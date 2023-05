Kuttor Attila bent tartotta csapatát az NB I-ben

A Honvéd kiengedte kezéből a sorsát: hazai pályán kapott ki a Mezőkövesdtől. Így már a Fehérvár csapatán is múlik: kettőjük közül melyik marad bent az NB I-ben.

2023. május 21. 16:17

Kuttor Attila, a Mezőkövesd vezetőedzője a labdarúgó NB I 32. fordulójában játszott Budapest Honvéd - Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzésen a Bozsik Arénában 2023. május 21-én. MTI/Kovács Tamás

A Mezőkövesd 3-2-re nyert a Budapest Honvéd otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel bebiztosította első osztályú tagságát.

A kispestiek ugyanakkor az utolsó előtti, azaz kieső helyen állnak, és a zárófordulóban a dobogóra hajtó Puskás Akadémia vendégeként kellene nyerniük, de a bennmaradásukhoz arra is szükségük lenne, hogy a MOL Fehérvár pontokat veszítsen a már kiesett Vasas otthonában.

NB I, 32. forduló:

Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC 2-3 (1-1)

---------------------------------------------

Bozsik Aréna, 7300 néző, v.: Berke

gólszerzők: Kerezsi (45+1.), Kocsis (71.), illetve Drazic (35., 11-esből), Besirovic (55., 81.)

sárga lap: Vajda (27.), Piscitelli (90.)

Budapest Honvéd:

----------------

Szappanos - Klemenz, Prenga, Lovric (Bocskay, 60.) - Eördögh (Jónsson, 60.), Gomis, Zsótér, Domingues (Kocsis D., 60.), Tamás (Krajcsovics, 87.) - Kerezsi (Átrok, 74.), N. Lukic

Mezőkövesd Zsóry FC:

--------------------

Piscitelli - Kállai K., A. Lukic, Pillár, Brtan, Filip - Molnár G. (Lehoczky, 82.), Da. Babunszki (Beriasvili, 81.), Vajda - Drazic, Besirovic (Karnyicki, 90.)

A kiesési rangadóra a hazai szektorokba minden jegyet eladtak, így remek hangulat fogadta Kispesten a csapatokat.



Az első nagy lehetőségre a félidő közepéig kellett várni, ekkor két Honvéd-játékos is hatalmas hibát követett el, előbb a balhátvéd Eördögh olyan rosszul vette le a labdát, hogy abból Vajda rögtön elhúzott, középre adását Drazic kifelé vette át, de Klemenz elkésett a belépőjével, így pont belerúgott a csatár lábába. A büntetőt a sértett - aki az előző fordulóban a Paks ellen triplázott - magabiztosan helyezte a kapu közepébe.



A hazaiak a félidő hosszabbításának első percében egyenlítettek, Zsótér szabadrúgása után Lukic fejese ugyan kijött a kapufáról, de Kerezsi közelről nem hibázott.



A második játékrész elején letámadott a Mezőkövesd és ez gyorsan eredményre is vezetett, Besirovic révén kerültek újra előnybe a vendégek. A Honvéd kissé tanácstalanná vált, támadásaiból hiányzott az ötlet és az átütőerő. A kispesti fanatikusok már éppen tüntetni kezdtek, amikor két cserejátékos villant: Jónsson tökéletes beadását Kocsis kapásból zúdította a léc alá.



Az egyenlítés után megélénkült a Honvéd játéka, azonban mégis harmadszor is megszerezte a vezetés a Mezőkövesd, Besirovic gyakorlatilag lemásolta az első találatát, ugyanolyan magabiztosan lőtte ki a jobb alsó sarkot.



A hajrában a Honvéd mindent egy lapra feltéve rohamozott az egyenlítésért, de az ekkor már teljesen betömörülő vendég védelemnek sikerült kihúznia kapott gól nélkül.

MTI