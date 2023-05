Ódor Lajos lehet a pozsonyi miniszterelnök

A TASR közszolgálati hírügynökség jelentése szerint Zuzana Caputová a szakértői kormány élére Ódor Lajost, a szlovák központi bank (NBS) alelnökét nevezi majd ki. Ódor Lajos a felvidéki Révkomáromban született 46 éves magyar közgazdász, 2016 óta vendégprofesszor a Közép-európai Egyeteme (CEU).

Ódor Lajos – parameter

Felmentését kérte Zuzana Caputová államfőtől Eduard Heger ügyvezető szlovák kormányfő, aki ezt Pozsonyban, vasárnapi sajtótájékoztatóján jelentette be.

Döntését azzal indokolta, hogy az államfő nem fogadott el javaslatai közül egyet sem, amelyek - mint mondta - biztonságosabb megoldást jelentettek volna, mint egy szakértői kormány kinevezése. Az ügyvezető szlovák miniszterelnök azután közölte ezt a döntését, hogy csütörtökön és pénteken kabinetjének két minisztere is bejelentette távozási szándékát.



Eduard Heger - miután kormánya egy ellene beadott parlamenti bizalmatlansági szavazáson megbukott - tavaly december óta ügyvezető kormány élén látja el feladatait.



Heger, aki egy csütörtökön elmondott rendkívüli televíziós beszédében még azt hangsúlyozta, hogy az instabilitás elkerülése érdekében az ügyvezető kormánynak fenn kell maradnia a szeptemberi választásokig, vasárnap úgy nyilatkozott: lehetőséget akar adni az államfőnek arra, hogy egy szakértői kormány kinevezésével stabilan vezesse az országot a szeptemberi előrehozott választásokig. A vonatkozó szabályozás szerint egy szakértői kormány kinevezéséről Szlovákiában az államfő hozhat döntést, akire ilyen esetben ideiglenesen átszáll a kormányzati jogkörök egy része.



A felmentését kérő ügyvezető kormányfő az általa Zuzana Caputovának felkínált lehetőségeket ismertetve azt mondta: ajánlatot tett arra, hogy a távozási szándékukat bejelentő ügyvezető miniszterek helyét az államfő jelöltjei töltsék be, vagy egy olyan ügyvezető kormány folytassa tevékenységét, amelyben csak a legfontosabb tárcák vezetői maradnak a helyükön. Csütörtökön az ügyvezető szlovák agrárminiszter, Samuel Vlcan jelentette be távozási szándékát, egy, a napokban nyilvánosságra került, a családi cégét érintő állami támogatási ügyre hivatkozva. Pénteken pedig Rastislav Kácer külügyminiszter kérte felmentését az államfőtől, szándékát hivatalosan nem indokolva.



A Heger-kabinet decemberi parlamenti bukását követően többször, így az elmúlt napokban is felmerült egy szakértői kormány kinevezésének lehetősége. Ezt a megoldást az ellenzéki pártok egy része, köztük a Heger-kabinet elleni bizalmatlansági indítványt jegyző, Richard Sulík vezette liberálisok, a Szabadság és Szolidaritás (SaS), valamint a Peter Pellegrini vezette Hang (Hlas-SD) támogatásáról biztosította, ugyanakkor a kormánykoalíció pártjai, élükön Eduard Hegerrel, péntekig még élesen ellenezték.



A legnagyobb szlovák ellenzéki párt, az utóbbi hónapok felméréseiben is rendszerint legjobb eredményt elérő Irány (Smer-SD) szerint egy, a parlamenttel folytatott egyeztetés nélkül, kizárólag az államfő döntése alapján kinevezett, a választók felhatalmazását nélkülöző szakértői kormány nem lehet megoldás a jelenlegi helyzetre. Az Irány elnöke, Robert Fico ezzel kapcsolatban pénteken bejelentette: az hozhat megoldást, ha a szeptemberre tervezett előrehozott parlamenti választásokat korábban, már júliusban megtartanák, és ezzel összefüggésben pártja rendkívüli parlamenti ülést fog kezdeményezni. Az ügyvezető kormányfő vasárnapi bejelentésére reagálva azt mondta: egy szakértői kormány nem szerez támogatást a parlamentben.



Zuzana Caputová, aki elnökké választását megelőzően egy progresszív liberális párt, a Progresszív Szlovákia (PS) tagja volt, korábban sem zárta ki egy szakértői kormány kinevezésének lehetőségét. Elemzők egy ilyen kormány kinevezésével összefüggésben úgy vélekedtek, hogy az - a kormányt alkotó személyek kiválasztása által - lehetőséget ad az államfőnek az előrehozott parlamenti választások befolyásolására.



A szlovák államfő Eduard Heger bejelentésére reagálva vasárnap délután újságíróknak nyilatkozva azt mondta: már készen áll a szakértői kormány tagjainak névsora, s ezt a kabinetet május 15. után fogja kinevezni.



