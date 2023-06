Erdogan harmadszor is letette az államfői esküt

Erdogan lovas díszkísérettel érkezik a helyszínre, ahol 101 ágyúlövés köszönti őt. A rendezvényen ott lesz többek között Ilham Alijev azeri, Rumen Radev bolgár, Nicolás Maduro venezuelai elnök, továbbá Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is. A kormányfők közül jelen lesz Nikol Pasinján örmény, illetve Orbán Viktor magyar miniszterelnök is.

2023. június 3. 17:25

Az újraválasztott török elnök, Recep Tayyip Erdogan szombaton letette az államfői esküt a török parlamentben, és ezzel megkezdődött harmadik elnöki ciklusa.

Az államfőválasztás május 28-i második fordulóját, és így magát az elnökválasztást Erdogan a szavazatok 52,18 százalékával nyerte meg.

A szombati eskütételt megelőzően a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) kiállította Erdogan számára a megbízólevelet, amelyet Devlet Bahceli ügyvivő házelnök, az Erdogan vezette kormánypárttal szövetséges, nacionalista Nemzeti Mozgalom Pártja (MHP) elnöke adott át az újraválasztott vezetőnek.



Az eskütételt követően Erdogan felkereste Ankara szívében Mustafa Kemal Atatürknek, a Török Köztársaság megalapítójának mauzóleumát.



Ezután az államfői palotában egy ünnepélyes szertartás keretében lát hozzá elnöki feladataihoz. A nagyszabású ceremónián mások mellett 78 ország közjogi méltóságai is részt vesznek, köztük 21 államfő, valamint 13 kormányfő. Erdogan lovas díszkísérettel érkezik a helyszínre, ahol 101 ágyúlövés köszönti őt.



A rendezvényen ott lesz többek között Ilham Alijev azeri, Rumen Radev bolgár, Nicolás Maduro venezuelai elnök, továbbá Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is.



A kormányfők közül jelen lesz Nikol Pasinján örmény, illetve Orbán Viktor magyar miniszterelnök is.



A fogadást követően Erdogan a külföldi politikusokat vacsorán látja vendégül, amelynek helyszíne a volt államfői rezidencia, a Cankaya-kúria lesz.



Az este végén Erdogan sajtótájékoztatón hirdeti ki az elnöki kabinetnek, tehát a minisztereinek a névsorát.



Erdogan 2014 óta Törökország államfője. Korábban - 2003 és 2014 között - az ország miniszterelnöke volt.



A köztársasági elnök felhatalmazása öt évre szól.



