Elrettentő katonai erő kell a hatásos békepolitikához

A béke megtartása csak akkor lehetséges, ha az ország rendelkezik "elrettentésre képes katonai erővel is". A kormány ezért folytatja a honvédség fejlesztését, ezért épít 21. századi "high-tech" haderőt, látott hozzá a szervezeti korszerűsítéshez, a toborzás kiterjesztéséhez és a kiképzés felgyorsításához - mondta az államtitkár.

2023. május 28. 12:31

Katonák a magyar hősök emlékünnepe alkalmából a budapesti Hősök terén tartott megemlékezésen 2023. május 28-án. MTI/Lakatos Péter

Adósai vagyunk hőseinknek, minden hazánkfiának, aki valaha életét áldozta a hazáért - hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára vasárnap Budapesten a magyar hősök emlékünnepe alkalmából tartott megemlékezésen.

Vargha Tamás a magyar hősök emlékkövénél úgy fogalmazott: "adósok vagyunk, mert őriztek, fenntartottak egy eszményt évszázadokon át, (...), amely ezeréves távlatból segítette Magyarországot, hogy itt maradhasson Európa térképén".



Magyarország azon kevés ország közé tartozik a kontinensen, amely háború helyett a békét akarja - tette hozzá az államtitkár az ukrajnai háborúra utalva. A magyar kormány "minden nyomás ellenére határozottan kiáll békepárti álláspontja mellett" - hangoztatta az államtitkár.



Ugyanakkor - jegyezte meg - a béke megtartása csak akkor lehetséges, ha az ország rendelkezik "elrettentésre képes katonai erővel is".



A kormány ezért folytatja a honvédség fejlesztését, ezért épít 21. századi "high-tech" haderőt, látott hozzá a szervezeti korszerűsítéshez, a toborzás kiterjesztéséhez és a kiképzés felgyorsításához - mondta.



Az államtitkár több évezredre visszanyúló történelmi tapasztalatnak nevezte, hogy a legjobb fegyverek sem hozhatják meg a kívánt sikert, "ha azokat nem elkötelezett, a hazájáért, nemzetéért tettre kész katona fogja".



"Ha hiányzik a szív, a meggyőződés, hogy saját földünket életünk árán is meg kell védeni, akkor nem lehetséges, vagy legalábbis rendkívül nehézzé válik a haza védelme" - hangoztatta.



Hozzátette: a legnagyobb áldozatot a katona csak a hazájáért, a családjáért, és mellett álló bajtársáért képes meghozni. "Ezért fontosak fegyverforgató eleink példái is, ezért kell tetteiket, áldozatvállalásukat, sok esetben hősiességüket hangsúlyozni újra és újra (...)".



Felhívta a figyelmet arra, hogy a múlt tiszteletének hiánya az egyénre, de az egész nemzetre nézve is veszélyes. "Hőseinkre tehát nemcsak azért emlékezünk, mert ez erkölcsi kötelességünk, hanem azért is, mert arra emlékeztetnek, hogy van mit veszítenünk és ezért van is mit megvédenünk" - mondta, hozzáfűzve, azért lehetünk itt, mert vannak, voltak hőseink, akiknek a békét és a szabadságot is köszönhetjük.



Az államtitkár beszéde után katonai tiszteletadás mellett helyezték el az emlékezés virágait a magyar hősök emlékkövénél.



Az Országgyűlés 2001. június 19-én fogadta el a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről szóló törvényt, amelynek értelmében minden év májusának utolsó vasárnapján emlékeznek "az elmúlt ezredév magyar hőseire", akik életüket adták a hazáért.



