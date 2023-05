Hazánkban sikeres konzervatív kísérlet zajlik

A woke "természetellenes ostobaságairól" naponta sokat hallani, néha olyan esetekről is, amelyekre azt mondják: "ingyen senki nem lehet ilyen hülye" - mondta Gyulyás Gergely.

2023. május 6. 00:05

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a CPAC Magyarország kétnapos konzervatív konferencia második napján a Bálna Budapestben 2023. május 5-én. A Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) a jobboldal egyik legnagyobb nemzetközi tanácskozása. MTI/Bruzák Noémi

Az elmúlt években Magyarországon sikeres konzervatív kísérlet zajlik - jelentette ki az Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a CPAC Magyarország konferencián.

Gulyás Gergely az Alapjogokért Központ által szervezett Együtt erő vagyunk! című rendezvény egyik záróelőadásán azt mondta, a magyarországi konzervatív kísérlet sikeres, mert demokratikus legitimáció áll mögötte: négyszer egymás után igen nagy többséggel sikerült a parlamenti választásokat nyerni. De sikeres azért is, mert nem mondott le azokról az alapvető értékekről, melyekről Nyugat-Európa önmagukat kereszténydemokratának és konzervatívnak nevező párjai már lemondtak - tette hozzá.



A CPAC fontos szerepe, hogy összekösse az óceán két partját, mert a konferencia az amerikai konzervatívok fontos fóruma, melyet most már más országok is vendégül látnak - közölte a politikus.



Gulyás Gergely a kormány nevében köszönetet mondott az előadóknak, akik vállalták, hogy eljönnek Magyarországra, melynek politikai jelentősége ma a konzervatív vitákban lényegesen nagyobb annál, mint amit egy 10 milliós ország és egy tizen-egynéhány milliós nemzet súlya önmagában indokolttá tesz.



A miniszter kiemelte, Nyugat-Európában sokszor a konzervatív pártok is elfogadják azokat a játékszabályokat és kereteket, amelyeket a baloldal, a liberálisok nekik megszabnak. Amerikára ez nem jellemző, a konzervatívok ott megmaradtak konzervatívnak, és megvédik a woke által támadott alapvető értékeket.



A woke "természetellenes ostobaságairól" naponta sokat hallani, néha olyan esetekről is, amelyekre azt mondják: "ingyen senki nem lehet ilyen hülye" - mondta a politikus.



Ez nem ingyen történik, erre Magyarországon a legkézzelfoghatóbb bizonyíték éppen az, hogy Amerikából 4 milliárd forintnak megfelelő dollárt kapott a magyar ellenzék arra, hogy hatalomra kerüljön. Annak érdekében, hogy Magyarország ne lehessen olyan, konzervatív, kereszténydemokrata kormány által vezetett ország, amely a jelenlegi amerikai adminisztráció szemében szálkának tűnik - közölte a miniszter.



A woke éppen a hazát kérdőjelezi meg, a szabadságot veszi célba, azt a jogot, hogy a nép szabadon dönthessen sorsáról, saját maga határozza meg azokat az értékeket és kereteket, melyek között élni kíván - jelentette ki Gulyás Gergely.



A konferencia bejáratánál olvasható "no woke zone" szlogen olyan közös felhívás a cselekvésre, melynek célja, hogy olyan politikai erők legyenek kormányon, melyek hirdetik: saját hazájuk nem válhat woke zónává. Melyek úgy gondolják, a férfi férfi, a nő nő, az alapvető értékeinket, nemzetet, hitet és összetartozást pedig meg kell őrizni - mondta a politikus.



MTI