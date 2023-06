A B9-ek támogatják a béke mielőbbi helyreállítását

2023. június 6. 19:33

Novák Katalin köztársasági elnök (k), Klaus Iohannis román (b2), Zuzana Caputová szlovák (b), Andrzej Duda lengyel (j2) és Petr Pavel cseh államfő (j) a közép- és kelet-európai NATO-tagállamokat tömörítő, Bukaresti Kilencek csoport (B9) csúcstalálkozójának végén Pozsonyban 2023. június 6-án. MTI/Koszticsák Szilárd

A Bukaresti Kilencek (B9) elkötelezettek Ukrajna további támogatása és mindenekelőtt a béke mielőbbi helyreállítása iránt - hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök a NATO közép- és kelet-európai tagországait tömörítő B9-ek államfőinek keddi pozsonyi találkozója után.

A Bukaresti Kilencek (B9 - Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország, Románia, Litvánia, Lettország, Észtország és Bulgária) megbeszéléséhez személyesen csatlakozott Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára, illetve videóüzenetben Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is. A fő téma Európa biztonságának és stabilitásának megerősítése volt.



A keddi találkozón a Bukaresti Kilencek közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben kifejezték közös elkötelezettségüket Ukrajna további támogatása és mindenekelőtt a béke mielőbbi helyreállítása iránt.



Novák Katalin a megbeszélés témái közül kiemelte az ukrajnai civileket sújtó, megmagyarázhatatlan, brutális és tragikus támadásokat. Mint emlékeztetett, elnök társai többségéhez hasonlóan együttérzését személyesen is kifejezte korábbi ukrajnai látogatása során.



A magyar államfő hozzátette, hogy a kedden elfogadott nyilatkozat elítéli Oroszország igazolhatatlan támadását és elismeri Ukrajna önvédelemhez való jogát.



A B9-eknek továbbra is készen kell állniuk a humanitárius segítségnyújtásra - mutatott rá, hozzátéve: Magyarország a háború kezdete óta kétmillió menekültet fogadott Ukrajnából.



Novák Katalin felhívta a figyelmet az Ukrajna jövőjével kapcsolatos gondolkodás fontosságára is: a B9-eknek jelen kell lenniük Ukrajnában a háború utáni újjáépítés során és azt követően is - közölte.



Fontos azonban az, hogy ne hangozzanak el valószínűtlen ígéretek - hangsúlyozta, hozzáfűzve: Ukrajna számára kulcsfontosságú, hogy a katonai döntéseket reális elvárások alapján hozza meg.



A magyar államfő kifejtette: a B9-ek hívei annak, hogy perspektívát nyújtsanak Ukrajna NATO-tagságára, ahogy hívei a szövetség "nyitott ajtók" politikájának is.

A NATO- és EU-tagság elérése érdekében ezért további reformokra bátorítják Ukrajnát - számolt be Novák Katalin, saját álláspontjaként hozzátéve: mindez az ukrajnai kisebbségi jogok tiszteletben tartását is érinti.

A köztársasági elnök felhívta a figyelmet a Nyugat-Balkán stabilitásának fontosságára is, ez ugyanis alapvető feltétele egész Európa stabilitásának - mutatott rá.

Mint emlékeztetett, Magyarország földrajzilag két válságzóna között helyezkedik el; nemrég például számos magyar katona sérült meg a koszovói zavargásokban a KFOR misszió tagjaként - idézte fel Novák Katalin.

Jens Stoltenberg a keddi találkozó után saját Twitter-fiókjában a Novák Katalinnal lezajlott eszmecseréjét emelte ki: mint fogalmazott, jó megbeszélést folytatott a "megbecsült szövetséges" Magyarország köztársasági elnökével.

Novák Katalin a közösségi médiában arra is emlékeztetett: "Magyarország egy erős NATO-ban érdekelt, ezért is teljesíti a vállaltnál korábban, hogy GDP-je 2%-át költi védelmi kiadásokra."

