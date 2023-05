Hazánk teljesítette a Brüsszelnek tett minden vállalását

Rétvári Bence kifejtette, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az első, aki elmondta, amíg a jelenlegi kormány van, mindent megtesznek azért, hogy ne érkezzen Magyarországra uniós forrás.

2023. május 5. 14:49

Rétvári Bence – MTI/Lakatos Péter

Magyarország az Európai Uniónak tett minden eredeti vállalását teljesítette, így már nincs akadálya az uniós forrásokhoz való hozzáférésnek, és annak, hogy a magyar pedagógus-béremelés megvalósuljon - jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

"Az igazságügyi csomag elfogadásával a legfontosabb szupermérföldkövet, úgynevezett horizontális feltételt fogadott el a magyar Országgyűlés" szerdán - mondta az államtitkár, hozzátéve, ez szükséges ahhoz, hogy Magyarország hozzáférhessen a neki járó uniós forrásokhoz.



Magyarország tehát teljesítette minden eredeti vállalását, amelyet az EU feltételként szabott ahhoz, hogy megérkezzenek Magyarországra a forrásai. Magyarország a megállapodást betartotta, így már nincs akadálya annak, hogy az uniós források megnyíljanak előtte - hangsúlyozta Rétvári Bence.



Közölte: ez azt jelenti, elhárult az elvi, jogi akadálya annak is, hogy a magyar pedagógus-béremelés megvalósuljon.



Az államtitkár emlékeztetett, a szerdán elfogadott igazságügyi csomagról széleskörű társadalmi egyeztetést folytattak, és azzal az Európai Bizottság is egyetértett.



A jogszabály június elsejével lép hatályba, tehát jogi akadálya nincs annak, hogy onnantól megérkezzen annak a 800 milliárd forintnak az arányos része, amelyet a kormány a pedagógusok béremelésére kíván fordítani - mondta Rétvári Bence.



Megjegyezte azt is, ha a pénz nem jön, akkor az "jogalap nélküli visszatartása a magyar pedagógusokat megillető forrásnak, és ennek nyilván csak politikai oka lehet". Ha pedig újabb feltételekkel állnának elő, akkor az az Európai Bizottság elfogultságát erősítené - mondta Rétvári Bence.



Az államtitkár emlékeztetett, a kormány azt vállalta, hogy három év alatt 75 százalékkal növeli a pedagógusok bérét. Ezt az első időben elsősorban uniós forrásból, utána pedig magyar forrásból valósítják majd meg. Körülbelül 800 milliárd forint uniós és 5600 milliárd forint költségvetési forrást használnak fel a célra 2030-ig.



Ha június 2-án az EU utal, akkor 561 ezer forint lehetne a magyar pedagógus-átlagbér, a jövő évtől 681 ezer forint lenne, és 2025-től 800 ezer forintra emelkedne - mondta Rétvári Bence, kiemelve: soha nem volt még ilyen léptékű béremelés Magyarországon.



Az államtitkár kitért arra is, magyar baloldali politikusok azzal foglalkoznak, hogy akadályozzák a források megérkezését, a magasabb pedagógus-béremelés megvalósulását. "Azért vesznek fel Brüsszelben hatmillió forintot, hogy 2025-ben ne legyen a pedagógusbér 800 ezer forint átlagosan Magyarországon" - fogalmazott.



Rétvári Bence kifejtette, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az első, aki elmondta, amíg a jelenlegi kormány van, mindent megtesznek azért, hogy ne érkezzen Magyarországra uniós forrás. Molnár Csaba, a DK európai parlamenti képviselője pedig még tovább ment, ő azt mondta: hazafias kötelezettsége, hogy ne érkezzen meg az uniós forrás Magyarországra.



"Sajnálatos, hogy a magyar baloldal többre tartja a guruló dollárokat, (...) a külföldi liberális szervezeteknek való megfelelést, mintsem a magyar pedagógusoknak a béremelését" - fogalmazott.



Az államtitkár szólt arról is, a baloldal a pedagógusokra hivatkozva, de egy nemzetközileg már ismert agresszív politikai akciósorozatot indított el. A legszégyenletesebbek azt nevezte, hogy "a baloldali politikának részévé tették az erőszakot".



Az utóbbi hetek, napok eseményeire reagálva Rétvári Bence arra szólította fel a Nemzeti Pedagógus Kart, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét és a Pedagógusok Szakszervezetét, hogy határolódjon el az erőszaktól, és kérje meg a baloldal politikusait: ne hivatkozzanak rájuk, amikor agresszív akciókat hajtanak végre.



MTI