít, hogy Magyarország két hónap alatt felkészült az eseményre.



Kovács Zoltán köszönetet mondott az MTVA-nak, amely 10 helyszínről 17 órányi képi, valamint 18 órányi rádiós műsoridőben adott számot Ferenc pápa látogatásáról, és világszerte emberek százmillióinak tette lehetővé, hogy kövessék az eseményeket.



Arra a kérdésre, hogy mi alapján döntöttek a különböző helyszíneken a sajtóorgánumok akkreditációjáról, Kovács Zoltán azt felelte, a helyszíneken fizikai korlátok is voltak, és a Ferenc pápával együtt utazó, a Vatikánnál akkreditált 73 újságíró elsőbbséget élvezett. Ugyanakkor a közmédia élőben közvetített minden eseményt, az MTI pedig ingyen biztosította az eseményekről készített fényképeit, így minden médium ugyanúgy el tudta végezni a munkáját, mintha a helyszínen lett volna.

Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója elmondta, a TEK rendkívüli esemény nélkül és "a vatikáni szervek egyöntetű álláspontja szerint világszínvonalon" végezte el a pápa napi 24 órás személyi védelmét. A szakmai sikerért a főigazgató köszönetet mondott a hazai és nemzetközi társszerveknek, a polgári és katonai szolgálatoknak is.

Kuczik János Zoltán rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes azt mondta: a nagyon alapos előkészítésnek és a széles körű együttműködésnek köszönhetően a rendőrség szempontjából is rendkívüli események nélkül fejeződött be Ferenc pápa magyarországi látogatása. "Minden az elképzeléseinknek, a tervekben rögzítetteknek megfelelően alakult" - jelentette ki, megjegyezve: a három nap alatt 7510 rendőr és 96 polgárőr működött közre a rendészeti feladatokban. Kitért arra is, hogy a pápa ittléte alatt a lezárások ellenére sem alakult ki sehol jelentős torlódás, mivel sokan választották autózás helyett inkább a tömegközlekedést és komolyan vették a tilalmakat a gépjárművezetők is. Jelezte: összesen 36 kilométeren korlátozták a parkolást, a tilalmakkal összefüggésben pedig négyezer szórólapot és ezer plakátot helyeztek ki, és végül mindössze 310 járművet kellett elszállítani.

