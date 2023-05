Minden kilencedik rab embercsempész

"Magyarországon a börtönök a legmultikulturálisabb közegek", hiszen 73 ország több mint kétezer állampolgára van embercsempészés miatt a magyar börtönökben büntetésüket töltve vagy bírósági ítéletre várva - mondta Rétvári Bence.

2023. május 19. 18:31

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tartott toborzó- és nyílt nap alkalmából 2023. május 19-én. MTI/Vasvári Tamás

Az elmúlt években a börtönökben dolgozók és a fogvatartottak számában is érzékelhető emelkedés volt - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Veszprémben, a büntetés-végrehajtás országos toborzó- és nyílt napján.

Rétvári Bence kiemelte: a fogvatartottak száma 14-15 ezerről 19 ezerre nőtt, míg az őket őrzők száma 7400-ról 9400-ra emelkedett.



Ez azért fontos, mert a kormánynak elsődleges a magyar emberek biztonsága, főleg, mivel a szomszédunkban háború zajlik - közölte.



Hangsúlyozta: a közbiztonság javítása kiemelt prioritása a kormánynak 2010 óta. Ehhez szigorú büntetőszabályokra, hatékonyan fellépő rendőrségre, illetve olyan büntetés-végrehajtásra - börtönökre, fegyházakra, fogházakra - van szükség, ahol a bűnelkövetők a megérdemelt büntetésüket töltik, és mindenki biztos lehet abban, hogy csak akkor szabadulhatnak, amikor a bíróság úgy dönt.



A bűnelkövetőknek rács mögött a helye, és szükség van a rácsokat folyamatosan őrzőkre is. Ezért nőtt a büntetés-végrehajtásban dolgozók száma kétezerrel az elmúlt években, és ezért van szükség további új munkatársakra - fogalmazott Rétvári Bence.



Az államtitkár a büntetés-végrehajtást kiszámítható, stabil munkahelyként jellemezte, ahol látható az előmeneteli lehetőség, és különböző juttatások is vannak.



Arról is beszélt: a magyar börtönökben száz százalékos a foglalkoztatottság, mindenki, akinek a büntetési fokozata megengedi, vagy tanul, vagy dolgozik. Így nincs olyan ember, aki tétlen lenne. Ezzel a rabok hozzájárulnak saját fogva tartásuk költségeihez, a megtanult szakmával pedig a társadalomba való visszailleszkedésüket is megkönnyítik - tette hozzá.



Rétvári Bence kitért arra is, hogy minden kilencedik rab Magyarországon embercsempész. "Magyarországon a börtönök a legmultikulturálisabb közegek", hiszen 73 ország több mint kétezer állampolgára van embercsempészés miatt a magyar börtönökben büntetésüket töltve vagy bírósági ítéletre várva - mondta.



Rámutatott: ennek költségeit szinte teljes egészében a magyar emberek állják, hiszen az Európai Unió 650 milliárd forinttal tartozik az országnak az illegális migrációval kapcsolatos költségek megtérítésére, amelynek egy százalékát fizette csak ki.



Bozsó Zoltán dandártábornok fontosnak nevezte, hogy a megfelelő utánpótlást tudják biztosítani, és a fiataloknak is bemutassák, népszerűsítsék a büntetés-végrehajtás tevékenységét.



Azt mondta: eredményesnek tartja az elmúlt időszak toborzásait, hiszen több mint 3500-an jelentkeztek, és az elmúlt öt hónapban már több mint négyszáz embert sikerült felvenni. Ők egy tizennégy hetes alapképzést követően állnak szolgálatba - tette hozzá



Közölte: jelenleg országosan 90 százalék feletti a hivatásos állomány telítettsége, és hasonló pályaorientációs napokat tartanak a jövőben az ország más régióiban is.

MTI