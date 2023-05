Megvertük a franciákat

Új korszak kezdődött a magyar hoki történetében: a harmadik, elit világbajnokságán szereplő válogatott fennállása során először lépett úgy jégre, hogy tudatosan készült arra a riválisára, amely ellen reálisan volt esélye a pontszerzésre. Egy esetleges alapjátékidős, azaz három pontot érő győzelemmel a remélt bennmaradás is közel került volna.

2023. május 16. 22:34

A győztes magyar válogatott tagjai a jégkorong-világbajnokság harmadik fordulójában játszott Franciaország-Magyarország mérkőzés végén a finnországi Tamperében 2023. május 16-án. A magyar válogatott hosszabbítás után 3-2-re legyőzte a francia csapatot. MTI/Illyés Tibor

A magyar jégkorong-válogatott hosszabbítás után 3-2-re legyőzte a francia csapatot a világbajnokság 3. fordulójának keddi játéknapján, Tamperében.

Kevin Constantine szövetségi kapitány együttese azzal a tudattal lépett jégre, hogy ha alapjátékidőben nyer, akkor elérhető közelségbe kerül a bennmaradás.



A franciák emberelőnyből vezettek, ám Stipsicz Bence távolról egyenlített. A meccs derekán is volt egy gyors gólváltás, majd a csata a hirtelen halálban dőlt el, ebben Bartalis István volt eredményes.



Tétmérkőzésen a magyarok 2001 óta most nyertek először riválisuk ellen.



A pontvesztés azt jelenti, hogy a magyaroknak - akik legközelebb csütörtökön a világranglista-ötödik svédekkel találkoznak legközelebb - a papírforma alapján jövő hétfőn a bennmaradásért le kell győzniük Ausztriát.

Eredmények, 3. forduló: A csoport (Tampere):

Magyarország-Franciaország 3-2 (1-1, 1-1, 0-0, 1-0), hosszabbítás után

----------------------------------------------------------------------

gól: Stipsicz (20.), Galló (34.), Bartalis (62.), illetve Bertrand (17.), Boudon (30.)

Viszont az ellenfél is tudta: a magyarokat le kell győznie az elitben maradásért. A Constantine-együttes két vereséggel (Dánia 3-1, Egyesült Államok 7-1) kezdett, a franciák viszont egy hosszabbításos sikerrel és vereséggel már három pontot gyűjtöttek. Keretükben tizenkét légiós - köztük a fehérvári Guillaume LeClerc, valamint az NHL-es Alexandre Texier - kapott lehetőséget.

Akapitány a támadótriókat nem bolygatta meg, a harmadik sorba Kóger Dániel helyett Terbócs István került vissza, míg a kapuban a dánok ellen remeklő Bálizs Bence kezdett. A nézőtéri hangpárbajt egyértelműen a közel ezerfős magyar sereg nyerte.

A kezdés után hamar emberelőnybe kerültek a magyarok, de helyzetig sem jutottak, majd azonos létszámban felpörögtek a felek, ugyanakkor érződött, hogy mindkét együttesnek fontos a biztonság, amit jól mutat, hogy az első francia kapura lövésre bő kilenc percet kellett várni. Egyértelműen azonos erők csatája zajlott a jégen, amikor a 14. percben Anthony Rech közel állt a gólszerzéshez, a védők azonban tisztáztak előle. A szünet előtt néhány perccel Stipsicz Bencét állították ki, a fracniák pedig kihasználták az előnyt: Charles Bertrand kapáslövésével szemben Bálizs tehetetlen volt, a maszkjáról pattant be a pakk. Ennek ellenére nem kellett hátrányban pihenőre vonulniuk Sebők Balázséknak, ugyanis 20.1 másodperccel a pihenő előtt Stipsicz távoli lövése a lábak sűrűjében utat talált a kapuba. Ez volt az első gól a tornán, amikor a magyar elsőszámú támadósor a jégen volt.



Óriási magyar helyzettel indult a második harmad, ám Sebastian Ylonen nagyot védett, majd hiába következett egy 76 másodperces dupla emberelőny, hősies védekezéssel túlélték ezt a szakaszt a franciák. A meccs derekán viszont egy rossz cserét kihasználtak, az első kísérletet még védte Bálizs, azonban Louis Boudon a kipattanóból nem kegyelmezett. Ekkor egyértelműen a franciák játszottak fölényben, ráadásul Stipsicz megint kiült a büntetőpadra visszahúzásért, viszont a magyar együttes jól védekezett hátrányban, egy ízben pedig Bálizs mamuttal védett hatalmasat. A francia gól utáni francia nyomást aztán magyar gól zárta le, miután az elsősoros Galló Vilmos villant, erőszakosan korongot szerzett, és egyenlített. A harmad végén még Szabó Bence sem úszott meg kiállítás nélkül a szabálytalanságot, majd Stipsicz harmadszor is kiült, de volt egy francia büntetés is, így csak szimpla előnye volt a riválisnak, amit nem tudott gólra váltani.



A záró játékrész elején újabb, a harmadik magyar fór következett, de ez is kimaradt. A folytatásban folyamatos volt a játék, alig volt játékmegszakítás, viszont így a helyzetek is elmaradtak. Jöhetett a hosszabbítás, melynek elején Erdély Csanád előbb szóló rontott, a visszaszerzett korongot azonban újra kapura lőtte, az kipattant a francia kapus lábvédőjéről, az érkező Bartalis István pedig nem hibázott.

Korábban:

Dánia-Ausztria 6-2 (1-0, 1-1, 4-1)

Az állás a 3. forduló után: 1. Egyesült Államok 9 pont, 2. Dánia 8 (13-6), 3. Svédország 8 (8-1), 4. Franciaország 7, 5. Finnország 4, 6. MAGYARORSZÁG 2, 7. Ausztria 1, 8. Németország 0

B csoport (Riga):

Svájc-Kazahsztán 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)

korábban:

Norvégia-Szlovénia 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)

Az állás: 1. Svájc 9, 2. Kanada 8, 3. Csehország 7, 4. Szlovákia 4 (5-6), 5. Norvégia 4 (4-7), 6. Lettország 2 (5-11), 7. Kazahsztán 2 (5-13) 8. Szlovénia 0

A csoportok első négy helyezettje bejut a negyeddöntőbe, a két utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel.



MTI