A rendőrség arányosan lépett fel a Karmelitánál

Amikor a ma tüntetők szövetségesei voltak hatalmon, akkor a jogszerűen demonstrálóknak a szemét lőtték ki – idézi fel a 2006. október 23-án történt polgárverést Gulyás Gergely.

2023. május 8. 08:28

Gulyás Gergely – archív/MTI/Bruzák Noémi

Könnygáz a Karmelitánál, CPAC Hungary és EU-s pénzek. Gulyás Gergely kancelláriaminisztert kérdezte a Magyar Hírlap.

Könnygáz, tüntetések, kordonbontás a Karmelita kolostornál. Helyesen járt el a rendőrség?



A jogszabályokat mindenkinek be kell tartani. Természetesen Magyarországon a jogszabályokat betartva lehet tiltakozni, és az elmúlt években a rendőrség bebizonyította, hogy milyen profin kezeli ezeket a tüntetéseket. Amikor a ma tüntetők szövetségesei voltak hatalmon, akkor a jogszerűen demonstrálóknak a szemét lőtték ki. Viszont garázdálkodni, rombolni, építkezési területre betörni tilos, közintézményeket megtámadni szintén. Ezek jogellenes cselekedetek, tehát a rendőrség arányosan, szakszerűen lépett fel.

Mit gondol a CPAC Hungary szerepéről?



A CPAC egy fontos fórum, lehetőséget ad arra, hogy az európai konzervatívok, a Nyugat-Európában konzervatívnak megmaradt erők és az amerikai republikánusok közötti kapcsolat állandó legyen. Egy fórum, amit tartalommal kell megtölteni, és az elmúlt két napban nagyon sok értékes felszólalással, véleménnyel, gondolattal lettünk gazdagabbak.

David Pressman nemrég az ország keleti határán járt és Magyarországot méltatta. Szent a béke az USA-val?

Magyarországnak kettős célja van. Az egyik, hogy a mindenkori amerikai vezetéssel jó viszonyban legyünk, hiszen két szövetséges országról van szó. Függetlenül attól, hogy kit tisztelnek meg az amerikai emberek a bizalmukkal, Magyarországnak fontos célkitűzése a jó szövetségesi viszony. Azt persze látjuk, hogy a fogadókészség változó. Mi örülünk, ha az amerikai nagykövet az eddigi – időnként szokatlannak tűnő – megszólalásai után inkább azt keresi, ami összeköt, és nem azt, ami elválaszt. A másik célunk, hogy ápoljuk a barátságot azokkal, akik ideológiai értelemben is közel állnak hozzánk, az amerikai konzervatívokkal, a republikánusokkal. A CPAC is jó alkalom erre.

Támogatja a kormány a Btk-módosítást az újságírók rágalmazása ügyében?



Azt támogatjuk, hogy újságírókat közügyek megvitatása során elhangzott vélemények miatt ne lehessen büntetőjogi felelősségre vonni. A polgári jogi felelősséget ez természetesen nem érinti.



Mit szól Vera Jourová minapi nyilatkozatához az uniós pénzekkel kapcsolatban? Ez alapján nyáron aligha oldhatják fel a zárolást Brüsszelben…

Jourovának az a szerepe – nevezhetjük megbízatásnak is –, hogy kritizálja Magyarországot. Nagy jelentősége azonban nincs annak, amit a korábban korrupció miatt őrizetbe vett brüsszeli biztos mond, mert ő úgy tűnik, hogy nem értesült arról, hogy a jogszabály elfogadására a bizottság jóváhagyása után került sor. Olyan módosítást fogadtunk el a parlamentben 85 százalékos támogatottsággal ellenszavazat nélkül, amit a bizottság kért és szövegszerűen – szóról szóra – egyeztetve előzetesen elfogadott. Jourova nincs most előzetes letartóztatásban, semmi akadálya nem lett volna, hogy tájékozódjon annak a brüsszeli bizottságnak a véleményéről, amelynek ő is tagja.



Ennek tükrében mikorra számíthatnak béremelésre a tanárok?

Ahogy az EU a nekünk járó pénzeket folyósítja. Most az igazságszolgáltatással kapcsolatos módosításokat elfogadtunk, minden jogi akadály elhárult. Egy politikai döntésre várunk Brüsszeltől, jogilag teljesítettünk mindent, amit a Bizottság a pedagógus-béremelés feltételeként – amúgy jogalap nélkül – megkövetelt.

Veszprémy László Bernát

magyarhirlap.hu