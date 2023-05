Padlón az ellenfél – ünneplés győzelemmel

A legjobb magyar futallcsapat, a Fradi otthonában, a Groupama Arénában három-nullra megverte a Kisvárdát, így jó hangulatot nyújtott szurkolóinak a bajnoki cím megszerzésének ünnepléséhez.

2023. május 6. 22:11

A ferencvárosi Lisztes Krisztián ünnepel, miután gól szerzett a labdarúgó NB I 30. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Kisvárda Master Good mérkőzésen a Groupama Arénában 2023. május 6-án. MTI/Illyés Tibor

A már bajnok Ferencváros hazai pályán 3-0-ra győzött a Kisvárda ellen szombaton a labdarúgó NB I 30. fordulójában.

A zöld-fehérek pénteken, a Kecskemét vereségének köszönhetően játék nélkül szerezték meg történetük 34. bajnoki elsőségét.

NB I, 30. forduló: Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 3-0 (0-0)

Groupama Aréna, 13 133 néző, v.: Pintér

gólszerzők: Pászka (49.), Lisztes (52.), S. Mmaee (63.)

sárga lap: Navrátil (36.), Kovacic (55.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Botka, S. Mmaee, Knoester, Pászka - Baráth P., Gojak (Esiti, 80.) - Zachariassen (Lisztes, a szünetben), Marquinhos (Sagal, 63.), Traoré (Mercier, 75.) - Owusu (R. Mmaee, a szünetben)

Kisvárda Master Good:

Hindrich - Hej, Kovacic, Jovicic, Leoni (Alic, 63.) - Melnyik, Lucas (Karabeljov, 56.) - Navrátil, Spasic (Ilievski, 78.), Camaj (Vida, 78.) - Mesanovic

Nagy lendülettel kezdett a Ferencváros, és korán vezetést is szerezhetett volna, de az Újpest ellen duplázó Amer Gojak fejesgólját les miatt érvénytelenítették.



A zöld-fehérek komoly nyomás alatt tartották riválisukat, a Kisvárda gyors kontrákkal próbált veszélyeztetni, viszonylag kevés sikerrel.



A fordulást követően a Ferencváros gyorsan eldöntötte a három pont sorsát, a 49. percben az előrehúzódó Pászka Lóránd fejelt közvetlen közelről a hálóba, majd az 52. percben, egy hasonló akció végén, a szünetben csereként pályára lépő, 18. születésnapját ünneplő Lisztes Krisztián lőtt a hálóba. Előbbi először volt eredményes a Ferencváros színeiben, utóbbi pedig továbbra is remek formában van, az utóbbi hat bajnokin már ötödször volt eredményes.



Nem sokkal később a védő Sammy Mmaee is betalált, a Ferencváros pedig ezen kívül is számos gólhelyzetet kidolgozott, Dibusz Dénes szinte munka nélküli volt ezen a találkozón.

Kubatov Gábor: sok szempontból nehéz év volt

Kubatov Gábor, az FTC elnöke szerint sok szempontból nehéz év áll a Ferencváros immáron 34-szeres magyar bajnok labdarúgócsapata mögött.

A klub első embere szombaton, a Kisvárda elleni találkozót megelőzően nyilatkozott az M4 Sportnak.



"Pont úgy örülök neki, mint az elsőnek. Nem lehet megszokni ezt az érzést, mert Magyarország legjobb csapatának lenni az nagyon felemelő dolog" - mondta Kubatov Gábor. "Sok szempontból nehéz év volt, mert mégiscsak egy nemzetközi kupában kellett játszanunk, ahol persze sikerrel szerepeltünk, de azért a magyar bajnokságban is részt kellett venni, és nagyon sokat tanultunk ebben az évben ezekből a meccsekből."



Az FTC elnöke elmondta, a klubnál hagyományosan télen próbálták erősíteni már a következő idényre előre gondolkodva a csapatot, véleménye szerint ez most kicsit lehetett volna jobb is, ugyanakkor a "jóisten segít, mert egy Lisztes Krisztiánt adott nekünk, akivel azt látom, előre léptünk".



Kubatov Gábor a szakmai stábból külön dicsérte Hajnal Tamás sportigazgatót, aki "a szorgalmával és a megbízható munkájával" emelkedett ki.



Az elnök szerint a tavaszi formaingadozásnak az is volt az egyik oka, hogy a gárda viszonylag szoros mérkőzéseken búcsúzott tavasszal a nemzetközi kupától - a Ferencváros az azóta már elődöntős Bayer Leverkusennel szemben esett ki a 16 között az Európa-ligában -, és ezt sokan csalódásként élték meg, "de megint tanultunk valamit".

MTI