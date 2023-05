Orbán Viktor gratulált Ódor Lajosnak

2023. május 16. 20:10

A magyar kormányfő – archív, FB

Orbán Viktor miniszterelnök kedden levélben fejezte ki gratulációját Szlovákia új kormányfőjének, Ódor Lajosnak - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

"Szlovákia fontos szövetségesünk és stratégiai partnerünk. Örömömre szolgál, hogy országaink az elmúlt években a világjárvány, a gazdasági válság és a háború okozta kihívások ellenére is számos területen hatékonyan tudtak együttműködni" - fogalmazott Orbán Viktor.



Levelében biztosította pozsonyi kollégáját arról, hogy készen áll a közös munkára a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés fejlesztése érdekében - közölte Havasi Bertalan, hozzátéve: a magyar miniszterelnök egy másik levélben köszönetet mondott a távozó szlovák kormányfőnek, Eduard Hegernek az elmúlt években kialakított konstruktív együttműködésért.



"Meggyőződésem, hogy a régiónk sikerét biztosító, a közép-európai nemzeteket összekötő erős szövetség különösen nagy jelentőséggel bír most, amikor Európának történelmi léptékű kihívásokkal kell szembenéznie. Kormányom a továbbiakban is elkötelezett marad a hagyományosan erős magyar-szlovák kötelék fejlesztése, valamint a visegrádi négyek közötti együttműködés megerősítése mellett" - írta Orbán Viktor.



MTI; Gondola