Fricz Tamás: Az EU-t már nem politikusok irányítják

2023. június 5. 00:14

Varga Judit igazságügyi miniszter (középen), valamint Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyért felelős tagja (balra) és Vera Jurová, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, fogyasztópolitikáért és nemek közti esélyegyenlőségért felelős cseh tagja (jobbra) az EU-tagországok általános uniós ügyekért felelős minisztereinek találkozóján Brüsszelben 2023. május 30-án – magyarnemzet/MTI/EPA/Olivier Matthys

Varga Judit követendő, bátor őszintesége: kimondta, hogy az EU-t már nem politikusok irányítják. Finomkodni mindig lehet, akár napestig, csak már nem érdemes. Nincs erre semmi szükség akkor, amikor már fél lábbal az unión kívülre löktek bennünket. Ezért értékelem nagyon nagyra Varga Judit bátorságát, hogy miniszter létére úgy beszél a valóságos helyzetről, hogy – nota bene! - a valóságos helyzetet írja le.

Ugye, ez milyen érdekes?

Természetesen elemzőként, állampolgárként sokkal több dolgot ki lehet mondani őszintén, mint felelősségteljes politikai vezetőként, kormánytagként. De vannak olyan helyzetek, amikor már nincs értelme tovább „diplomatizálni” az állapotokat, mert ezzel már megtévesztjük a nemzeti beállítottságú magyar választópolgárokat is.

Tehát elég volt az eltartott ujjú konzervativizmusból, amelyik úgy tesz, mintha az Európai Unió működését még komolyan lehetne venni, mármint abban az értelemben, hogy az uniót egy jogi, jogállami, demokratikus szempontból normálisan működő valaminek kellene tekinteni.

Erről már régen nincs szó, s ezt ki kell mondani a politikusainknak is. Ebben példamutató Orbán Viktor, Szijjártó Péter, Hidvéghi Balázs – és most pedig újra, sokadszor Varga Judit.

De mit is mondott Varga Judit?

Az igazságügyi miniszter a Nézőpont Intézet Lesz-e fordulat az Európai Unióban? című rendezvényen szólalt fel, ahol mellette olyan jeles elemzők szóltak hozzá, mint Szánthó Miklós, ifj. Lomnici Zoltán, G. Fodor Gábor, Mráz Ágoston Sámuel.

Varga Judit a következőket fogalmazta meg:

Senki nem meri és nem tudja vezetni Európát. Nincs politikai vezetése az Európai Uniónak, főleg az Európai Bizottságnak. Ma már az NGO-k és a fintech cégek mondják meg, mi történjen, a politikusoknak ezt kell kiszolgálni.

Ezek brutálisan erős szavak és mondatok.

És nem pusztán azért tetszenek, mert jómagam is hasonló gondolatokat fogalmaztam meg az elmúlt időszakban cikkeimben, nyilatkozataimban. Itt nem arról van szó, hogy az ember mint elemző örül annak, hogy egy kormányzati személy is hasonlóan látja az unió helyzetét, mint ő maga.

Itt arról van szó, hogy Varga Judit kijelentései után már nem lehet ugyanúgy viszonyulni az unióhoz, a brüsszeli elithez, mint eddig tettük.

Itt arról van szó, hogy innentől kezdve Ursula von der Leyent, Frans Timmermannst, Vera Jourovát, Didier Reynderset és a többi bizottsági figurát nem szabad túl komolyan vennünk. És nem szabad túl komolyan vennünk az Európai Tanács komolykodónak látszó vezetőjét, Charles Michelst sem.

És nemhogy komolyan nem szabad komolyan vennünk, de egyszerűen bohócoknak kell tekintenünk az olyan alakzatokat, mint például Daniel Freund vagy Gwendoline Delbos-Corfield. Utóbbiak már tényleg elemzésre sem méltó, nevetséges bábjai a globalista elitcsoportoknak.

Igen, pontosan fogalmaz Varga Judit, erről jómagam is számtalanszor írtam: a globális tőkét képviselő NGO-k már hosszú évek óta behálózták az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot, de jó úton vannak ahhoz, hogy lassan az Európai Tanács is teljes uralmuk alá kerüljön. Tegyük világossá, miről beszél Varga Judit, még ha nem is mondja ki egyértelműen: ezek az NGO-k nem saját magukat, hanem a globális elitet képviselik, az amerikai demokratáktól a Wall Street bankárain át a WEF, vagyis a Világgazdasági Fórumon keresztül Larry Finkig, a BlackRock nevű, brutális vagyonnal rendelkező pénzkezelő cég vezetőjéig.

De ez még nem minden: Varga Judit az NGO-k mellett a fintech cégek Brüsszel feletti uralmáról is beszél, ami külön fontos: a fintech cégek azok a globalista vállalatok, amelyek a világ minden részén be akarják vezetni a digitális valutát, minden pénzmozgást a kezükben kívánnak tartani, s a végén a készpénz végleges megszüntetését is célul tűzték ki.

Persze közben nagyon aranyosnak, vonzónak és szépnek mutatják be magukat, főleg a fiatalok előtt – és ez a titkuk. Tevékenységük része az is, hogy „lenyúlják” az egyébként szuverénnek indult kriptovaluták világát, s elhappolják előlük a blockchain-technológiát is. Ezzel is megakadályozva, hogy bármilyen szuverén állampolgári pénzügyi mozgás létezzen, ők akarnak mindent ellenőrizni.

Igen, a globális elitet képviselő NGO-k és a globális pénzügyi körök a legnagyobb ellenségeink. Ursula von der Leyen ehhez képes csak egy vicc, mint a többi uniós „politikus”.

Varga Judit világossá tette, hogy kik ellen kell teljes erővel küzdenünk. Tegyük ezt meg! És ne engedjünk!

Ugyanis mi, állampolgárok szervezkedhetünk éjt nappallá téve, hiába, mert mi nem tudjuk megakadályozni, ha a készpénzt meg akarják szüntetni, ha a WHO hatalmát ki akarják terjeszteni, ha a háborút folytatni akarják és ha a járványok kapcsán kötelező vakcinákat akarnak ránk erőltetni Gebrejeszuszék.

Csak a nemzetállamok azok, amelyek ez ellen eséllyel felléphetnek.

Ezért dicséret Varga Juditnak! Ő pontosan tudja, ki az igazi ellenfél!

Fricz Tamás

magyarnemzet.hu