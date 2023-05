A világnemzetté vált magyarság identitása

Nagyon fontos, hogy meg tudjuk tartani magyarságunkat, közös nyelvünket, identitásunkat, s azt át tudjuk adni a gyermekeinknek is - hangsúlyozta Potápi Árpád János.

2023. május 16. 19:12

Potápi Árpád János Révkomáromban – felvidek.ma/Szalai Erika

Az akaratán kívül világnemzetté vált magyarság számára nagyon fontos, hogy meg tudja tartani identitását - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára kedden a felvidéki Révkomáromban, ahol részt vett a "Miénk a város!" játék ünnepélyes eredményhirdetésén.

A vetélkedőben részt vevő gyerekeket köszöntve az államtitkár elmondta: a játékban, annak egy hónapja alatt, a világ minden részéből mintegy másfél ezren vettek részt. Hozzáfűzte: a 2013 óta minden évben megrendezett vetélkedő célcsoportja a 10-14 éves gyerekek korosztálya, de olyan játékról van szó, amelybe a szülők és a tanárok is bevonhatók, és így a játék által aktivizált személyek száma meghárom-négyszereződik.



Az államtitkár elmondta: a magyarság a huszadik században, s főként a második világháború után akaratán kívül világnemzetté vált, ami a játék résztvevőinek összetételében is megmutatkozott. "De, ha már így van, akkor nagyon fontos, hogy meg tudjuk tartani magyarságunkat, közös nyelvünket, identitásunkat, s azt át tudjuk adni a gyermekeinknek is" - hangsúlyozta Potápi Árpád János. Hozzáfűzte: ebben is segít a mostani vetélkedő és a hozzá hasonló programok, amilyeneket az államtitkárság minden évben indít.

A nemzetpolitikai államtitkár rávilágított: a gondoskodó nemzet évének alapgondolata a gondoskodás, s ez a vetélkedő során abban is megmutatkozik, hogy a vetélkedő gyerekek az általuk szerzett nyereményeket, a "csodasarkokat" a csoportjuknak és az osztályuknak viszik el, így gondoskodva róluk. Kifejtette: összesen 140 ilyen "csodasarkot" adnak át, közülük 69-et Erdélyben, a Vajdaságban 41-et, a Felvidéken 26-ot, Kárpátalján 15-öt és Németországban egyet.



Potápi Árpád János a vetélkedősorozatról szólva rávilágított: a gondoskodó nemzet tematikus év arra is utal, hogy az egyes nemzetrészek segítik egymást. Rámutatott: a segítség célcsoportja mindig változó, 30-40 évvel ezelőtt leginkább az erdélyi magyarokat kellett segíteni, később a jugoszláv polgárháború idején a délvidéki magyarságot, most pedig a kárpátaljai magyarságot, mert - a háború miatt - ők vannak a legnehezebb helyzetben. "Ezért most a programjaink döntő részét abban a szellemben hirdetjük meg, hogy a kárpátaljai magyarságon tudjunk segíteni" - mondta az államtitkár.

MTI