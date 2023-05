A baloldal akadályozza a pedagógusok béremelését

A "Magyarországtól jogtalanul visszatartott" uniós források beérkezésekor 20 százalék fölötti béremelés valósulhat meg a pedagógusok körében, amelyet januárig visszamenőleges hatállyal fizetnek ki – mondta Rétvári bebnce.

A magyar baloldal még mindig az uniós források Magyarországra érkezése ellen dolgozik, ezzel akadályozza a pedagógusok béremelését - mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az új pedagóguséletpálya-törvény tervezetének a parlamenti pártok képviselőivel folytatott egyeztetését követő sajtótájékoztatón.

A politikus közölte, ha a baloldal támogatná, hogy megérkezzenek az uniós források hazánkba, akkor már másnaptól átlagosan 561 ezer forintos szintre emelkedhetne a pedagógusok bére.



"Sajnos a mai napon sem hallottunk semmilyen garanciát a baloldali politikusoktól arra vonatkozóan, hogy megváltoztatják az eddigi politizálásukat, és nem a pedagógusok ellen, hanem az érdekükben fognak politizálni" - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: a baloldalt kisstílű politikai pártérdek vezérli.



Hangsúlyozta, a kormány az elmúlt harminc év legnagyobb pedagógus béremelésére készül, hiszen 75 százalékos emelés nem történt az elmúlt évtizedekben. Azt kérik a baloldal képviselőitől - folytatta - hogy se itthon, se Brüsszelben ne dolgozzanak a pedagógusok ellen.



"Nem tudom, józan ésszel ki gondolkozhat úgy Magyarországon, hogy se a magyar emberek, se a magyar pedagógusok ne kapják meg azt az összeget, ami őket megilleti, ami törvény szerint jár" - fogalmazott, majd megjegyezte: azok, akik a pedagógusok béremelése ellen dolgoznak, havonta hatmillió forintos fizetést vesznek fel az Európai Parlamentben végzett munkájukért. "Sajnálatos, hogy csak a magyar pedagógusok kárára tevékenykednek" - fűzte hozzá.



Közölte: a szerdai kilencpárti egyeztetés egy hosszú tárgyalási folyamat 19. állomása volt. Elmondása szerint a találkozón az összes parlamenti párt valamennyi kérdésére és felvetésére válaszoltak a kormány képviselői. Várták a pártok szövegszerű javaslatait is az új pedagóguséletpálya-törvény kapcsán, ilyen azonban csak a Mi Hazánktól érkezett.



A baloldali pártok egyetlen javaslatot sem tettek, "jól láthatóan azért jöttek, hogy kivonuljanak" az egyeztetésről, holott hónapok óta mást sem tettek, csak az egyeztetéseket hiányolták - mutatott rá az államtitkár.



Kitért arra is, hogy sajtóhírek szerint a baloldali pártok közös nyilatkozatot adtak át Pintér Sándor belügyminiszternek a tárgyalást követően, valójában azonban ilyen nem történt. "Nem tudjuk, hogy ott felejtették-e a nyomtatóban, esetleg nem tudták, hogy ki fogja átadni vagy útközben veszett el, de ilyen nyilatkozatot nem adtak át" - fogalmazott az államtitkár, aki szerint ez is mutatja a magyar baloldal komolytalanságát.



Rétvári Bence beszámolt arról is, hogy a "Magyarországtól jogtalanul visszatartott" uniós források beérkezésekor 20 százalék fölötti béremelés valósulhat meg a pedagógusok körében, amelyet januárig visszamenőleges hatállyal fizetnek ki. A jövő évben további 25 százalékos, 2024-ben pedig 29 százalékos béremelésre készülnek, ami azt jelenti, hogy 800 ezer forint közül alakulhat a pedagógusok bére 2025-től.



A szerdai tárgyaláson Pintér Sándor belügyminiszter és Rétvári Bence államtitkár mellett Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke és Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke is részt vett.



Rétvári Bence emlékeztetett, hogy online konzultáció keretében több körben, összesen 56 ezer pedagógus és mintegy 130 ezer szülő válaszolt a kormány oktatással kapcsolatos kérdéseire az elmúlt hónapokban, valamint 400 iskola igazgatójával és képviselőjével tartottak egésznapos egyeztetést. Az életpályatörvény tervezetéről a szakszervezeteken túl az Országos Köznevelési Tanáccsal, a Köznevelés-stratégiai Kerekasztallal, egyházi és magánfenntartókkal, oktatási szakértőkkel, szülői szervezetekkel, valamint az Országos Diáktanáccsal is tárgyalt a szaktárca - fejtette ki.



