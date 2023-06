A magyarpéterfalvai óvoda megépítése

Potápi Árpád János kiemelte: az itt élő magyarság a román többségű környezetben is kitartott a szokásai, a hagyományaik, a magyar identitásuk és református hitük mellett. Ez példaértékű a szórványban élő más magyarok számára is.

2023. június 2. 21:21

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára beszédet mond a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében elkészült óvoda átadásán az erdélyi Magyarpéterfalván 2023. június 2-án. MTI/Kiss Gábor

Példaértékűnek nevezte a szórványban élő magyarság számára a magyarpéterfalvai óvoda és napközi építését Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár pénteken.

Az államtitkár az MTI-nek telefonon nyilatkozva úgy fogalmazott: kevés olyan beruházás volt az elmúlt években, ahol személyesen jelen tudott lenni az alapkőletételen és az átadáson is. Az egyik ilyen volt a magyarpéterfalvi óvoda - idézte fel.



Kiemelte: az itt élő magyarság a román többségű környezetben is kitartott a szokásai, a hagyományaik, a magyar identitásuk és református hitük mellett.



Ez példaértékű a szórványban élő más magyarok számára is. Sosem szabad feladni, ha van összefogás, akkor lehet eredményeket elérni és meglehet tartani a magyar identitást - hangsúlyozta.



Potápi Árpád János úgy fogalmazott: június 4-e, a nemzeti összetartozás előtt két nappal, nincs szebb, mint egy új óvoda átadása, amely jelképezi a nemzeti összetartozást és összefogást.



A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében az erdélyi Magyarpéterfalván megvásároltak egy új napköziotthon megépítésére alkalmas ingatlant.



A telken álló rossz állapotú családi ház elbontását követően, egy új egy csoportos, 10 gyerek befogadására alkalmas, egy csoportteremmel és egy multifunkciós teremmel ellátott napköziotthon építése valósult meg közel 140 millió forintból.



Potápi Árpád János felidézte, hogy a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 2016 decemberében indult, jelenleg már a negyedik üteme zajlik.



Összesen csaknem 900 beruházás valósul meg a programban, 155 új óvoda és bölcsőde épül, illetve kerül kialakításra. Kifejtette, 725 esetben már működő óvodai intézményben valósul meg beruházás: 528 esetben bővítés, felújítás, fejlesztés, illetve eszközbeszerzés, 197 esetben játszótér kialakítása, fejlesztése.



Ismertette: már befejeződött 828 beruházás, fejlesztés és folyamatban van további 52 beruházás.



Erdélyen összesen 478 intézmény létesül vagy újul meg: 90 óvoda építése és 388 fejlesztése, bővítése valósulhat meg.



A nemzetpolitikai államtitkár közlése szerint a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) kiemelt partner az óvodaprogram megvalósítása során.

Az RMPSZ koordinálásával Erdélyben összesen 368 beruházás valósul meg több mint 6,44 milliárd forintból: 14 helyszínen új intézmény kialakítása, 354 helyszínen már meglévő intézmény fejlesztése, ebből 182 helyszínen játszótér kialakítása.



Ezek nagy része már befejeződött, 6 beruházás van még folyamatban - jelezte Potápi Árpád János.

MTI