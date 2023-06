Latorcai Csaba: Európa elvesztette hitét

Latorcai Csaba közölte, hogy az országban már több mint 160 kereszt felújítását vállalták a KDNP kezdeményezésére, egyben reményét fejezte ki, hogy még többen döntenek így, vagy csatlakoznak a párt által meghirdetett Állíts egy keresztet a békéért! nevű kezdeményezéséhez is.

2023. június 1. 20:04

Latorcai Csaba – youtube

Európában a politika legmagasabb szintjein is érzékelhető a keresztény vallásukat gyakorlókkal szembeni ellenérzés, a kontinens ezért mára elvesztette hitét, és ezzel feladta békéjét és biztonságát - hangoztatta a KDNP ügyvezető főtitkára Pécsen.

Latorcai Csaba, a pártja által indított Fogadj örökbe egy keresztet! elnevezésű akció keretében magánadományból felújított, a pécsi Uránvárosban álló feszület átadásán kijelentette: az Ukrajna és Oroszország között zajló véres konfliktus kapcsán Európában majdhogynem egyedül Magyarország szól a béke hangján, emiatt pedig folyamatos támadások érik az országot Európa nyugati részéről.



Úgy vélekedett: ott nem a háború befejezése, hanem annak kiszélesítése a cél, a háborúpártiak pedig "mindent tagadnak, ami nemzeti és keresztény", továbbá folyamatosan partnerek a háborús szankciók, a fegyverszállítások tekintetében és mindenáron belerángatnák Magyarországot a háborúba.



Latorcai Csaba aláhúzta: a háborúpárti nyugat-európaiak célja egy centralizált, kézi vezérlésű, saját identitással nem rendelkező, szabadon manipulálható emberek tömegéből álló európai egyesült államok megalapítása, ahol "a békét hirdető kereszténységnek nincs helye, mert annak nézetei pusztán idejétmúlt, avítt és nem eléggé haladó nevetséges szenteskedés" - fogalmazott.



Kiemelte: a magyarok számára a kereszt annak a kétezeréves európai kultúrának a jelképe, amelynek köszönhetően a magyarság otthonra talált a Kárpát-medencében, megmaradt, és szellemi, lelki értelemben egyaránt gazdagodott.



A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, területfejlesztési miniszterhelyettese felhívta a figyelmet arra is, hogy "amíg Nyugat-Európában éppen eltávolítják a kereszteket, templomokat becstelenítenek meg, a keresztény hitükért embereket hurcolnak meg, addig Magyarországon közösen, összefogással megújítják ezeket a szent szimbólumokat.



Éppen annak ellenére és azért történik ez - fűzte hozzá -, mert a kereszténység a világon a legüldözöttebb vallás, keleten és nyugaton is a politika legmagasabb szintjein érzékelhető a vallásukat gyakorlókkal szembeni ellenérzés. "Az említett nyugat-európai példák pedig rámutatnak arra a szomorú jövőtlenséggel fenyegető állapotra, amelybe mára a kontinens kormányozta magát: Európa elvesztette hitét és ezzel feladta békéjét és biztonságát" - jelentette ki a politikus.



Latorcai Csaba azt mondta: a KDNP által tavaly indított Fogadj örökbe egy keresztet! kezdeményezés célja nemcsak az, hogy a települések közterein, utak mentén álló kereszteket megmentsék, felújítsák és örökül hagyják, hanem hitvallás is egyben: "kiállás hitünkért, meggyőződésünkért".



Szerinte különösen fontos ezekben a veszélyekkel teli időkben, amikor "gazdasági nehézségek és az eltörlés kultúrája hangzavarában egyre nehezebb hallatni a hangunkat és hirdetni az élet igenlését". Hozzáfűzve: minden egyes kereszt felújítása egy-egy igen az életre, tanúságtétel Jézus Krisztus és a kereszténység mellett.



Latorcai Csaba közölte, hogy az országban már több mint 160 kereszt felújítását vállalták a KDNP kezdeményezésére, egyben reményét fejezte ki, hogy még többen döntenek így, vagy csatlakoznak a párt által meghirdetett Állíts egy keresztet a békéért! nevű kezdeményezéséhez is.



"Legyenek ezek a keresztek felkiáltójelek, keresztény kiállások és kiáltások a békéért! - szólított fel a politikus.



A Pécs nyugati külvárosában álló feszületet Felföldi László megyés püspök áldotta meg. A rendezvényen - mások mellett - részt vett Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó és Hargitai János (KDNP) baranyai országgyűlési képviselő is.



MTI