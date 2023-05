Magyarellenes intézkedést kért Kijevtől az EU

Ukrajna Brüsszelből Ursula von der Leyenéktől azt az üzenetet kapta, "ha a magyarok így állnak hozzá, akkor nyugodtan állítsák le a Barátságon a kőolajszállítást Magyarország felé".

2023. május 17. 14:26

A Sándor-palota által közreadott képen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európa Tanács állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján Reykjavíkban 2023. május 16-án. MTI/Sándor-palota/Bartos Gyula

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula Von der Leyen azt javasolja az ukránoknak, hogy állítsák le a Barátság-vezetéket Magyarország felé - írta szerdán az Index.

Az internetes lap cikke szerint nem kívánnak közvetlenül tárgyalni az ukrán féllel a Mol vezetői, miután az ukrán vezetékhálózatot üzemeltető Ukrtransnafta megzsarolta a magyar olajipari vállalatot.



Mint írták, az amerikai titkosszolgálatoktól kiszivárgott lehallgatási jegyzőkönyv szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar ipart is tönkretette volna. Az ukrán elnök indokként oroszpártiságra hivatkozott. A kijelentés február közepén hangzott el, amikor a Julija Szvrjenko miniszterelnök-helyettessel tartott találkozón Zelenszkij azt javasolta, "robbantsák fel" a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket.



Az egyik magyar kormánytag a cikk megjelenését követően a lapnak azt mondta, hogy a kabinet tagjai fel vannak háborodva Zelenszkij szavai miatt - és ezt csak tovább tetézi az, hogy az OTP szankciós listára került. A kormánytag hozzátette: ezért blokkolták az európai békekeret felhasználását.



A cikk szerint mára világossá vált, hogy a Barátság-kőolajvezeték stratégiai fontosságú a magyar gazdaság szempontjából. A csővezeték déli ágán keresztül - amelynek a felrobbantásáról az ukrán elnök beszélt - évente mintegy 8 millió tonna orosz olaj érkezik. Ennek kiesése súlyos problémát okozna a magyar gazdaságnak - tették hozzá.



"Úgy tűnik, ezt az alapvetést az ukrán kormány is egyértelműnek tartja, erről tanúskodik, hogy Ukrajna folyamatosan emelni szándékozik a Magyarországra érkező orosz olaj tranzitdíját" - fogalmaztak.



Az Index úgy értesült, hogy a Mol eddig folyamatosan tárgyalt az ukrán vezetékhálózatot üzemeltető Ukrtransnafta vállalattal a tranzitíjak mértékéről, amit az ukrán fél két lépcsőben kíván megemelni. Május 15-én az ukrán cég vezérigazgatója, Volodimir Tsependa egy orosz nyelvű feljegyzést küldött a Molnak arról, hogy az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátozásokat túl szigorúnak tartják, és úgy tapasztalják, a magyarok nem nyitottak a szabályozás további enyhítésére.



Az ukrán vezérigazgató megjegyezte, hogy Brüsszelből Ursula von der Leyenéktől azt az üzenetet kapta, "ha a magyarok így állnak hozzá, akkor nyugodtan állítsák le a barátságon a kőolajszállítást Magyarország felé" - írta a lap, hozzátéve, hogy a cégvezető jelezte ugyanakkor, hogy kész a további egyeztetésre.



Az lap információi szerint a fentieket a Mol egyértelműen zsarolásként értékeli, éppen ezért nem kívánnak közvetlen tárgyalásokat folytatni az ukrán féllel. Értelmezésük szerint ebben az esetben csak a további zsarolásoknak engednének - tették hozzá.



Az index közölte azt is: "Arra vonatkozóan semmilyen információ nincs, hogy Ursula von der Leyenék valóban küldtek volna ilyen üzenetet az Ukrtransnafta vállalat számára, sokkal valószínűbb, hogy az ukrán fél belső politikai utasításra küldte el politikai üzenetét a magyar olajipari vállalatnak."



Az Index információi szerint a Mol vezetése tegnap hivatalosan jelezte a zsarolási kísérletet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felé, illetve felvették a kapcsolatot a kijevi magyar nagykövettel is, hogy tegyen lépéseket az ügyben. Úgy tudják, a nagykövet segítséget ígért a Molnak.



MTI