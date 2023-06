A déli határzár megerősítése

Rétvári Bence a határzárnál tartott sajtótájékoztatón azt mondta, Magyarország 650 milliárd forintot költött a déli határ védelmére, a határzár kiépítésére, megerősítésére, folyamatos védelmére. Ugyan Magyarország az Európai Unió közös határát védi, az EU lényegében nem járul hozzá a határvédelem költségeihez, azoknak csupán egy százalékát fizette ki.

Utoljára frissítve: 2023. június 6. 13:43

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (j) a magyar-szerb határszakaszon lévő ideiglenes biztonsági határzárnál tartott sajtótájékoztatón Röszke közelében 2023. június 6-án. Mögötte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Befejeződött a déli határzár megerősítése és kibővítése. MTI/Rosta Tibor

Befejeződött a déli határzár megerősítése és kibővítése - jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Röszkén.

A 165 kilométeres határzárat mintegy 10 kilométeres szakaszon meghosszabbították Hercegszántó közelében, ahol a hódunai szakaszon, egy mocsaras területen korábban nem volt sok illegális határátlépés, de az embercsempészek nyáron ezt az útvonalat is megtalálták - közölte az államtitkár.



A határzár megerősítését a büntetés-végrehajtás végezte el, a munkálatok célja az volt, hogy megnehezítse és lelassítsa a határsértők átjutását - tudatta Rétvári Bence.



Az államtitkár kifejtette, a megerősített kerítés előnyeit az összes európai ország élvezi. Annak ellenére kísérlik meg sok ezren illegálisan átlépni a magyar határt, hogy tudják, Magyarország déli határán nehezen leküzdhető kerítés van, melyet folyamatosan élőerővel is őriznek.



Az illegális migránsok folyamatosan késekkel, csúzlikkal felfegyverkezve jelennek meg a határnál, de az utóbbi hónapokban volt, aki könnygáz spray-vel érkezett. Előfordul, hogy a jogvédő szervezetek által alaposan kiképzett migránsok mobiltelefonnal is felveszik a rendőri intézkedést, hogy később az illegálisan érkezők emeljenek panaszt a jogot betartatókkal szemben - mondta Rétvári Bence.

A magyar-szerb határszakaszon lévő ideiglenes biztonsági határzár Röszke közelében 2023. június 6-án. Befejeződött a déli határzár megerősítése és kibővítése. MTI/Rosta Tibor



A politikus leszögezte, az Európai Bizottság által indított számtalan eljárás ellenére Magyarország ugyanolyan kitartóan őrzi a déli határt, ahogy korábban, az illegálisan érkezőket visszafordítja, az embercsempészeket elfogja és bíróság elé állítja.



Ennek következménye, hogy a magyar börtönökbe több mint kétezer embercsempész került, akik súlyos, hosszú évekig tartó büntetést kaptak. Korábban azonban volt olyan év, hogy a börtönök túlzsúfoltsága miatt 13 ezer eljárást indítottak Magyarország ellen, és több mint 2,5 milliárd forint kártérítését követeltek. Az elítélt embercsempészek miatt fennállt annak a veszélye, hogy ismét túltelítetté válnak a magyar börtönök - fejtette ki a politikus.



Ezért döntött úgy a kormány, hogy a jogerősen elítélt és kiutasított külföldi embercsempészeknek - miután letöltötték szabadságvesztésük jelentős részét - 72 órán belül el kell hagyniuk Magyarországot. Ez 808 fogvatartott esetében nem azt jelenti, hogy eltörlik büntetésüket, hiszen az ugyanúgy fennáll, és ha visszatérnek, szabadságvesztésüket folytatniuk kell - közölte az államtitkár.



Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója elmondta, idén több mint 55 ezer - napi átlagban 350 - határsértőt fogtak el. Ez a szám 2015 óta pedig meghaladta a 965 ezret.



A migránsok folyamatos nyomás alatt tartják a magyar-szerb határt, erősödött az aktivitás a román határon, illetve Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia irányába is - tudatta a tábornok.



A határsértők ma már kizárólag embercsempészek segítségével érkeznek. Idén 448 embercsempészt fogtak el, többségében fiatal - 18 és 34 év közötti - férfiakat. Az embercsempészek szervezetté váltak, a szerb oldalon egy-egy területet egy csoport ural, amely az áthaladásért pénzt szed, és a konkurensek között nem ritkák a fegyveres összecsapások - közölte a főtanácsadó.



A magyar és szerb rendőrök a határ mindkét oldalán közös járőrtevékenységet folytatnak, és Magyarország segíti a szerb-észak-macedóniai határ védelmét is - tudatta a tábornok.



Tavaly 304 támadás érte a magyar határt - a járőröket, gépkocsijukat, a határzárat -, 97 esetben hallatszott lövöldözés a szerb oldalról, idén 56 támadás történt és 13 lövés dördült el - mondta Bakondi György.



Farsang Tamás, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokhelyettese közölte, 2015-ben részt vettek a határzár építésében, és azóta végzik a kerítés és a manőverút karbantartását. A határzár megerősítése a kerítés átvágását és a határsértők átmászását akadályozza meg vagy lassítja le. Ennek érdekében a kerítés tetejére 140 centis, dróthengerrel megerősített hattyúnyakakat szereltek. A kerítést betonacél, illetve NATO-drótból készült síkhálóval erősítették meg, a külső oldalon pedig kicserélték és bővítették a gyorstelepítésű drótakadályokat.



A dandártábornok elmondta, a munkálatokba hétszáz fogvatartottat vontak be, akik 230 ezer órát dolgoztak a beruházáson, nemcsak a kivitelezésben vettek részt, hanem a fejlesztés során használt dróthálókat, hattyúnyakakat is ők készítették.

MTI