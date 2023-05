Kajak-kenu: két arany és egy bronz a magyar mérleg

A vasárnapi 500 méteres döntőkben két arany- és egy bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a szegedi kajak-kenu világkupán.

2023. május 14. 13:43

A második helyezett chilei Katherinn Wollermann beborul a célbaérés után a női parakajak KL1 kategóriájú versenyének döntőjében a kajak-kenu világkupán a Szegedi Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központban 2023. május 14-én. MTI/Kovács Tamás

A két olimpiai számban, férfi K-2 és C-2 500 méteren egyformán magyar diadalnak tapsolhatott a közönség, a vegyes kenus számban pedig bronzérmet gyűjtött a hazai csapat.



A zárónapi hat döntőből ötben voltak érdekeltek a magyar versenyzők, négy számban két hazai hajónak is drukkolhattak azok a szurkolók, akik a rossz idő - hideg és eső - ellenére kilátogattak a Maty-éri pályára.



Nádas Bence tavaly Kopasz Bálinttal nyert világ- és Európa-bajnokságot a férfi kajakosok új olimpiai számában, K-2 500 méteren, ezúttal pedig egy másik tokiói bajnokkal, Tótka Sándorral próbált érmet szerezni a rendkívül erős mezőnyben. Jól kezdtek, ezzel együtt féltávnál még nem voltak dobogós helyen, de aztán a második 250 méteren mindenkit lehagytak. Az addig vezető németek elfáradtak, Tótkáék pedig a kettes pályán magabiztos győzelmet arattak, többek között az olimpiai bajnok ausztrál egységet is maguk mögé utasítva. Tótka és Nádas pénteken a négyessel bronzérmet szerzett Kuli Istvánnal és Csizmadia Kolossal.



"Legutóbb közel két hónapja, Sevillában tudtunk párost gyakorolni, úgyhogy a vk-n teljesített három pálya volt a közös edzés - mondta az MTI-nek Nádas Bence. - Nagyon örülünk a győzelemnek, ezzel együtt idén egyértelműen a négyes élvez prioritást, és hogy a világbajnokságon megszerezzük a négy kvótát."



"Az elmúlt hetekben hátfájdalmakkal küzdöttem, és amikor jól voltam, akkor is a négyesre készültünk - nyilatkozta Tótka Sándor. - Persze reménykedtem egy jó szereplésben, és pályáról pályára jobban is mentünk. Örülök, hogy Bencével ilyen jól össze tudtunk hangolódni. Ez is mutatja, hogy ő milyen jó versenyző."



A szám másik magyar döntős egysége, a tavaly ugyanitt 1000 méteren U23-as világbajnok Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás duó is remekül helytállt, az ötödik helyen futott be.



Férfi C-2 500 méteren - amely Párizsban már szintén ott lesz a programban - ugyancsak két hazai kettős szállt vízre a fináléban. Fekete Ádám állandó társa, Hajdu Jonatán korábbi betegsége miatt még nem "versenyképes", így most a rutinos Korisánszky Dávid térdelt be Fekete elé a hajóba. A hazai duó nagyszerűen építette fel pályáját, 250 méternél a harmadik helyen haladt a lengyelek és a spanyolok mögött, de aztán nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt, és sorra hagyta le riválisait. A célba már tisztán elsőként érkeztek, a parádés futam után Korisánszky joggal csapott diadalittasan a levegőbe.



"Amióta 15 hónapja megszületett a kisfiam, az élvez elsőbbséget, hogy megteremtsem otthon az anyagi biztonságot. Ezzel együtt minden évben találok motivációt a kenuzásban és megyek tovább. Ádám másfél-két hónapja mondta, hogy számítana rám, én pedig lehetőséget láttam benne. Minden munkámat visszamondtam, ezért ezúton is elnézést kérek az érintettektől, de úgy tűnik, hogy megérte" - mondta a 30 éves Korisánszky, aki festő-mázolóként dolgozik.



"Pályáról pályára léptünk előre. Jonatán kiesése után tudtam, hogy én egy embert akarok magam elé, és az Koris. Megmutattuk a világnak, hogy mit jelent az, ha úgy készülünk, hogy mindenki megbízik a másikban. A mai pálya talán életem egyik legjobb pályája volt. Korissal ma bebizonyítottuk, hogy semmi sem lehetetlen. Ez egy nagyon jó kiindulópont a jövőre nézve" - tette hozzá Fekete Ádám.



A Kollár Kristóf, Fejes Dániel duó kilencedik lett ugyanebben a számban.



A vegyes párosok kajakos és hét hajót számláló kenus döntőjében is két-két hazai hajóért lehetett szorítani: a kenus Gönczöl Laura és Rumi Gergő bronzérmet szerzett, a Horányi Dóra, Slihoczki Ádám kettős az ötödik, a kajakosoknál Kiskó Réka és Béke Kornél a negyedik, Dráviczki Dóra és Erdőssy Csaba pedig a hatodik helyen végzett.



A női kenu egyeseknél Opavszky Réka, a sződligeti Pacs-Pacs SE húszéves versenyzője - aki négyesben felnőtt világbajnoki ezüstérmes - nem tudott beleszólni a dobogós helyek sorsába, végig a mezőny második felében lapátolt, és végül nyolcadikként ért célba. A versenyt a kanadaiak hatszoros világbajnoka, Katie Vincent nyerte.



A nap egyetlen olyan A döntőjében, amelyben nem volt magyar induló, a nők K-2 500 méteres számban az esélyes új-zélandi Lisa Carrington, Alicia Hoskin páros szerezte meg az első helyet.



A szegedi verseny, amelyen 59 ország képviselői veszek részt, délután zárul a 14 órakor kezdődő 5000 méteres versenyekkel.

MTI