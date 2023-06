Összeköt bennünket történelmünk, anyanyelvünk...

13 évvel ezelőtt döntött arról a magyar Országgyűlés - a kettős állampolgárságról szóló törvény után - hogy június 4. ne csak a trianoni békediktátumra emlékező gyásznap, hanem a nemzeti összetartozás napja is legyen – emlékeztetett Potápi Árpád János.

2023. június 3. 23:14

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszél a Csik Zenekar koncertje előtt Duna-napon Torockón 2023. június 3-án. MTI/Bruzák Noémi

Torockó, június 3., szombat (MTI) - Bármilyen nehézség ellenére összeköt bennünket közös kultúránk, közös történelmünk, közös anyanyelvünk és szokásaink - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szombaton Torockón.

Az államtitkár a Duna-napon ünnepi köszöntőjében felidézte: 13 évvel ezelőtt döntött arról a magyar Országgyűlés - a kettős állampolgárságról szóló törvény után - hogy június 4. ne csak a trianoni békediktátumra emlékező gyásznap, hanem a nemzeti összetartozás napja is legyen.



Hosszas viták előzték meg a parlamenti döntést, de úgy gondolták, lehetőséget kell adni arra, hogy ne csak a gyászos emlékezetű évekre, évszázadokra emlékezzenek, ne csak Trianonra és a békeszerződésre, amellyel akkor úgy tűnt derékba törik nemzetünk történetét. Azt szerették volna, hogy az elmúlt évszázadok és az azóta eltelt 103 esztendő sikeres történeteire is emlékezzenek, adjanak reményt a 21. századi fiataloknak, hogy ők is fizikai valójukban éljék meg a nemzeti összetartozás élményét - mondta Potápi Árpád János, hangsúlyozva: azt az élményt, amit csak itt, Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján vagy a Délvidéken lehet megélni.



Ne a szétszakítottságunk legyen jellemző ránk, hanem az, hogy bármilyen nehézség ellenére bennünket összeköt közös kultúránk, közös történelmünk, közös anyanyelvünk, a szokásaink és az is most már 2014 óta, hogy közösen, a nemzeti összetartozás napja alkalmából itt vagyunk Torockón.



Az államtitkár gratulált ahhoz a döntéshez, hogy a Duna-nap idén három napos rendezvénysorozatra bővült és a Kárpát-medence elszakított részeiből is érkeztek rá résztvevők, lehetőség nyílt arra, hogy mindenki bemutatkozhasson.



Potápi Árpád János úgy fogalmazott: a Kárpát-medence, a magyar nemzet kulturális fővárosa ezen a hétvégén Torockó lett.



Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy ha Orbán Balázs, Görgey Artúr vagy Petőfi Sándor századok múltával itt járnának közöttünk, büszkék lennének, mert a magyarság ügyét nem hagytuk veszni.



Büszkék lennének, mert az elmúlt századok sokszor szörnyű nehézségei és hétköznapokat megkeserítő akadályai sem tudták szétválasztani a magyarokat.



"Mert Trianonra emlékezve 2010 óta nem búsongunk, hogy mi választ el bennünket, hanem azokat a szálakat fonjuk egyre szorosabbra, ami összeköt.

Nekünk, magyaroknak - éljünk bármelyik szegletén is a világnak - azonosak a gyökereink, közös a múltunk, és közös a jövőnk is. Mert összetartozunk, és amíg nem felejtjük gyökereinket, hagyományainkat, nyelvünket és történeteinket addig lesz a jövőnk, addig lesz közös jövőnk" - fogalmazott a vezérigazgató.

MTI