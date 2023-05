Petőfi Sándor mellszobrával gazdagodott Orgovány

Mától bronzszobor idézi fel Orgoványban is a 200 éve született magyar költőóriás alakját, az avatáskor kapott Petőfi-élmény valószínűleg felejthetetlen lesz a helyieknek.

2023. május 4. 21:25

Országos és helyi vezetők együtt a 200 éve született lángelme bronzalakja előtt – Ujvári Sándor felvétele

Csütörtökön délelőtt hét önkormányzati és civil szervezeti fejlesztést adtak át összesen 133 millió forint összegben Orgoványon. Ugyanezen a napon Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából felavatták Lantos Györgyi csongrádi szobrászművész bronzból készült alkotását is a település parkjában.

Gál Szilvia, Orgovány polgármestere köszöntőjében Petőfi Sándorról szólva hangsúlyozta, hogy rendkívüli szellemi örökséget hagyott az utókorra. Felhívta a figyelmet Petőfi azon intelmére, miszerint nem elég a hazát tétlenül szeretni, azt újra kell teremteni. Gál Szilvia elmondta, hogy a legenda szerint Orgoványon egy csárdában született meg Petőfi Sándor, a Pusztán születtem… című vers erre utal.

Az Alföld poétája – Ujvári Sándor felvétele

A polgármester köszönetét fejezte ki Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnek, hogy Orgovány is részese annak a kezdeményezésnek, amely révén a választókerület valamennyi településén méltó emlékhelye lesz nemzeti érzelmünk legnagyobb költőjének. Petőfi Sándor mellszobrát Lezsák Sándor, Gál Szilvia, Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke és Lantos Györgyi leplezték le, majd Prózsa István református lelkész áldotta meg.

Lezsák Sándor ünnepi beszédében elmondta, hogy mai ismereteink szerint Petőfinek tizennyolc álneve volt, a Merengés című verse alá például a Pönögei Kiss Pál nevet jegyezte. Nem arra volt ugyanis kíváncsi a költő, mi a kiadó véleménye a személyéről, hanem arra, mi a vélemény a verséről - magyarázta Lezsák Sándor.

Lezsák Sándor, a magyar Országgyűlés alelnöke – Ujvári Sándor felvétele

A térség országgyűlési képviselője megosztotta a hallgatósággal, hogy ötven évvel ezelőtt megígérte tanítványainak a lakiteleki szikrai tanyasi iskolában, hogy felkeresi és lefotózza az Ispánkutat, ahol a szemtanúk elmondása szerint halálos sebet kapott Petőfi. Egész napi bolyongás után jutott el Székelykeresztúrra, ahol egy idős ember megkérdezte tőle, mi járatban van. Lezsák Sándor válaszát hallva azt tanácsolta az úr, hogy ne keresse Petőfi szülőhelyét, se azt, hogy hol halt meg, mert Petőfinek a Kárpát-medencében minden faluban lehetne bölcsője és koporsója is. Bár Kiskőröst emlegetjük születési helyeként, igazából nem tudhatjuk teljes bizonyossággal, hol született pontosan, mondta Lezsák Sándor. Orgovány is lehetett a szülőfaluja, de mindenképpen ott van a szellemi szülőföldek között - zárta beszédét az Országgyűlés alelnöke.

Az orgoványi Dr. Tóth Zoltán Általános Iskola a Petőfi-emlékév keretében tanulmányi vetélkedőt hirdetett. 5-6. évfolyamos korcsoportban első helyezést ért el Tóth István, megosztott második helyezett lett Dorogi Maja és Szebellédi Letti, harmadik lett Szabó Noémi. 7-8. évfolyamos korcsoportban Richter Mária lett az első helyezett, megosztott második helyet ért el Kovács Janka és Papp Anita. A díjazottaknak Lezsák Sándor nyújtott át ajándékcsomagot. Az általános iskola pedagógusainak és diákjainak színvonalas műsora mellett az Orgovány dala című alkotás is elhangzott hetven gyermek közös éneklésével.

A szoboravató után átadták az orgoványi önkéntes tűzoltók és az orgoványi polgárőrök új gépjárműveit, a tanyagondnoki szolgálat autóját, valamint a Polgármesteri Hivatal belülről felújított épületét is. Gál Szilvia a Polgármesteri Hivatal átadóján kiemelte, hogy mióta 1901-ben Orgovány önállóvá vált, ebben az épületben születnek a falu életét irányító döntések, majd kifejezte háláját a hivatal épületében dolgozóknak. A polgármester elmondta, sokat vártak arra, hogy felújítsák a falu egyik legrégebbi épületét, míg a 2013-as külső felújítás után a Magyar Falu Program révén 20 millió forintból a hivatal belseje is megújult.

A polgármester méltatta a település civil szervezeteit, a tűzoltókat és a polgárőröket is. Kiemelte Átrok Zsoltot, a polgárőr egyesület elnökét, valamint elődjét, Cseri Istvánt, akinek vezetése alatt a polgárőrség szolgálati autóhoz jutott. Az önkéntes tűzoltókról is elismerő szavakkal beszélt Gál Szilvia. Mint mondta, összefogásuk, fejlődésük folyamatos és megnyugtató, tavaly 57 vonulásuk volt, Orgovány mellett Kecskeméten, Izsákon, Páhin, Helvécián és Tiszaalpáron is volt beavatkozásuk. A polgármester köszönetét fejezte ki Sárkány József elnöknek, Szabó Zsolt parancsnoknak és minden tagnak az áldozatos munkáért, és azért is, hogy ő maga mindkét egyesület tagja lehet.

Az értékek őrzői – Ujvári Sándor felvétele

Lezsák Sándor elmondta, hogy ő maga is polgárőr Lakiteleken, hiszen szolgálnunk kell a településünk nyugalmáért. Egy egészséges emberben úgy dobog a hazaszeretet, mint Petőfi verseiben, és a nyugalom, a szeretet, a család, jó érzés iránti vágy is, hangsúlyozta. A természeti és politikai katasztrófák sújtotta világban a mi településeink kell, hogy adjanak biztonságot, közösséget, és ezt szolgálják a most átadott gépkocsik is, mondta Lezsák Sándor. Utalt arra, hogy mióta a térség országgyűlési képviselőjeként dolgozik, többször megfogalmazta, hogy a gátőrök, halőrök, vadőrök, természetőrök, polgárőrök, mezőőrök, rendőrök olyan biztonságban kell éljenek, amilyen biztonságot elvárunk a településen. Végül köszönetet mondott Rideg Lászlónak, aki a választókerület sorsát értő módon figyeli és segíti. Az óvodások műsora, valamint az ünnepélyes szalagátvágás után dr. Czár János plébános áldotta meg az átadott fejlesztéseket.

A költő szellemi kincsének örökösei – Ujvári Sándor felvétele

A kápolnai iskolaépületet – amelyben 1928 és 1988 között volt tanítás – az orgoványi önkormányzat három pályázatból és saját önerő hozzáadásából, összesen 89 millió forint összegből újította fel. Gál Szilvia a közösségi ház átadásán felhívta a figyelmet a közösség jelentőségére és értékére. Öt év kemény munkájával újult meg Orgovány egyik ikonikus épülete, mondta a polgármester, majd kifejezte reményét arra vonatkozóan, hogy immár Kápolnai Iskola Közösségi Tér néven hamarosan újra megtelik élettel.

Rideg László, a vármegyei önkormányzat elnöke elmondta, hogy az elmúlt ciklusban több mint 700 pályázati fejlesztés valósult meg a vármegye településein. Kiemelte, hogy hasonlóan fontos a lelki építkezés is, hiszen az épületekbe emberek kellenek, akik szívükön viselik az egyes ügyeket.

Lezsák Sándor történeti visszatekintésében emlékeztetett arra, hogy a trianoni békediktátummal feldarabolt országban Klebelsberg Kunó oktatási reformjának köszönhetően megújult a magyar vidék. Három esztendő alatt 5000 népiskola épült az Alföldön, hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. Ma már napelem van a kápolnai iskola tetején, az öreg iskola átalakult, közösségi épület lett belőle, ez a jövőt is érzékelteti, de a múltat is képviseli - zárta beszédét az Országgyűlés alelnöke.

A felújított épületet Szlovák Tibor baptista lelkész áldotta meg. Az orgoványi nyugdíjas csoport előadása után az átadás résztvevői helyi termékeket, köztük spárga fasírtot is kóstolhattak a kápolnai iskolában.

Varga Zoltán

