Kikapott Kecskeméten a bajnok Ferencváros

A Kecskemét a mostani idényben otthon kétszer legyőzte az FTC-t, idegenben pedig döntetlent ért el ellene. Egyre közelebb a nemzetközi szerepléshez.

2023. május 13. 23:03

MTI/Bús Csaba

A bajnoki címét már az előző körben bebiztosító Ferencváros az utolsó 20 percben emberhátrányban futballozva kétgólos vereséget szenvedett a második helyen álló Kecskemét vendégeként a labdarúgó NB I 31. fordulójának szombati játéknapján.

A házigazda együttes két nyeretlenül megvívott bajnoki után győzött ismét, így nagy lépést tett a dobogós helyezés, és ezzel a nemzetközi kupaszereplés elérése felé. Az NB I-ben sorozatban ötödször aranyérmes Ferencvárosnak ezzel a vereséggel megszakadt a négy meccs óta tartó sikerszériája.



A Kecskemét a mostani idényben otthon kétszer legyőzte az FTC-t, idegenben pedig döntetlent ért el ellene.

NB I, 31. forduló:

Kecskeméti TE-Ferencváros 2-0 (1-0)

Kecskemét, 4957 néző, v: Berke

gólszerzők: Szalai (32.), Tóth B. (86.)

kiállítva: Abena (72.)

sárga lap: Belényesi (77.), Nikitscher (91.), illetve Owusu (54.), Abena (56., 72.), Lisztes (60.), Knoester (87.), Traoré (91.)

Kecskemét:

Varga - Szabó, Belényesi (Rjasko, 94.), Szalai - Nagy, Nikitscher, Vágó (Meszhi, 93.), Horváth, Zeke (Hadaró, 93.) - Tóth B., Banó-Szabó (Katona, 81.)

Ferencváros:

Bogdán - Botka, Abena, Knoester, Pászka - Baráth (Esiti, a szünetben), Gojak - Owusu (Lisztes, 57.), Zachariassen (Traoré, 57.), Marquinhos - R. Mmaee

Kiegyenlített küzdelmet, de csak hazai gólt hozott az első félidő, melynek során mindkét együttes becsülettel próbálkozott a kapuba találni. Volt is dolga mindkét kapusnak, Bogdán Ádám viszont akkor már nem tudott segíteni a Ferencvároson, amikor Szalai Gábor közvetlen közelről a léc alá vágta a labdát. A találatot megelőzően két fejpárbajt is elbuktak az FTC játékosai a saját tizenhatosukon belül, ezt a védelmi hibát pedig kihasználta a Kecskemét.



Fordulás után pontatlanabbá és kapkodóbbá vált a játék, amelyet az idő előre haladtával egyre többször kellett szabálytalanság és sárga lapos figyelmeztetés miatt félbeszakítania a játékvezetőnek. A vendégek idegei bírták kevésbé a strapát, ennek nyomán a 72. percben Abenát második sárga lappal kiállították, így a fővárosiaknak nem sok reményük maradt arra, hogy egyenlíteni tudjanak. Ez nem is sikerült nekik, sőt, a hajrában újabb gólt kaptak, így pont nélkül távoztak Kecskemétről.

