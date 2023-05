Bátrak Ligája – a 37. alkalommal

Simicskó István a KDNP frakcióvezetője a Honvédelmi Sportszövetség elnökeként arról beszélt, hogy a Bátrak Ligáját a 37. alkalommal rendezték meg, Piliscsabán.

2023. május 5. 08:56

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke (elöl, j), Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára, Pest vármegye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője (j2) és Farkas András, Piliscsaba polgármestere (j3) a díjazottakkal a Bátrak Ligája verseny eredményhirdetésén Piliscsabán 2023. május 4-én. MTI/Kovács Attila

Simicskó István a KDNP frakcióvezetője a Honvédelmi Sportszövetség elnökeként arról beszélt Piliscsabán, a Bátrak Ligája verseny eredményhirdetésén, hogy a Bátrak Ligáját a 37. alkalommal rendezték meg, Piliscsabán.



Hozzátette, hogy a Honvédelmi Sportszövetséget még 2017-ben, honvédelmi minisztersége alatt hozták létre és több program mellett a Bátrak Ligája programot is ekkor indították el.



"Az volt a misszióink, hogy azt az érzést alakítsuk ki a fiatalokban, hogy a haza védelme mindannyiunk közös ügye" - mondta.



Simicskó István kiemelte, igyekeztek a versenyt úgy összeállítani, hogy legyen benne egy kis "katonásdi", gyakorlóeszközökkel, gyakorlófegyverekkel, gyakorlógránátokkal.



Úgy véli, az ilyen játékos formában összeállított akadályverseny az iskolások későbbi életében is biztosan hasznos lesz.



Van egy olyan nem titkolt célja is a rendezvénynek, hogy ha lehet, minél többen menjenek olyan iskolába továbbtanulni, ahol esetleg kadétképzés is van - jelezte.

A sport megtanít arra, hogyan kell csapatban dolgozni, csapatban gondolkodni, hogyan kell segíteni a másiknak - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára.

Menczer Tamás, Pest vármegye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője a Honvédelmi Sportszövetség által szervezett eseményen köszönetet mondott és gratulált azoknak az általános iskolásoknak, akik részt vettek a versenyen, mert bátrak voltak, kockáztatni mertek. Arra biztatott mindenkit, hogy továbbra is sportoljon, hangsúlyoztva: a sport megtanít küzdeni önmagunkért és megtanít küzdeni a társunkért is.



Az államtitkár elmondta, hogy a hazaszeretet és a hazafias nevelés állt a csütörtöki versenynap fókuszában.



Úgy fogalmazott: "nem történhetett volna jobb dolog velünk, minthogy magyarnak születünk" és egymásnak lehetünk honfitársai.



"Azért szeretem Magyarországot, mert ez a hazám" - tette hozzá Menczer Tamás.







A Bátrak Ligája országos versenysorozat elsődleges célja a hazafias nevelés keretein belül aktív közösségek létrehozása és az egészséges életmód népszerűsítése.

MTI