Magyar Kupa - A ZTE léphet ki a nemzetközi mezőnybe

Mindkét csapat történelmet írt volna győzelmével, hiszen a Budafok sem nyert még Magyar Kupát. Az utolsó pillanatban dőlt el az összecsapás, és a zalaegerszegiek szerezhetnek dicsőséget a magyar futballnak a Konferencia-ligában.

Utoljára frissítve: 2023. május 3. 22:38

2023. május 3. 22:21

A végén gyepet fogott a Budafok... A budafoki Jagodics Márk (b) és a zalaegerszegi Szalay Szabolcs a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében, a Budafoki MTE - ZTE FC mérkőzésen a Puskás Arénában 2023. május 3-án. MTI/Koszticsák Szilárd

A Zalaegerszeg hosszabbításban 2-0-ra legyőzte a másodosztályú Budafokot a labdarúgó Magyar Kupa szerdai döntőjében a Puskás Arénában.

A sorozat 113 éves történetében a 83. finálén a 19. győztest avatták, ugyanis a kék-fehérek először hódították el a trófeát, miután egyetlen korábbi fináléjukat 2010-ben elvesztették.



A vezető találatot Németh Dániel szerezte a 117. percben, a végeredményt pedig Szalay Szabolcs állította be az utolsó pillanatokban egy hatalmas szabadrúgásgóllal, így a ZTE a következő idényben a Konferencia-liga selejtezőjében szerepelhet.



A Budafoki MTE szintén először nyerhetett volna, eddigi legjobb szereplése a 2017-es elődöntő volt még harmadosztályú együttesként.

Magyar Kupa, döntő:

ZTE FC-Budafoki MTE 2-0 (0-0, 0-0, 0-0), hosszabbítás után

----------------------------------------------------------

Puskás Aréna, 24 152 néző, v.: Vad II.

gólszerzők: Németh D. (117.), Szalay Sz. (122.)

sárga lap: Huszti (94.), illetve Beke (24.), Csonka (72.), Németh M. (110.), Jagodics (120.)

ZTE FC:

-------

Demjén - Gergényi (Bedi, 98.), Mocsi, Kálnoki-Kis, Csóka - Sankovic (Kovács B., 112.), Tajti (Lesjak, 120.) - Szendrei, Mim (Huszti, a szünetben), Ubochioma (Szalay Sz., 76.) - Ikoba (Németh D., a szünetben)

Budafoki MTE:

-------------

Gundel-Takács - Nándori (Vaszicsku, a hosszabbítás szünetében), Jagodics, Fótyik - Bíró (Fekete, 89.), Csonka, Kovács D. (Németh M., 65.), Oláh B., Kalmár O. (Margitics, a hosszabbítás szünetében) - Horváth O. (Vasvári, 78.), Beke (Bakti, 100.)

A lelátón a zalaegerszegi drukkerek voltak többségben, akik olyan élőképpel kedveskedtek kedvenceiknek, melyen kék alapon fehér betűkkel a ZTE felirat rajzolódott ki azzal az üzenettel, hogy "a városért, a címerért, a kék-fehér színekért". A fővárosi szurkolók azt feszítették ki előzetesen esélytelenebbnek tartott csapatuknak, hogy "írjuk tovább a történelmet".



Az élvonalbeli Zalaegerszeg az első perctől ráerőltette akaratát a másodosztályú riválisára, így egyértelmű fölényben futballozott, Gundel-Takácsnak már a mérkőzés elején akadt dolga bőven a budafoki kapuban. Tíz perc után azonban kiszabadult a szorításból a piros-fekete gárda, amely elvétve lövésig is eljutott. A huszadik percben már csak a keresztléc mentette meg a zalaiakat a bekapott góltól, majd a kipattanó után kialakult veszélyes szituációban kétszer is a védők tisztáztak a gólvonal előtt. A labdaszerzések után kifejezetten bátran meginduló Budafok a szünetig hátralévő időben is lendületesebben, elszántabban és veszélyesebben játszott, de ígéretes akcióit nem sikerült gólra váltani, mert az utolsó kulcspasszokba rendre hiba csúszott, pedig nem egyszer a ZTE védelmi vonala mögé kerültek a szélsők.



A térfélcserét követően sem változott a játék képe, az alacsonyabb osztályú fővárosiak támadóbb szellemben futballoztak, ennek nyomán leginkább a zalaegerszegi védelemnek volt dolga. Az idő előrehaladtával viszont kiegyenlítetté vált a találkozó, a csapatok egyre kevesebb kockázatot vállaltak, inkább a biztonságra helyezték a hangsúlyt. A hajrához közeledve a ZTE próbálta átvenni az irányítást, de a Budafok szervezett védekezésével megakadályozta a helyzetek kialakulását, így következhetett a hosszabbítás.



A ráadásban többször is percekre beszorult az elfáradó Budafok, de hősies és önfeláldozó védekezéssel tartotta a gól nélküli döntetlent. A nehéz időszakot átvészelve az utolsó 15 percre rendezte sorait a fővárosi csapat, ám amikor már úgy tűnt, kihúzza a 11-esekig, akkor Németh Dániel egy eladott labdából megindulva éles szögből leadott lövésével eldöntötte a kupa sorsát. A kegyelemdöfést Szalay Szabolcs keresztlécről hálóba vágódó szabadrúgása adta meg a remekül küzdő riválisnak.

MTI